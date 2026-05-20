República Democrática del Congo confirmó su primera baja por lesión antes de enfrentarse a Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Rocky Bushiri en la temporada 2025-2026 jugó 34 partidos con el Hibernian FC de la Liga de Escocia - crédito Reuters/Andrew Boyers

La selección de la República Democrática del Congo afronta una reestructuración forzosa a días de su debut en el Mundial 2026 tras la confirmación de la baja de Rocky Bushiri. El defensor central fue excluido de la nómina titular luego de sufrir una lesión en el minuto 16 del partido entre su club, Hibernian FC, y Motherwell, en la Premiership de Escocia.

Este ajuste impacta directamente a Colombia, rival del conjunto africano en la fase de grupos, que se encuentra atenta a las variaciones tácticas que provocará la noticia, dada la proximidad del torneo y el peso que Bushiri tenía en la estructura defensiva congoleña.

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Según la Federación Congoleña de Fútbol Asociación, FECOFA, el lugar dejado por Bushiri será ocupado por Aaron Tshibola, jugador del Kilmarnock FC. La entidad aclaró: “La Federación Congoleña de Fútbol Asociación informa la baja de Rocky Bushiri para la Copa del Mundo 2026, debido a una lesión sufrida durante su último partido con su club. Con el fin de completar la lista de los 26 Leopardos seleccionados, el cuerpo técnico convocó a Aaron Tshibola, jugador del Kilmarnock FC, como reemplazo. La FECOFA le desea una pronta recuperación a Rocky Bushiri”.

Comunicado de la Federación de Fútbol de República Democrática del Congo sobre la lesión de uno de los jugadores convocados a la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito Federación de Fútbol de República Democrática del Congo

La baja de Bushiri no solo representa un cambio de nombres en la plantilla: el defensor acumuló 34 partidos oficiales durante la temporada, con cinco goles y una asistencia en todas las competiciones.

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En la Premiership sumó 23 encuentros, marcó tres goles, recibió cinco tarjetas amarillas y jugó 1.982 minutos. Su rendimiento incluyó cuatro partidos en la clasificación a la UEFA Champions League –donde anotó un tanto y dio una asistencia–, tres partidos en la fase final de la liga escocesa, dos compromisos en la clasificación a la Europa League y participación en la FA Cup y la League Cup.

La Federación Congoleña de Fútbol Asociación detalló que la lesión de Bushiri, ocurrida en su último partido, dejó a la selección liderada por el técnico Sébastien Desabre con la necesidad de ajustar su planteamiento defensivo a pocos días del inicio del torneo, lo que podría modificar tanto las rotaciones como la estrategia de la selección africana.

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Tshibola, un mediocampista para cubrir una vacante defensiva

Aaron Tshibola recibió la convocatoria a la Copa Mundial de la FIFA 2026 de última hora tras la lesión de un compañero - crédito REUTERS/Jane Barlow

El reemplazo designado, Aaron Tshibola, desempeñó durante la temporada 29 partidos con el Kilmarnock FC, acumulando 1.631 minutos. Su trayectoria reciente incluye 10 partidos y una tarjeta roja en la Super League 1, nueve encuentros y tres amarillas en la Premiership, cinco participaciones en la fase de permanencia de la liga y cinco en la Kypello Elladas, donde fue amonestado una vez.

El perfil de Tshibola ha generado atención porque su puesto natural es el de mediocampista, lo que implica que Desabre no sustituye directamente a un defensor por otro en la estructura táctica. Esta decisión podría anticipar movimientos internos o evidenciar la confianza que el seleccionador congoleño deposita en los centrales que permanecen en el grupo. Dentro de la defensa siguen nombres de peso como Chancel Mbemba, Axel Tuanzebe, Dylan Batubinsika y Arthur Masuaku.

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Estos son los convocados de República Democrática del Congo a la Copa Mundial de la FIFA 2026

La selección africana enfrentará a Colombia, Portugal y Uzbekistán en la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA - crédito República Democrática del Congo

Arqueros

Timothy Fayulu (FC Noah)

Lionel Mpasi (Le Havre)

Matthieu Epolo (Standard Liège)

Defensas

Aaron Wan-Bissaka (West Ham)

Gedeon Kalulu (Aris)

Chancel Mbemba (LOSC)

Steve Kapuadi (Widzew Lodz)

Axel Tuanzebe (Burnley FC)

Dylan Batubinsika (Larissa)

Aaron Tshibola (Kilmarnock FC)

Arthur Masuaku (RC Lens)

Joris Kayembe (KRC Genk)

Volantes

Samuel Moutoussamy (Atromitos)

Ngal’Ayel Mukau (LOSC)

Gaël Kakuta (Larissa)

Charles Pickel (Espanyol)

Noah Sadiki (Sunderland)

Edo Kayembe (Watford FC)

Delanteros

Théo Bongonda (Spartak M.)

Nathanaël Mbuku (Montpellier)

Cédric Bakambu (Betis)

Simon Banza (Al-Jazira)

Fiston Mayele (Pyramids FC)

Brian Cipenga (Castellón)

Yoane Wissa (Newcastle)

Meschack Elia (Alanyaspor)