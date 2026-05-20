Este es el video con el que un familiar de Yulixa Toloza se despidió tras su muerte luego de un procedimiento estético

La muerte de Yulixa Tolaza, una mujer de 52 años, fue confirmada seis días después de que se reportara su desaparición tras someterse a una cirugía estética en una clínica clandestina ubicada al sur de Bogotá. Tolaza había ingresado a dicho establecimiento el 13 de mayo para realizarse el procedimiento y, desde entonces, no se tuvo más información sobre su paradero.
El cuerpo de la mujer fue hallado posteriormente en Apulo, departamento de Cundinamarca. Tras conocerse la noticia, una familiar compartió en redes sociales un mensaje de despedida a través de Instagram, manifestando el dolor de la familia ante la pérdida.
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