Cruz Azul vs. Pumas: dónde y a qué hora ver a tres futbolistas de la selección Colombia en la final de la Liga Mexicana

Este es el trofeo de la liga profesional de l fútbol mexicano - crédito Liga BBVA MX

La final del Clausura 2026 de la Liga MX tendrá un marcado protagonismo colombiano. Cruz Azul y Pumas UNAM definirán el título del fútbol mexicano en una serie que contará con la presencia de tres futbolistas de Colombia: Kevin Mier y Willer Ditta por el lado cementero, además de Álvaro Angulo en el conjunto universitario.

El partido de ida se disputará este jueves 21 de mayo en el Estadio Ciudad de los Deportes desde las 9:00 p. m., hora de Colombia, y podrá verse por Canal 5, TUDN y la plataforma ViX.

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La vuelta, que definirá al nuevo campeón del fútbol mexicano, se jugará el domingo 24 de mayo en el Estadio Olímpico Universitario. El encuentro comenzará a las 7:00 p. m. de México y 8:00 p. m. de Colombia.

Más allá de la rivalidad histórica entre ambos clubes capitalinos, la final tendrá un atractivo especial para Colombia gracias al gran presente que atraviesan los tres futbolistas cafeteros involucrados en la serie.

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El nombre que más protagonismo ha ganado durante el último año es el de Kevin Mier. El arquero antioqueño se consolidó como una de las figuras de Cruz Azul y llega a la final siendo uno de los jugadores más determinantes del equipo.

Estadísticas de Kevin Mier

En lo corrido de 2026, el guardameta suma:

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10 partidos jugados

900 minutos disputados

1 valla invicta

13 goles recibidos

Durante 2025, además, registró:

46 partidos jugados

4094 minutos disputados

15 vallas invictas

50 goles recibidos

En el acumulado reciente con Cruz Azul, Mier completa:

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48 partidos jugados

4332 minutos disputados

23 vallas invictas

42 goles recibidos

El rendimiento del exAtlético Nacional también le permitió abrirse espacio en la selección Colombia.

El arquero colombiano ha jugado 10 partidos este 2026 con su club, encajó 13 goles y sacó una valla invicta - crédito @CruzAzul/X

Junto a él aparece otro colombiano clave en Cruz Azul: Willer Ditta. El defensor central se transformó en uno de los líderes de la zaga gracias a su fortaleza física, regularidad y capacidad para salir jugando desde el fondo.

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En este 2026, Ditta acumula:

25 partidos jugados

2205 minutos disputados

0 goles

2 asistencias

Mientras tanto, en 2025 tuvo una temporada de enorme continuidad:

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52 partidos jugados

4584 minutos disputados

1 gol

1 asistencia

En 2024, el defensor ya había mostrado regularidad:

43 partidos jugados

3755 minutos disputados

2 goles

0 asistencias

Willer Dita es calificado por varios en México como el mejor defensor central del fútbol mexicano - crédito Daniel Becerril/Reuters

Por el lado de Pumas, el representante colombiano será Álvaro Angulo. El lateral y extremo vive una de las temporadas más sólidas de su carrera y se convirtió en pieza importante dentro del esquema universitario gracias a su velocidad y aporte ofensivo.

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En 2026, Angulo registra:

22 partidos jugados

1925 minutos disputados

3 goles

0 asistencias

El exjugador de Independiente Medellín también empezó a tener participación con la Tricolor.

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Cruz Azul vs. Pumas

La final entre Cruz Azul y Pumas también genera expectativa por el contexto histórico que rodea la serie. Ambos equipos llegan con la presión de volver a conquistar el campeonato mexicano y con plantillas que han mostrado regularidad a lo largo del semestre.

Cruz Azul intentará aprovechar la solidez defensiva que ha construido alrededor de Kevin Mier y Willer Ditta, mientras que Pumas confía en la velocidad y profundidad de Álvaro Angulo para marcar diferencia en los duelos por las bandas.

Para Colombia, además del interés por conocer al nuevo campeón de México, la serie servirá como vitrina para tres futbolistas que siguen consolidándose en el exterior y que poco a poco empiezan a ganar espacio en el proyecto de la selección nacional rumbo al Mundial de 2026.

Álvaro Ángulo es la representación colombiana en el Pumas de México - crédito Henry Romero/Reuters

Selección Colombia, jugadores

Los tres jugadores colombianos que disputarán la final de la Liga de México ya estuvieron en la selección Colombia. Quizás el que más es Kevin Mier, considerado el cuarto arquero del equipo nacional. Willer Dita es el más lejano a tener una convocatoria al Mundial 2026, dado su no presencia en las convocatorias habituales de Néstor Lorenzo, llegando a tener casi 7 jugadores por delante de él, mientras que Álvaro Angulo parece ser el tercero o cuarto en la posición de lateral izquierdo de la Tricolor. Las estadísticas de cada uno con el equipo colombiano son:

Kevin Mier

3 partidos disputados

270 minutos jugados

1 valla invicta

4 goles recibidos

Willer Ditta – Selección Colombia

2 partidos disputados

100 minutos jugados

0 goles

0 asistencias

Álvaro Angulo – Selección Colombia

3 partidos disputados

270 minutos jugados

0 goles

0 asistencias