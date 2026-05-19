Autoridades ofrecieron recompensa por responsables del asesinato de una joven en estación de gasolina en Antioquia: la cubrieron con una bandera

Valentina Cardona Henao fue asesinada el 15 de mayo en una estación de gasolina, según confirmaron fuentes policiales del departamento de Antioquia - crédito Puebliando/Alcaldía San Vicente Ferrer

El asesinato de Valentina Cardona Henao, una joven de 24 años, movilizó a las autoridades del Oriente antioqueño, que ahora ofrecen una recompensa de hasta $50 millones a quien aporte datos que permitan ubicar a los responsables.

El crimen ocurrió el viernes 15 de mayo en una estación de gasolina en el municipio de San Vicente Ferrer.

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De acuerdo con el informe difundido por la Policía Nacional, la víctima cumplía su turno habitual como islera cuando dos individuos llegaron en motocicleta al establecimiento, cerca de las 8 p. m. Sin previo aviso, uno de los hombres sacó un arma de fuego y le disparó en la cabeza a la joven, provocando su muerte en el acto.

El ataque ocurrió de forma tan repentina que nadie tuvo oportunidad de intervenir ni de pedir ayuda a tiempo. Una vez perpetrado el homicidio, los responsables escaparon rápidamente con dirección al municipio de Concepción, aprovechando la confusión y el temor generados en la escena.

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Los responsables del homicidio de Valentina Cardona huyeron por la vía entre San Vicente y Concepción antes de la llegada de la Policía - crédito Alcladía San Vicente Ferrer

Hasta el momento, la Policía no ha logrado identificar a los responsables ni aclarar el motivo exacto del ataque.

Las autoridades señalaron que este episodio de violencia no solo dejó una víctima mortal, sino que también generó un clima de zozobra en las inmediaciones de la estación de servicio. El crimen, ejecutado bajo la modalidad de sicariato, impactó especialmente a los colegas y vecinos de Valentina, quienes lamentaron la pérdida y exigieron respuestas ante el aumento de la criminalidad en la zona.

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Recompensa y llamado de la Gobernación

El gobernador Andrés Julián Rendón hizo un llamado público: “Antioqueños, ayúdennos con información que permita identificar y capturar a los asesinos de Valentina Cardona Henao. Ofrecemos una recompensa de hasta $50 millones por información que conduzca a la ubicación de los responsables. El crimen ocurrió el pasado viernes 15 de mayo en una estación de servicio de San Vicente Ferrer”, puntualizó el mandatario.

Con este incentivo económico, la Gobernación espera impulsar la colaboración ciudadana, considerada clave para avanzar en la investigación y lograr la captura de los agresores.

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Las autoridades de Antioquia ofrecen una recompensa de $50 millones por información sobre el asesinato de Valentina Cardona Henao en San Vicente Ferrer - crédito Gobernación Antioquia

Imágenes grabadas por ciudadanos muestran que, antes de la llegada de las autoridades, el cuerpo de la joven fue cubierto con una bandera de Antioquia. Este gesto simbolizó el dolor y la indignación que causó el hecho en la comunidad.

Las autoridades han reiterado que todo aporte de información será confidencial. La recompensa anunciada es una de las mayores ofrecidas en la región para esclarecer un homicidio reciente.

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En lo que va del año, se han registrado 51 asesinatos de mujeres en Antioquia. Los organismos de seguridad subrayan la gravedad de la situación, que refleja un contexto preocupante de violencia de género y criminalidad.

Velatón en San Vicende de Ferrer

La multitud se reunió en la plaza central de San Vicente Ferrer para acompañar a la familia de Valentina Cardona en uno de los momentos más difíciles que recuerda la comunidad. El acto, cargado de emoción y solidaridad, se transformó en un espacio donde las voces exigieron que el crimen no quede sin justicia.

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Las autoridades mantienen abierta la investigación y analizan si el móvil del asesinato de Valentina Cardona Henao fue un robo, bajo hipótesis policial- crédito Alcladía San Vicente Ferrer

Durante la velatón, cientos de vecinos encendieron velas blancas y elevaron oraciones por la joven fallecida. El ambiente se llenó de lágrimas y abrazos, mientras los presentes reiteraban la urgencia de esclarecer el hecho y castigar a los responsables.

La reacción de la comunidad fue inmediata: los habitantes respondieron de manera unánime ante la tragedia, mostrando respaldo a la familia de la víctima y un clamor conjunto contra la impunidad. Este gesto colectivo puso de manifiesto el impacto que tuvo la noticia en la vida cotidiana del municipio.

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Quienes compartieron la vida diaria con la joven resaltaron su compromiso y alegría. Su amiga Yeni González la describió como alguien “trabajadora, alegre y con un futuro brillante”. En un testimonio brindado a un medio local, González recalcó: “Siento un dolor profundo porque sé la calidad de persona que era y que no merecía eso. Es un sentimiento de tristeza por todo lo que pasó, pero a la vez queda esa tranquilidad porque ella deja un legado, una forma de ser muy bonita que hay que recalcar”.