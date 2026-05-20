Presidente de Bolivia criticó la conducta de Petro y su constante “injerencia”: “Ahora será presidente y mañana será un colombiano de a pie”

El Gobierno boliviano reiteró las razones por las cuales expulsó a la embajadora de Colombia en el país, Elizabeth García

Rodrigo Paz Pereira aseguró que el presidente Gustavo Petro ataca a la democracia boliviana - crédito Gabriel Márquez/EFE y Sergio Reyes/AP
La expulsión de la embajadora de Colombia en Bolivia, Elizabeth García, por parte del Gobierno boliviano, generó molestia en el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y situó al país en un nuevo escenario de malestar diplomático. La decisión se basó en la “injerencia constante” del mandatario en asuntos internos de ese país.

Petro se pronunció al respecto, asegurando que es una medida extrema. “Si la expulsión de la embajadora fue consecuencia de nuestra disposición a facilitar el diálogo, entonces se están adoptando posturas extremas que pueden llevar al pueblo boliviano a una situación muy difícil”, indicó Gustavo Petro, en diálogo con Caracol Radio.

El mandatario de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, reaccionó a las declaraciones de su homólogo en Colombia, expresando su rechazo y asegurando que, a su juicio, el presidente Petro actúa conforme a su ideología. “Cree que la ideología está por encima de las naciones”, dijo el jefe de Estado en una rueda de prensa.

“El ataque de Petro es un ataque a la democracia boliviana, porque él ha preferido su ideología, que parece carecer de conceptos democráticos, por encima de las relaciones y el respeto a la democracia de nuestras naciones. Por eso su embajadora se va, lo sentimos mucho, pero se va porque representa la voluntad antidemocrática del señor”, indicó.

Añadió: “Que Petro no se confunda, que ahora será presidente y mañana será un colombiano de a pie”.

En desarrollo...

