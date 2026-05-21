Alias Karina, exintegrante de la Farc, aseguró ante Justicia y Paz que la verdad es su aporte a la reparación de víctimas: “Es un compromio que asumí”

Karina advirtió que, pese a contar con protección, sigue en riesgo por amenazas atribuidas a disidencias de las Farc - crédito Fiscalía

Elda Neyis Mosquera García, conocida como alias Karina y exintegrante de la Farc, afirmó ante una sala de Justicia y Paz que su contribución principal a las víctimas del conflicto armado es la entrega de verdad, el reconocimiento de responsabilidades y la reparación simbólica, en una intervención marcada por fuertes declaraciones sobre el conflicto, su seguridad personal y el avance de los procesos transicionales en Colombia.

La audiencia inició con una intervención de la magistratura, que destacó el papel de la justicia transicional en los procesos de reintegración: “Justicia y Paz resulta fundamental la incorporación de enfoques como el de justicia terapéutica”, señaló la funcionaria, al advertir que estas herramientas son clave para “los fines restaurativos que inspiran la Ley 975 de 2005”.

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Desde el inicio de su intervención, Mosquera insistió en que su proceso de reflexión ha estado marcado por su paso por la cárcel y su posterior vida en libertad. “He sido muy reflexiva, esos casi once años que pasé dentro de la cárcel y los siete años que llevo ya en libertad me han servido de mucha reflexión”, afirmó.

En su relato, la excomandante cuestionó la lógica del conflicto armado colombiano. “Es un conflicto que no tiene razón de ser, que no hay justificación para que el pueblo colombiano tenga hombres y mujeres que se maten por cosas políticas o ideológicas”, dijo ante la sala.

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Alias Karina, exintegrante de la Farc, durante su intervención en una sala de Justicia y Paz, donde habló sobre verdad, responsabilidad y reparación simbólica a las víctimas - crédito Tribunal Superior de Bogotá/X

Uno de los ejes centrales de su declaración fue la aceptación de cargos bajo responsabilidad de mando. “He aceptado cargos por línea de mando, ya que no fui ni la autora material ni la autora intelectual”, explicó. No obstante, aclaró: “No estoy desechando ninguna responsabilidad, los asumí por responsabilidad de mando”.

Mosquera contextualizó los hechos en Urabá y la dinámica interna de la antigua guerrilla. “Se dio esa orientación, convertirse en objetivos militares porque eran personas que habían traicionado la causa revolucionaria”, señaló, en referencia a miembros del movimiento político Esperanza, Paz y Libertad.

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La exintegrante de las Farc también hizo un llamado a otros escenarios de justicia transicional. “Ojalá la otra justicia transicional, la JEP, también esté haciendo estas versiones para poder tener más claridad sobre lo que ocurrió en Urabá”, expresó, al advertir diferencias entre los relatos de distintos comparecientes.

En materia de reparación, Mosquera fue enfática en su postura. “Esto nos ha traído muchas dificultades de seguridad”, dijo, pero insistió en que su aporte es principalmente simbólico: “Para mí es otro eslaboncito que se suba para poder tener para las víctimas esa reparación simbólica”.

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Rechazó además que su aceptación de cargos tenga fines estratégicos. “No es cierto que estamos queriendo sumar a la cuenta para que nos den la libertad”, afirmó. “Es un compromiso que asumí desde el mismo momento que me desmovilicé de contar la verdad, de serle fiel a la justicia, a las víctimas y al país”.

Imagen de referencia - crédito AFP

Sobre su situación de seguridad, la excomandante fue clara: “Tengo seguridad por parte de la UNP, pero sigo siendo ese objetivo militar, ya no directamente de las Farc, sino de las disidencias”. Añadió que también enfrenta rechazo de antiguos compañeros: “Me siguen viendo como esa traidora a la causa revolucionaria”.

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Mosquera explicó que su decisión de no trasladarse a la JEP estuvo motivada por razones personales y procesales. “No me fui para la JEP por respeto a las víctimas, quería que esto se culminara en Justicia y Paz”, dijo. También señaló que tiene una decisión judicial en trámite: “Tengo hace cuatro años un fallo, una sentencia parcial condenatoria, todavía está en apelación”.

En otro momento, relató la falta de acompañamiento institucional durante su reclusión. “No tuvimos ningún acompañamiento psicosocial, absolutamente nada”, aseguró, y añadió que solo años después recibió apoyo estatal para su reintegración.

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La exguerrillera también destacó su participación en procesos de verdad. “He estado participando en diferentes fundaciones, colaboré con información ante la Comisión de la Verdad”, afirmó, resaltando su disposición a comparecer ante las autoridades cuando es requerida.

La excomandante insistió en que su aporte al proceso transicional es la entrega de verdad y el reconocimiento de responsabilidades dentro del conflicto armado en Colombia - crédito Colprensa

Uno de los apartes más personales de su intervención estuvo relacionado con su proceso de reconstrucción de memoria. “Me atreví a sacar un libro, con la esperanza de que el pueblo colombiano conociera mi historia”, dijo, señalando que ese testimonio ha generado controversia dentro de antiguos miembros de la organización armada.

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Mosquera reiteró además su compromiso con las víctimas. “Dondequiera que me llaman, la justicia, ahí estoy presente”, afirmó, insistiendo en que su objetivo es contribuir al esclarecimiento de los hechos.

Al cierre de su intervención, insistió en su arrepentimiento. “Solo pedir perdón nuevamente a las víctimas y al pueblo colombiano por ese comportamiento que no debía haber ocurrido”, expresó.

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Finalmente, la magistratura valoró su declaración. “Para esta sala de justicia y paz es muy importante esa reflexión y aporte que nos ha brindado el día de hoy”, concluyó la funcionaria.