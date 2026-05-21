Cartagena reglamentó la tarifa diferencial en Transcaribe y subsidiará a más de 27.000 usuarios en 2026: así será el beneficio

La medida, establecida por el Decreto 0176 de 2026, prioriza a estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad para mejorar la movilidad y la equidad social - crédito Alcaldía de Cartagena

La Alcaldía de Cartagena oficializó la puesta en marcha de la tarifa diferencial en el Sistema Integrado de Transporte Masivo (Transcaribe), una medida largamente esperada que busca aliviar el costo de la movilidad para las poblaciones más vulnerables de la ciudad.

Mediante la expedición del Decreto 0176 del 19 de mayo de 2026, el distrito reglamentó el mecanismo financiero y operativo que permitirá subsidiar $1.000 del valor de cada pasaje para más de 27.000 usuarios, entre estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad pertenecientes a los grupos A y B del Sisbén.

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El subsidio representa un 25,64% de la tarifa vigente y proyecta una inversión de $5.300 millones para el resto de 2026. De acuerdo con el alcalde Dumek Turbay Paz, “mil pesos para muchas familias en Cartagena es mucho dinero; en el escenario social de la ciudad a veces es una cifra que no pueden alcanzar y hoy esto es un alivio”.

La medida se fundamenta en el Acuerdo Distrital 200 de 2026, aprobado por unanimidad en el Concejo de Cartagena, y responde a una demanda histórica de los sectores sociales y estudiantiles por mejorar el acceso al transporte público y garantizar la equidad en la movilidad.

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El programa exige la validación presencial de datos en puntos de atención de Transcaribe antes de activar el subsidio en la tarjeta del usuario - crédito Alcaldía de Cartagena

¿Quiénes serán los beneficiarios?

El programa está dirigido a tres grandes grupos de población vulnerable, todos caracterizados y validados por las entidades distritales:

Estudiantes de secundaria y media (básica): Se priorizarán 5.000 jóvenes de grados 8 a 11, según caracterización de la Secretaría de Educación.

Estudiantes universitarios, técnicos y tecnólogos: Unos 17.000 jóvenes de educación superior incluidos en Sisbén A y B.

Adultos mayores y personas con discapacidad: 2.000 adultos mayores y 3.600 personas con discapacidad, que cuenten con certificado y registro oficial.

Cada grupo recibirá una cuota específica de viajes subsidiados al año: 200 para estudiantes de secundaria y media, 160 para universitarios y 280 para adultos mayores y personas con discapacidad.

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¿Cómo y cuándo se activará el beneficio?

El subsidio cubre $1.000 del valor del pasaje de Transcaribe, equivalente al 25,64% de la tarifa vigente para los grupos A y B del Sisbén - crédito Alcaldía de Cartagena

El esquema de subsidios está estrictamente reglamentado. No operará de manera ilimitada ni estacional, sino bajo criterios técnicos y un control interinstitucional. El distrito cubrirá dos viajes diarios durante 20 días al mes por usuario beneficiario.

La implementación seguirá estos pasos:

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Notificación escalonada: Los potenciales beneficiarios serán contactados directamente por la administración distrital. Asistencia a puntos de atención: Los seleccionados deberán acudir presencialmente a los puntos de atención de Transcaribe para validar su información, presentar la tarjeta Transcaribe y recibir la configuración tecnológica necesaria para activar el subsidio. Carga del cupo: En el punto de atención, se cargará el cupo de viajes subsidiados en la tarjeta del usuario.

El proceso de socialización y validación de datos ya está en marcha, con el acompañamiento de la Secretaría de Participación, el Dadis y la Secretaría de Educación. Se espera que la tarifa diferencial entre en funcionamiento en junio de 2026 en todas las estaciones y buses del sistema.

Recursos garantizados y sostenibilidad del programa

El respaldo financiero del subsidio está asegurado mediante la incorporación de recursos aprobada por el Concejo Distrital (Acuerdo 103 de 2026). El alcalde Turbay confirmó que para 2027, la tarifa diferencial de Transcaribe tendrá un rubro propio en el presupuesto general de la ciudad, asegurando su continuidad y ampliación.

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Cada grupo de beneficiarios recibirá una asignación anual de viajes subsidiados, con 200 para estudiantes de secundaria, 160 para universitarios y 280 para adultos mayores y personas con discapacidad - crédito Alcaldía de Cartagena

El programa hace parte de la línea estratégica “Ciudad conectada y sostenible” del Plan de Desarrollo 2024-2027 y se articula con los ejes de “Seguridad Humana” y “Vida Digna”. Para la gerente de Transcaribe, Ercilia Barrios Flórez, “la tarifa diferencial es una gran realidad. Nunca hemos desconocido que TransCaribe tiene muchas asignaturas pendientes, pero con este beneficio y los nuevos buses, el sistema se transformará para bien”.

La iniciativa cuenta con el respaldo unánime del Concejo Distrital y ha sido defendida por cabildantes como Hernando Piña y Javier Julio Bejarano. El proceso de socialización, pruebas de software y validación de tarjetas se completará en las próximas semanas, permitiendo que las poblaciones priorizadas accedan rápidamente al beneficio.

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