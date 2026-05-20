Él es Hernán Muriel, el congresista electo del Pacto Histórico que habría liderado manifestación para pintar mural cerca de la casa de Álvaro Uribe

La protesta liderada por Hernán Muriel en Llanogrande destacó las cifras de falsos positivos reconocidas por la JEP ante la casa de Álvaro Uribe - crédito Cofradía Para El Cambio

El representante electo a la Cámara por Antioquia, Hernán Muriel, se posicionó como protagonista de una intensa controversia política después de liderar, el pasado 19 de mayo, una protesta cercana de la vivienda del expresidente Álvaro Uribe Vélez en el sector de Llanogrande, municipio de Rionegro, en la que un grupo de manifestantes pintó consignas para visibilizar las más recientes cifras de falsos positivos reconocidas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

La manifestación, denominada “pedagogía de la memoria”, motivó una escalada de señalamientos y respuestas públicas entre sectores del petrismo y el uribismo.

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Hernán Muriel Pérez, creador de “Cofradía para el Cambio” y figura emergente del Pacto Histórico en Antioquia, asumirá su curul el próximo 20 de julio. Se presentó ante la opinión pública inicialmente como periodista independiente y activista, y ya había protagonizado otros episodios de alto perfil en la escena política de Antioquia.

Este video logró consolidar a Muriel dentro de la bancada petrista - crédito @cofradiacambio/Instagram

Uno de ellos, un enfrentamiento viral con el senador Jota Pe Hernández, consolidó su exposición en redes sociales y su presencia en la bancada petrista.

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El representante, cuya plataforma digital “Cofradía para el Cambio” se presenta como un medio alternativo de comunicación, alcanzó en octubre de 2025 más de 41 mil votos en la consulta del Pacto Histórico, superando a parlamentarios en ejercicio como Alejandro Toro.

Figura habitual en debates relacionados con el conflicto armado y la memoria histórica, Muriel ha promovido causas como la de las madres buscadoras de la Comuna 13 y los polémicos grafitis de “Las cuchas tienen razón”, que lo situaron en disputas abiertas con actores como el alcalde Federico Gutiérrez y el gobernador Andrés Julián Rendón.

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Su ascenso político se vio impulsado por el respaldo digital y la notoriedad ganada a partir de gestos mediáticos, como el ocurrido el día de su graduación como comunicador social, en el que subió al escenario para recibir su diploma vistiendo una camisilla con el mensaje: “Ser profesional es más que tener un cartón y vestir un traje”.

El representante Hernán Muriel lidera protesta frente a la casa de Álvaro Uribe

Un acto impulsado por Hernán Muriel, en el que diversos colectivos plasmaron mensajes alusivos a crímenes documentados por la JEP, provocó réplicas públicas y denuncias sobre amenazas posteriores al evento - crédito @StivenPereZz/X

En el desarrollo de la protesta, surgió un episodio de violencia registrado en video, en el que un hombre habría intentado apuñalar al militante del Centro Democrático David Toledo.

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Tras la intervención de las autoridades y algunos minutos de tensión, la multitud se dispersó y la situación fue controlada. Los organizadores de la protesta tenían la intención de pintar un mural que recordara los 7.837 casos de falsos positivos reconocidos formalmente por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

El propio Muriel confirmó en un video su ubicación a “trescientos metros de la residencia del exmandatario”, acompañado de diversas comunidades que se sumaron a su iniciativa.

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El congresista electo sostuvo en sus redes sociales, citadas por Infobae, que el objetivo de la protesta era pedagógico y pacífico: “Estamos, desde la paz y el arte, haciendo pedagogía de la memoria”.

La jornada de protesta reavivó la confrontación política entre los seguidores de Gustavo Petro y el exjefe de Estado. Álvaro Uribe respondió a los hechos con fuertes palabras en la plataforma X: “Suspendí la agenda de Medellín y voy de regreso a la casa porque un grupo numeroso se ha agolpado cerca de la puerta. Están dirigidos por un parlamentario electo de apellido Muriel, elegido también por votos impuestos por el terrorismo. Esta actitud hostil contra la residencia de mi familia es provocación de la violencia, muy propia de Cepeda que es un apache solapado escondido en el eslogan de la paz”.

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Un intento de agresión contra un seguidor del uribismo durante la actividad elevó la tensión, mientras que el representante electo denunció posteriores intentos de intimidación y solicitó respaldo al gobierno nacional - crédito suministrada a Infobae Colombia

En otro mensaje, Uribe reclamó: “Cepeda cobarde, deje de mandar personas a mi casa donde estaba mi señora sola. Primero me tienen que matar que venir a maltratar a mi familia o venir a mi casa”.

El martes 19 de mayo, Muriel denunció que, tras la protesta, sujetos desconocidos estarían buscando la dirección de su domicilio particular con presuntos fines de atentar contra su integridad.

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Solicitó “protección al gobierno de Gustavo Petro y respaldo consciente del pueblo”, en un llamado público difundido por sus cuentas oficiales.

La reciente protesta frente a la residencia de Uribe volvió a poner en primer plano la tensión entre la construcción de memoria sobre el conflicto armado y la confrontación directa entre las principales fuerzas políticas del país.

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La iniciativa de Muriel buscaba, en palabras del propio representante electo, “visibilizar las cifras reportadas por la JEP sobre los falsos positivos”, un tema que ha profundizado la polarización entre sectores afines al Pacto Histórico y al Centro Democrático.