Armando Benedetti rechazó el ataque a la sede de campaña de Paloma Valencia, en Bogotá: “Es deplorable que eso haya sucedido”

Armando Benedetti aseguró que se están reforzando los esquemas de seguridad de todas las campañas presidenciales, luego del ataque a la sede en Bogotá de la candidata Paloma Valencia - crédito Presidencia - Suministrado a Infobae Colombia

La coyuntura electoral se vio sacudida el jueves 21 de mayo tras el ataque vandálico a la sede principal de campaña de la aspirante presidencial Paloma Valencia, ubicada en la localidad de Chapinero, en Bogotá, un hecho que motivó el pronunciamiento del Interior, Armando Benedetti, que rechazó lo ocurrido.

El incidente se registró en las primeras horas de la tarde cuando un grupo de personas encapuchadas ingresó de manera violenta a la sede ubicada sobre la carrera Séptima.

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De acuerdo con la denuncia presentada por la campaña, los individuos realizaron grafitis en la fachada, sustrajeron algunos elementos del lugar y generaron una situación de intimidación que puso en riesgo a los colaboradores que se encontraban en el interior.

Aunque no se reportaron personas lesionadas, el hecho provocó alarma entre los integrantes del equipo de campaña, quienes no lograron contener la irrupción debido a la rapidez con la que se desarrolló el ataque.

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Así quedó registrado el ataque a la sede de la candidata Paloma Valencia en Bogotá - crédito suministrado a Infobae Colombia

En medio de este escenario, el ministro del Interior se pronunció públicamente y expresó su rechazo categórico a lo ocurrido, por lo que insistió en que ningún tipo de manifestación violenta tiene cabida dentro del proceso democrático.

“El Gobierno lo que ha hecho es tomar decisiones para ayudar a que se tengan medidas de seguridad. Siempre será poco, los esquemas de cada uno de ellos son realmente robustos, pero siempre será necesario reforzarlos”, señaló Benedetti ante diferentes medios de comunicación.

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