Qué pasará con figuras de jugadores como Neymar, que fueron convocados a última hora para el Mundial: gerente de Panini en Colombia explicó cómo agregarlas al álbum

Pese a la predicción del álbum Panini, Neymar fue convocado a la selección brasileña- crédito Reuters /Ricardo Moraes TPX

Miles de aficionados en Colombia y otros países han vuelto a llenar tiendas y plazas para intercambiar sobres del álbum Panini del Mundial 2026, impulsados por la pasión de completar la colección. Pero entre los coleccionistas surgió una inquietud constante: la ausencia de Neymar en la edición inicial del álbum.

La explicación oficial llegó de parte de Eli Milgem, presidente de Panini en Colombia, y de Juan Pedro Martínez, director editorial de la firma en España, quienes revelaron los criterios que determinan qué futbolistas aparecen en el álbum. Ambos coincidieron en que la selección de figuras depende de las nóminas oficiales que las federaciones nacionales entregan a Panini varios meses antes del inicio del torneo.

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En el caso de Neymar, su exclusión de la edición base se debió a que, hasta el cierre del año previo, Carlo Ancelotti, entrenador de la selección brasileña, no lo había convocado ni para partidos amistosos ni eliminatorias. La empresa italiana realiza la impresión final usando esas listas, lo que puede dejar fuera a figuras que son llamadas de último momento.

Para incluír a Neymar y a los jugadores que han sido confirmados en las distintas selecciones, Panini lanzará una actualización - crédito Panini (Redes sociales)

En palabras de Martínez, lo habitual es que, una vez conocidos los equipos definitivos, Panini produzca un “kit de actualización”. Este set especial incluye a los futbolistas que no figuraron en la edición original, pero que sí forman parte de las convocatorias finales. “Cuando estén listas, sale un pack con dos sustitutos de dos jugadores que van a ir al Mundial”, detalló el representante de la editorial.

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Cómo funciona el kit de actualización y cuándo estará disponible

El llamado Update Set o pack de actualización es la estrategia que Panini emplea para subsanar los cambios de último momento en las selecciones. Este paquete, que puede contener hasta 80 nuevas estampas, se vende cerrado y garantiza al comprador la inclusión de todos los jugadores añadidos posteriormente, entre ellos Neymar.

Al comprar el kit de actualización, el coleccionista recibe cromos adicionales que reemplazan a los jugadores que, finalmente, no viajaron al Mundial. En el caso de Brasil, las opciones para ubicar a Neymar son los lugares asignados a João Pedro, Rodrygo o Estêvão, quienes no fueron incluidos en la convocatoria definitiva por diferentes motivos.

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Los fanáticos del futbolista han especulado acerca de la imagen oficial que representara al jugador - crédito @sleeperfooty / X

Los sobres comunes de color azul no incluyen a Neymar, ya que su cromo será exclusivo del kit de actualización, que se prevé llegará al mercado durante el desarrollo del Mundial o incluso después de la final, dependiendo de la publicación oficial de las listas completas por parte de las federaciones.

Pese a que todavía no hay información sobre el costo oficial del paquete de actualización, la lámina especial del astro brasileño podría tener un valor similar al de otras figuras exclusivas ya disponibles, cuyo precio fluctúa entre $50.000 y más de $200.000 según la rareza. Para asegurar la autenticidad de las láminas, recomienda que la compra se realice desde la tienda online de Panini, durante preventas, en almacenes de cadena, librerías o distribuidores oficiales.

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Impacto entre los fanáticos, mitos y realidad de la colección

La ausencia inicial de Neymar en el álbum provocó un aluvión de mensajes y solicitudes a Panini, tanto en Colombia como en el resto del mundo. En redes sociales, la reacción a la convocatoria del delantero por parte de Ancelotti superó las 12 millones de reproducciones, reflejando la magnitud del fenómeno.

Las nuevas láminas se venderán en una caja adicional donde no vendrán figuras repetidas - crédito Panini (Redes sociales)

El regreso de Neymar y los pasos a seguir para conseguir su cromo

La convocatoria del delantero brasileño fue una sorpresa, y su reacción al verse nuevamente en la lista nacional fue transmitida en vivo por la Confederación Brasileña de Fútbol. Neymar, rodeado de familiares, no pudo contener las lágrimas al escuchar su nombre, tras más de dos años de ausencia con la selección.

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