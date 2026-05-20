Servicio militar implementará un nuevo modelo para satisfacer la obligación de los jóvenes: de qué trata

El Ministerio de Educación Nacional implementa una ruta para que la juventud cumpla la obligación constitucional mediante labores sociales de impacto local- crédito Ejército Nacional Colombia

El Ministerio de Educación Nacional lanzó una convocatoria para jóvenes colombianos de entre 18 y 24 años que no han resuelto su situación militar podrán cumplir esta obligación a través de labores sociales en sus propios territorios, sin incorporarse a filas.

La iniciativa, denominada Servicio Social para la Paz, responde a demandas históricas de quienes han soportado el mayor peso del servicio obligatorio.

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Por primera vez en Colombia, quienes sean seleccionados trabajarán en proyectos de alfabetización digital, gestión ambiental, reducción del riesgo de desastres y actividades culturales, entre otras opciones.

Todo esto tendrá lugar en regiones como Antioquia, Cauca, Chocó, Guaviare, Norte de Santander, Valle del Cauca, Bolívar y Amazonas, zonas especialmente afectadas por la violencia y el conflicto armado.

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Los participantes del programa recibirán un auxilio mensual equivalente al 80% del salario de un soldado regular y un certificado oficial comparable a la libreta militar - crédito Ejército Nacional

El nuevo programa permite que los jóvenes cumplan con el requisito de la libreta militar desempeñando actividades que impactan positivamente a sus comunidades.

El plazo de inscripción se abre del lunes 25 de mayo al lunes 1 de junio, y la prioridad será para habitantes de municipios PDET, jóvenes en territorios con altos niveles de violencia y quienes se encuentran en riesgo de reclutamiento forzado.

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Beneficios y alcance del programa

Las personas que accedan al Servicio Social para la Paz recibirán beneficios considerables: el certificado que resuelve su situación militar, un reconocimiento de primer empleo y un auxilio mensual equivalente al 80% del salario de un soldado regular.

Además, el programa contempla acceso a formación académica gracias a convenios con universidades y el SENA. Esta política busca transformar la relación entre la juventud y el Estado.

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La convocatoria del Servicio Social para la Paz estará abierta del 25 de mayo al 1 de junio con prioridad para jóvenes de municipios PDET y zonas afectadas por violencia - crédito Ejército Nacional

El Ministerio de Educación explicó la propuesta en una visión renovada, en la que los jóvenes “no son sujetos de obligaciones, sino protagonistas activos de la transformación social”. La apuesta es convertir el deber cívico en una experiencia formativa y de proyección vital.

Aquellos que participen podrán involucrarse en actividades de protección ambiental, salvaguarda del patrimonio cultural y acompañamiento a los procesos derivados de los Acuerdos de Paz. El enfoque territorial y comunitario del programa reconoce la urgencia de atender a quienes históricamente han estado en la primera línea del conflicto y la vulnerabilidad.

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Inscripción y criterios de selección

El periodo de inscripciones estará habilitado entre el 25 de mayo y el 1 de junio. El programa prioriza a jóvenes en condición de vulnerabilidad, seleccionando especialmente a quienes viven en zonas históricamente afectadas por el conflicto armado y a personas expuestas al riesgo de reclutamiento forzado.

La nueva ruta establecida por el Decreto 1426 de 2025 ofrece una alternativa concreta y legal para cumplir con la obligación militar, enfocándose en el desarrollo y la paz territorial.

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En esta jornada de incorporación, 13.694 plazas son para hombres y 1.296 para mujeres, ampliando la inclusión de género en el Ejército Nacional de Colombia - crédito Colprensa

Así, el Servicio Social para la Paz no solo libera a los jóvenes de la exigencia tradicional de prestar servicio en el Ejército, sino que busca fortalecer el tejido social y la reconstrucción de comunidades en las regiones más golpeadas del país.

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Ejército Nacional abrió segunda convocatoria de 2026 para el servicio militar

El Ejército Nacional de Colombia abrió la segunda convocatoria de 2026 con la meta de incorporar a 14.990 jóvenes al servicio militar, según anunció el Comando de Reclutamiento. Para esta etapa, se han asignado 13.694 cupos para hombres y 1.296 para mujeres en todo el país, una cifra que marca un aumento en la participación femenina respecto a periodos anteriores.

En cuánto a los beneficios económicos y académicos, además de facilidades para la transición a la vida civil. Entre los incentivos destacados se encuentra el pago mensual de $1.750.905 —equivalente al salario mínimo legal vigente—, sumado a una bonificación especial por fin de servicio y un monto adicional para dotación civil al concluir el ciclo.

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Durante el proceso, los jóvenes que sean elegidos como dragoneantes recibirán una bonificación mensual adicional del 5% del salario mínimo y contarán con un permiso anual acompañado de auxilio de transporte. El Ejército remarcó que el objetivo es “garantizar que la juventud cumpla con el deber constitucional de defender la soberanía y la integridad de la nación, al tiempo que se les brinda una oportunidad única de crecimiento personal y profesional”.

La convocatoria está dirigida a ciudadanos colombianos de ambos sexos, que tengan entre 18 años y hasta un día antes de cumplir 24. El proceso de inscripción ya está abierto y busca no solo cumplir con el deber constitucional, sino también ofrecer incentivos tangibles para quienes decidan formar parte de las fuerzas armadas.