Colombia

Abelardo de la Espriella defendió sus medidas de protección y recordó el asesinato de Miguel Uribe: “Estaría entre nosotros”

El candidato presidencial respondió a críticas que surgieron por usar chaleco antibalas y un atril de cristal blindado

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La candidata presidencial le declaró la guerra a los grupos armados. Aseguró que no tiene miedo y que no necesita de una "urna de cristal que usan los cobardes" para protegerse - crédito @PalomaValenciaL/X

Durante el evento de cierre de campaña, el candidato presidencial Abelardo de la Espriella se refirió a las críticas que surgieron en su contra por tomar medidas de protección ante distintas amenazas y posibles atentados de los cuales ha sido informado.

El aspirante aseguró que las acciones que ha adelantado para garantizar su seguridad son necesarias para evitar un eventual asesinato. Para soportar sus afirmaciones recordó el caso del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, del Centro Democrático, que fue víctima de un atentado el 7 de junio de 2025 en Bogotá y que falleció el 11 de agosto de ese año, pese a los esfuerzos del personal médico por salvar su vida.

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Si Miguel Uribe Turbay, que en paz descanse, hubiese tenido esta protección que tengo yo, estaría entre nosotros. Yo estoy aquí haciendo esto como un gran acto de responsabilidad con mi mujer, con mis cuatro hijos y con esta patria y este pueblo al que vengo a liberar de los de siempre”, dijo.

El candidato a la Presidencia de Colombia Abelardo de la Espriella ha sido víctima de amenazas y su campaña ha detectado posibels atentados en su contra - crédito Carlos Ortega/EFE
El candidato a la Presidencia de Colombia Abelardo de la Espriella ha sido víctima de amenazas y su campaña ha detectado posibels atentados en su contra - crédito Carlos Ortega/EFE

Las declaraciones de De la Espriella surgieron luego de que la senadora y candidata presidencial Paloma Valencia, del Centro Democrático, criticara públicamente el uso de chaleco antibalas y de una urna de cristal por parte del aspirante.

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En un evento político llevado a cabo en Socorro, Santander, la congresista de la derecha afirmó que, de ser elegida presidenta en las elecciones, enfrentará a los grupos armados sin necesidad de tener mayores medidas de protección, contrario a Abelardo de la Espriella, que reforzó su esquema de seguridad.

“El ELN, el autodenominado Ejército Gaitanista y las Farc van a conocer lo que es la mano dura de la mujer colombiana. Conmigo, que vayan buscando escondedero, porque yo no necesito ni chaleco antibalas ni esa urna de cristal que usan los cobardes. Aquí estamos, de frente y sin miedo”, señaló Valencia.

En un video que publicó De la Espriella en sus redes sociales el 18 de mayo, reaccionó a las declaraciones de la contendiente. Recordó que dos miembros de su campaña en Meta fueron asesinados. Se trata de Rogers Mauricio Devia y Fabián Cardona, siendo el primero el coordinador de la campaña en ese departamento y el segundo un colaborador.

Abelardo de la Espriella aseguró que coordinadores de su campaña en tres departamentos recibieron amenazas - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Además, indicó que ha recibido todo tipo de amenazas y que otros integrantes de su campaña también denunciaron haber sido víctimas de amenazas. Entre ellos están algunos coordinadores que impulsan su candidatura en tres departamentos. Estas situaciones ya fueron notificadas a las autoridades, que están adelantando las investigaciones correspondientes.

Mientras todo esto sucede, desde otros sectores políticos se atreven a insultarme porque uso chaleco antibalas o atril blindado. Yo no nací el día que repartieron el miedo, pero tampoco el día en que repartieron las trampas. Cazabobos. No me voy a dejar cazar”, explicó.

El gerente nacional de regiones de la campaña de De la Espriella, Jaime Andrés Beltrán, fue una de las personas que rechazó las aseveraciones de la candidata presidencial sobre las medidas de seguridad del candidato. Aseguró que el uso de un chaleco antibalas y de un atril de cristal blindado no es un acto de cobardía. “Representan la valentía de un padre de familia, un esposo”, indicó.

El gerente nacional de regiones de la campaña de De la Espriella, Jaime Andrés Beltrán, defendió las medidas de seguridad que ha tomado para impulsar su candidatura - crédito @soyjaimeandres/X
El gerente nacional de regiones de la campaña de De la Espriella, Jaime Andrés Beltrán, defendió las medidas de seguridad que ha tomado para impulsar su candidatura - crédito @soyjaimeandres/X

"Hoy el país está gobernado por los violentos que no les conviene un presidente con carácter como @ABDELAESPRIELLA, por eso, los que se burlan por proteger su vida, le están haciendo el juego a los que no quieren que Colombia recupere la esperanza. El fervor no se compra, la pasión se gana", añadió.

Al igual que Jaime Andrés Beltrán, la periodista y excandidata Vicky Dávila criticó a Paloma Valencia por sus señalamientos y afirmó que, así como lo hizo De la Espriella, ella también procuró tomar medidas para protegerse.

La periodista Vicky Dávila, excandidata presidencial, defendió el uso de chaleco antibalas en las campañas - crédito @VickyDavilaH/X
La periodista Vicky Dávila, excandidata presidencial, defendió el uso de chaleco antibalas en las campañas - crédito @VickyDavilaH/X

Yo usé chaleco antibalas toda la campaña, porque en este país, donde asesinaron al candidato Miguel Uribe, hace menos de un año, protegerse no es ser “cobarde”. Yo me lo ponía porque mis hijos, mi esposo y mi familia me esperaban, porque he tenido amenazas muy graves", escribió.

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