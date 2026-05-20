Gobernador de Antioquia cuestionó a Petro por respaldar a quienes pintaron mural de falsos positivos cerca a la casa de Álvaro Uribe: “Normalizado el odio”

El gobernador antioqueño acusó al presidente de promover el odio y la violencia, luego de que manifestantes pintaran un mensaje alusivo a ejecuciones extrajudiciales en las inmediaciones del exmandatario - crédito Gobernación de Antioquia/Presidencia

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, cuestionó públicamente el respaldo del presidente Gustavo Petro a los jóvenes que realizaron un mural sobre los falsos positivos frente a la residencia del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

En su mensaje publicado en X, el mandatario departamental expresó: “Usted Gustavo Petro, con su pasado guerrillero, ha normalizado el odio y la violencia en el debate público”.

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Andrés Julián Rendón afirmó que el presidente Petro ha normalizado el odio y la violencia en el debate público - crédito Andi

De acuerdo con Rendón, las consecuencias de este tipo de discursos y posturas se reflejan en la división social y el tratamiento permisivo hacia personas vinculadas con hechos delictivos.

“Su gobierno deja un balance de destrucción, división entre los colombianos y trato de ‘angelitos’ a criminales de la paz total”, agregó el gobernador en la publicación.

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La declaración de Rendón surgió luego de que el presidente Petro defendiera, durante un acto en Bogotá, la protesta realizada el martes 19 de mayo frente a la vivienda de Uribe en Llanogrande, Rionegro.

La intervención incluyó la pintura de un mural con la leyenda “7837 almas que no te dejarán dormir”, en referencia a los casos de ejecuciones extrajudiciales documentados por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

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Según la última actualización de esta entidad, la cifra corresponde a víctimas de “falsos positivos”, término utilizado para describir asesinatos de civiles presentados como bajas en combate.

Andrés Julián Rendón aseguró que las consecuencias de este tipo de discursos y posturas se reflejan en la división social y el tratamiento permisivo hacia personas vinculadas con hechos delictivos - crédito @AndresJRendonC/X

La acción fue liderada por Hernán Muriel, congresista electo por Antioquia del Pacto Histórico, acompañado por organizaciones sociales y víctimas. La presencia de manifestantes frente a la residencia del exmandatario generó una reacción inmediata por parte de Uribe y simpatizantes del Centro Democrático, quienes cubrieron el mural de blanco. El episodio derivó en un cruce verbal y físico, así como en un debate nacional sobre la libertad de expresión, la memoria y los límites en la protesta social.

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Desde la Media Torta en Bogotá, Gustavo Petro abordó el incidente durante un acto público. El presidente afirmó: “No me gusta que molesten a la familia de Uribe, puede vivir tranquila, pero un mural pintado por la juventud no es una amenaza”. Con estas palabras, Petro validó la intención de los manifestantes, quienes relacionaron al exmandatario con crímenes que aún están en proceso de investigación judicial.

El jefe de Estado también se refirió a la represión contra el arte urbano y la violencia sobre jóvenes en el país.

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“Por pensar así han mandado a gente también joven a matar jóvenes grafiteros aquí en Bogotá. Y así no se vive en paz, porque tenemos que entender que el arte y la expresión es libre y que ningún autócrata puede decir que el arte y la libre expresión es una amenaza”, sostuvo.

Además, Petro sugirió que borrar expresiones artísticas es una característica de personas autoritarias. “Eso es de dictadores, eso es de autócratas”, señaló.

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Gustavo Petro sugirió que borrar expresiones artísticas es una característica de personas autoritarias - crédito Leonardo Fernández Viloria/REUTERS

En contraste, Rendón instó a la juventud a no replicar acciones de violencia o ilegalidad. “Que los jóvenes tengan siempre espacios de expresión y participación, pero que jamás sigan el camino suyo de las armas en la ilegalidad, la instigación al odio y la violencia”, escribió el gobernador en su publicación.

El episodio en Llanogrande también motivó la reacción de Álvaro Uribe Vélez, quien relató que los manifestantes llegaron cerca de la puerta de su casa, transportados en varios buses. El exmandatario aseguró que algunos de los participantes hirieron a uno de sus acompañantes y a un integrante de su equipo de seguridad. Uribe manifestó que la intervención del mural pretendía evitar daños mayores a su familia y su residencia.

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Por su parte, el representante electo Hernán Muriel calificó la intervención como una iniciativa pedagógica y de reivindicación de la memoria, realizada junto a organizaciones sociales, defensores de derechos humanos y víctimas.