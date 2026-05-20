Gobierno de Rusia propuso reubicar en zoológicos extranjeros a los hipopótamos que Pablo Escobar llevó a Colombia

El zoológico de Moscú solicita al Gobierno colombiano autorización formal para trasladar los hipopótamos fuera del país - crédito Vantara /EFE

La intervención internacional para evitar la eutanasia masiva de hipopótamos en Colombia sumó un actor inesperado: el zoológico de Moscú (Rusia) comunicó que ya ha enviado una solicitud formal al Gobierno colombiano para ofrecer una alternativa al sacrificio de los animales.

La carta propone “la reubicación de los animales en centros zoológicos acreditados en distintos países del mundo en lugar de su sacrificio”, según detalló el propio zoológico ruso.

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Esta gestión busca frenar la polémica medida que contempla la eutanasia de parte de la población de hipopótamos descendientes de los ejemplares introducidos por Pablo Escobar en los años 80.

La situación surgió cuando, tras la muerte del narcotraficante en 1993, los animales escaparon de la Hacienda Nápoles y comenzaron a reproducirse en el Magdalena Medio. Desde entonces, su número ha crecido hasta convertirse en un problema ambiental y de seguridad para la región.

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Instalaciones zoológicas de Europa, Latinoamérica, África y Asia ratifican su disposición a recibir hipopótamos colombianos - crédito Instituto Humboldt

El Ministerio de Ambiente de Colombia impulsó un plan que combina la eutanasia de algunos ejemplares y el traslado de otros a centros especializados. Esta estrategia se debe tanto al impacto ecológico como a los riesgos para las comunidades locales, que han visto cómo los hipopótamos se han adaptado y multiplicado fuera de control.

La directora del zoológico de Moscú, Svetlana Akúlova, expresó: “Tenemos la obligación de hacer todo lo posible para ofrecer una alternativa más humana”. Akúlova, quien además preside la Unión Global de Instituciones Zoológicas, recalcó la dimensión ética del debate.

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Al respecto, la nota del zoo moscovita subrayó que “nuestro socio indio, el centro de rescate de animales Vantara en Jamnagar, desempeña un papel fundamental en esta campaña sin precedentes”.

El respaldo internacional no termina allí: “Instituciones zoológicas de Europa, Latinoamérica, África y Asia ya han confirmado su disposición a contribuir”, aseguraron desde Moscú.

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La eutanasia de 80 hipopótamos en Colombia ha generado un debate nacional sobre la protección animal y los riesgos para otras especies - crédito EFE

La llegada de veterinarios y técnicos de Vantara a Colombia responde al interés de evaluar la salud y condiciones de los hipopótamos para su posible traslado a India. Esta visita marca una etapa clave en la construcción de la propuesta internacional de reubicación y salvaguarda.

La controversia por el futuro de estos animales, descendientes de solo cuatro ejemplares importados ilegalmente, ha reavivado el debate sobre la gestión de especies invasoras y la responsabilidad global en la protección animal. La comunidad internacional sigue de cerca cada avance del proceso, ante la inminente decisión del Gobierno colombiano.

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