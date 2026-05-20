Este es el video con el que un familiar de Yulixa Toloza se despidió tras su muerte luego de un procedimiento estético

Este video muestra imágenes de Yulixa Toloza sonriendo en un vehículo y posando en una fotografía con otras dos mujeres. Incluye fotografías antiguas con múltiples personas en reuniones. El metraje intercala textos que mencionan visitarla y expresar amor. Este video de tipo memorial es una producción realizada por su familia, como se indica en el contexto, tras el hallazgo de su cuerpo en Apulo - crédito @thereal.itala/Instagram

La muerte de Yulixa Tolaza, una mujer de 52 años, fue confirmada seis días después de que se reportara su desaparición tras someterse a una cirugía estética en una clínica clandestina ubicada al sur de Bogotá. Tolaza había ingresado a dicho establecimiento el 13 de mayo para realizarse el procedimiento y, desde entonces, no se tuvo más información sobre su paradero.

El cuerpo de la mujer fue hallado posteriormente en Apulo, departamento de Cundinamarca. Tras conocerse la noticia, una familiar compartió en redes sociales un mensaje de despedida a través de Instagram, manifestando el dolor de la familia ante la pérdida.

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Yulixa Consuelo Tolosa, de 52 años, es buscada por sus familiares y autoridades tras desaparecer luego de un procedimiento estético en Bogotá - crédito Perfil de Yulixa Tolsa en Facebook