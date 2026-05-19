Colombia

Créditos hipotecarios y cuotas de vivienda subirán de precio en Colombia debido a nueva medida que tomó el Banco de la República

La variación diaria de la unidad de valor real (UVR) puede obligar a las familias a replantear sus presupuestos cuando la inflación supera los niveles habituales

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Para 2025 el país experimentará una elevada inflación de acuerdo a informe mensual del Banco de la República - crédito Colprensa
El ajuste diario de la UVR puede traducirse en un alza significativa en el valor mensual de las cuotas expresadas en pesos - crédito Colprensa

La unidad de valor real (UVR) es un indicador financiero que ajusta los valores de los créditos de vivienda conforme cambia la inflación en Colombia. Esta unidad se modifica a diario, lo que genera un incremento gradual que repercute en los créditos pactados bajo este sistema. Cada aumento de la UVR se refleja en un alza del valor adeudado y de las cuotas a pagar. Por ejemplo, para quienes tienen créditos hipotecarios calculados sobre 1.000 UVR, el incremento diario puede implicar un aumento sensible del valor mensual en pesos.

El mecanismo significa que incluso si la tasa de interés permanece constante y las condiciones originales del crédito no cambian, el valor de la cuota en pesos aumenta si la inflación sube, ya que el saldo se ajusta en función del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

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El 19 de mayo de 2026, el Banco de la República la actualizó. La decisión refleja la variación del IPC de abril de 2026, que fue de 0,78%, y afecta de manera directa los créditos indexados a la UVR en todo el país.

El Banco de la República ajustó el valor de la UVR con base en el dato más reciente de inflación, lo que impactará el monto de las cuotas de los créditos hipotecarios para millones de colombianos - crédito Jaime Saldarriaga/Reuters
El Banco de la República ajustó el valor de la UVR con base en el dato más reciente de inflación, lo que impactará el monto de las cuotas de los créditos hipotecarios para millones de colombianos - crédito Jaime Saldarriaga/Reuters

La medida hecha por el Emisor impacta de manera inmediata el valor de los créditos hipotecarios y los contratos de leasing habitacional relacionados. Desde el 15 de mayo y hasta el 15 de junio de 2026, la UVR pasará de $410,5604 a $413,7628 con una variación anual estimada entre 5,56% y 5,68%. Esto se traduce en cuotas mensuales más elevadas y ajustes directos en los compromisos de pago de los deudores, en tanto la inflación continúe al alza.

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Cómo la UVR afecta los créditos de vivienda en Colombia

La UVR actualiza cada día el saldo de los créditos, lo que permite que cualquier variación en la inflación se refleje tanto en el capital pendiente como en la cuota mensual. De este modo, una subida de precios en la economía implica que el costo mensual de un crédito hipotecario indexado se incremente proporcionalmente.

Este sistema asegura a las entidades financieras que el pago conserve su valor real frente al crecimiento de los precios. Sin embargo, también obliga a los que tienen créditos en UVR a afrontar cuotas más altas cuando la inflación es elevada.

El Dane reportó un alza en la inflación en abril de 2026. La variación anual fue del 5,68%, una cifra mayor a la reportada en abril de 2025, cuando la variación anual fue del 5,16% - crédito Dane
El Dane reportó un alza en la inflación en abril de 2026. La variación anual fue del 5,68%, una cifra mayor a la reportada en abril de 2025, cuando la variación anual fue del 5,16% - crédito Dane

En particular, en periodos donde la inflación supera el promedio histórico, el ajuste puede comprometer la capacidad de planeación financiera de los hogares, al generar aumentos de manera paulatina perceptibles en el gasto mensual destinado al pago de la vivienda. En la práctica, el valor en pesos de cada cuota sube al mismo ritmo en que la UVR incorpora las variaciones del IPC.

Diferencias entre créditos en UVR y créditos en pesos

Los créditos hipotecarios en pesos a tasa fija ofrecen mayor previsibilidad, ya que la cuota mensual permanece constante a lo largo del plazo pactado. Así, los que eligen créditos en pesos quedan protegidos frente a los movimientos de la UVR y del IPC.

En los últimos años, numerosas personas en Colombia prefirieron la estabilidad de los créditos en pesos, especialmente en momentos de inflación elevada. La tendencia responde al deseo de evitar la exposición a incrementos inesperados en los pagos mensuales y a la incertidumbre que puede provocar el ajuste diario de la UVR.

En contraste, los préstamos indexados a la UVR pueden ofrecer cuotas iniciales más bajas, pero están sujetos a la evolución de la inflación, lo que puede prolongar tanto el plazo de pago como aumentar el costo total de la deuda a largo plazo.

Desde hace unos años, muchas personas en Colombia optaron por créditos en pesos buscando mayor estabilidad, sobre todo durante periodos de alta inflación - crédito Leonardo Muñoz/EFE
Desde hace unos años, muchas personas en Colombia optaron por créditos en pesos buscando mayor estabilidad, sobre todo durante periodos de alta inflación - crédito Leonardo Muñoz/EFE

Debate sobre las expectativas de inflación y la UVR

Miembros de la Junta Directiva del Banco de la República y su equipo técnico abordaron en las minutas oficiales la relación entre la UVR, el IPC y las expectativas de inflación. Señalaron que los instrumentos indexados a la UVR reflejan, además de la inflación esperada, factores como las primas de riesgo y la liquidez de mercado.

Algunos directores advirtieron sobre las deficiencias de medir las expectativas inflacionarias únicamente con base en instrumentos financieros vinculados a la UVR, ya que pueden incorporar sesgos propios del sector financiero. Así, también se cuestiona la exactitud de las encuestas y del mercado de deuda pública como termómetros del entorno inflacionario.

Ante esto, las autoridades insisten en la importancia de mantener la credibilidad en la meta de inflación fijada por el Banco de la República. Consideran que la UVR es central en los contratos, pero reconocen que el efecto sobre el acceso a la vivienda merece debate, dada la posible vulnerabilidad de los hogares ante subidas recurrentes de la inflación.

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