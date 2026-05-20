Abogado de Abelardo de la Espriella solicitó el retiro del magistrado Álvaro Hernán Prada por caso Atlas Intel: lo recusó ante el CNE

La solicitud de recusación argumenta que Prada, como miembro activo del Centro Democrático, enfrenta un conflicto de intereses en el caso de Atlas Intel - crédito CNE

Una recusación presentada por Germán Calderón España, abogado del candidato presidencial Abelardo de la Espriella, interpuso en la mañana del miércoles 20 de mayo un acción que busca apartar al magistrado Álvaro Hernán Prada del Consejo Nacional Electoral (CNE), en medio de un proceso que involucra a la encuestadora Atlas Intel.

El abogado solicitó formalmente que Prada se abstenga de participar en cualquier actuación administrativa relacionada con la firma AtlasIntel. El argumento central es que el magistrado, al ser miembro activo del Centro Democrático, enfrenta un posible conflicto de intereses.

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Calderón España fundamentó su petición en la relación entre Prada y la candidata presidencial Paloma Valencia, también militante del partido uribista.

La solicitud de recusación subraya que Prada fue elegido para el CNE por lista del Centro Democrático y mantiene una relación cercana con Valencia, quien compite actualmente por la presidencia de Colombia. De acuerdo con el abogado, la amistad entre ambos y la militancia compartida afectan la imparcialidad necesaria en el proceso.

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“En cuanto al interés particular y directo en la decisión del asunto, es un hecho público y notorio que el magistrado Prada Artunduaga es miembro activo del Partido Político Centro Democrático, al punto que fue elegido por lista del mismo“, señala la recusación.

En su petición, Calderón España especificó que la encuestadora Atlas Intel ha publicado estudios estadísticos desfavorables para Valencia, lo que, según él, refuerza la existencia de un interés particular en el caso por parte de Prada.

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El abogado sostiene que la relación personal y política del magistrado con la candidata justifica que se aparte del proceso para garantizar la transparencia. “El magistrado Prada Artunduaga goza de una amistad entrañable con la candidata Paloma Valencia, quien se encuentra en la contienda electoral actual a la presidencia de la República de Colombia como se evidencia a través de un hecho público y notorio”, señala el documento.

En medio de la controversia, se recuerda que Atlas Intel enfrenta tres procesos en el CNE. La magistrada Maritza Martínez lidera uno de los expedientes, mientras que Prada anunció otro el viernes 15 de mayo y el tercero está a cargo de la magistrada Fabiola Márquez, quien ordenó medidas cautelares para suspender la publicación del estudio estadístico.

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La recusación presentada plantea que el magistrado debería declararse impedido para intervenir en cualquier actuación administrativa dirigida contra la encuestadora, o que, en su defecto, la Sala Plena del CNE resuelva la solicitud conforme lo establece la ley vigente.

“Por todo lo anterior, le solicito en forma respetuosa al magistrado Prada Artunduaga,declararse impedido para adelantar cualquier actuación administrativa en contra de la firma encuestador Atlas Intel S.A.S., o, en su defecto, el solicito a la Sala Plena del CNE tramitar conforme a la ley vigente esta recusación”, comentó el abogado.

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En síntesis, la petición de Calderón España busca que el proceso contra Atlas Intel en el CNE se desarrolle sin la intervención de Prada, ante la sospecha de parcialidad por su vinculación política y personal con integrantes del Centro Democrático.