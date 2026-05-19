La Asociación Gastronómica de Colombia nace con el reto de enfrentar el difícil momento de la industria de los restaurantes en el país

La vibrante escena gastronómica Colombia se muestra a través de diversos establecimientos, desde opciones tradicionales y al aire libre hasta espacios modernos y acogedores cafés literarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En medio de los retos que enfrentan los restaurantes en Colombia, más de 300 empresarios han impulsado la creación de la Asociación Gastronómica de Colombia, un gremio nacional orientado a formalizar, fortalecer y articular al sector gastronómico en el país.

Esta asociación debuta en mayo de 2026 y busca defender la gastronomía como motor de desarrollo económico, social y cultural desde una perspectiva moderna e incluyente.

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La Asociación Gastronómica de Colombia nace para responder a la fragmentación del sector y representa a empresarios, chefs, restaurantes, cocinas tradicionales, cafeterías y proveedores que afrontan una informalidad cercana al 70% y dificultades en financiamiento, acceso a políticas públicas especializadas y sostenibilidad operativa.

Brany Prado, presidente ejecutivo de la Asociación Gastronómica de Colombia:

Su propósito es influir en políticas sectoriales, impulsar la formalización empresarial y fortalecer la cadena de valor gastronómica con presencia inicial en ocho regiones de Colombia.

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El contexto económico del sector se ha deteriorado en los últimos años. Más de 6.900 restaurantes cerraron en 2024, afectados por la persistencia de la informalidad, el incremento de los costos operativos, los efectos de la reforma laboral y la reimplantación del IVA sobre el consumo.

El contexto económico del sector se ha deteriorado en los últimos años. Más de 6.900 restaurantes cerraron en 2024. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La inflación alimentaria y los incrementos en los precios de insumos mantienen la presión sobre la rentabilidad de pequeños y medianos negocios, que cuentan con acceso limitado al crédito y a herramientas de apoyo estatal.

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La estructura de costos resulta cada vez más restrictiva para los restaurantes formales, en especial en grandes ciudades como Bogotá. Los gastos operativos representarán el 87% de los ingresos en 2025 y saltarán al 109% en 2026, anticipando pérdidas para muchos establecimientos. El gasto en alimentos crecerá del 35% al 43% de los ingresos y el peso de las bebidas alcohólicas aumentará del 27% al 36% tras nuevas cargas impositivas cuyo promedio alcanza el 103%. La nómina sube del 25% al 30% de la estructura de gastos, debido al ajuste del salario mínimo y a los recargos previstos en la reforma laboral.

Objetivos y miembros de la Asociación Gastronómica de Colombia

La organización aspira a consolidarse como un gremio nacional capaz de modernizar la representación empresarial.

La organización aspira a consolidarse como un gremio nacional capaz de modernizar la representación empresarial mediante la integración tecnológica, la formación de recurso humano, la articulación regional y la incidencia en políticas públicas. Sus miembros fundadores incluyen empresarios, restaurantes, cocinas tradicionales, tiendas de café y cadenas de cafetería en ocho regiones del país.

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Constituida para apoyar al sector en aspectos como el acceso a crédito, formación y acompañamiento estratégico, la asociación busca integrar actores previamente excluidos del debate, desde cocineros hasta proveedores. Propone una visión moderna y territorial que responda a las necesidades de supervivencia y crecimiento en los negocios gastronómicos.

Agenda y líneas de acción del gremio gastronómico

Entre sus principales prioridades, la asociación plantea programas de capacitación enfocados en formalización empresarial, sostenibilidad financiera, modernización tecnológica.

Entre sus principales prioridades, la asociación plantea programas de capacitación enfocados en formalización empresarial, sostenibilidad financiera, modernización tecnológica, fortalecimiento administrativo, liderazgo gremial e innovación. Su agenda contempla alianzas estratégicas con entidades públicas, privadas y académicas para potenciar la competitividad mediante entrenamiento y acompañamiento de los emprendedores.

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La asociación impulsa el desarrollo de herramientas digitales y sistemas de inteligencia sectorial para modernizar procesos y fortalecer los modelos de negocio formales. Además, busca facilitar el acceso al financiamiento y promover la innovación en la gestión, con el objetivo de superar la precariedad crónica que afecta especialmente a pequeñas y medianas empresas del sector gastronómico.

Propuesta de Ley Gastronómica para el sector

Uno de los pilares más destacados de la agenda gremial es la promoción de una Ley Gastronómica Nacional.

Uno de los pilares más destacados de la agenda gremial es la promoción de una Ley Gastronómica Nacional, trabajada en conjunto con empresarios y la senadora Norma Hurtado para transformar las condiciones estructurales del sector. Esta ley prevé la creación de una Ventanilla Única Digital Gastronómica, mecanismos de reducción de cargas tributarias y la simplificación de trámites para nuevos negocios.

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La propuesta busca también asegurar el acceso a financiamiento y capacitación, proteger las cocinas tradicionales y reconocer a la gastronomía como patrimonio cultural y motor turístico. Se contempla la modernización tecnológica de los establecimientos y el fortalecimiento de los vínculos con el Estado, promoviendo la formalización y la sostenibilidad para miles de negocios afectados por la alta presión económica.

Perspectivas y desafíos del sector gastronómico colombiano

De cara a 2025 y 2026, la proyección es un crecimiento moderado condicionado por la inflación alimentaria, el aumento de la nómina y los nuevos tributos.

De cara a 2025 y 2026, la proyección es un crecimiento moderado condicionado por la inflación alimentaria, el aumento de la nómina y los nuevos tributos. El mercado del servicio de alimentos fue valorado en USD 22.270 millones en 2024 y podría elevarse a USD 28.820 millones en 2033, aunque la rentabilidad permanecerá amenazada por la estructura de costos y el peso de la tributación.

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Si no se logran cambios estructurales y financiación suficiente, muchos restaurantes formales, especialmente en centros urbanos, podrían enfrentar pérdidas recurrentes. La expansión de plataformas digitales, el acceso a crédito y la simplificación regulatoria serán claves para preservar el empleo y el desarrollo regional dentro del sector alimentario.

Colombia afronta el desafío de convertir la gastronomía en un eje estratégico para generación de empleo, impulso al turismo y fortalecimiento regional, reconociendo en la cocina nacional no solo un patrimonio cultural sino una oportunidad de desarrollo sostenible a largo plazo.

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