Fuertes combates entre Ejército y disidencias de las Farc en Suárez, Cauca, tras ataques con explosivos lanzados con rampas

El Ejército mantuvo presencia en áreas rurales de Suárez para evitar afectaciones a la población civil durante los enfrentamientos. - crédito Reuters

Durante la tarde de este lunes 18 de mayo, tropas del Ejército Nacional sostuvieron fuertes enfrentamientos contra integrantes de la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc en zona rural del municipio de Suárez, en medio de una ofensiva militar que busca contener el accionar armado de estos grupos ilegales en el suroccidente del país.

La operación fue adelantada por la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 5, con apoyo de la Fuerza Aeroespacial, según confirmó la Tercera División del Ejército a través de un pronunciamiento oficial difundido en redes sociales.

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Ejército denunció uso de explosivos lanzados con rampas artesanales

De acuerdo con la información entregada por las Fuerzas Militares, durante el desarrollo de los combates, integrantes de la estructura Jaime Martínez habrían intentado utilizar explosivos improvisados lanzados mediante rampas artesanales, una modalidad que las autoridades calificaron como altamente peligrosa por el riesgo que representa para las comunidades campesinas de la región.

“Estos grupos armados ilegales, que han intentado emplear explosivos lanzados mediante rampas para generar terror y afectar a la población civil y a la Fuerza Pública, enfrentan una acción legítima y contundente de nuestras tropas”, señaló la Tercera División del Ejército.

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Las autoridades indicaron que este tipo de artefactos explosivos tiene una capacidad destructiva considerable y resulta difícil de controlar una vez es lanzado, lo que incrementa el peligro para habitantes de zonas rurales cercanas a los enfrentamientos.

La operación militar, hasta el momento, no se ha entregado un balance oficial sobre capturas, personas heridas o posibles bajas en medio de los combates.

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Tropas del Ejército y la Fuerza Aeroespacial sostuvieron fuertes combates contra la estructura Jaime Martínez en zona rural de Suárez, Cauca. - crédito @Ejercito_Div3/X

Suárez, uno de los focos de violencia en el norte del Cauca

Los enfrentamientos se registran en una zona históricamente afectada por la presencia de estructuras armadas ilegales ligadas al narcotráfico, la minería ilegal y el control de corredores estratégicos para el tráfico de drogas.

La estructura Jaime Martínez, perteneciente al Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc, mantiene influencia en municipios como Suárez, Morales, Buenos Aires y Santander de Quilichao, donde constantemente se presentan hostigamientos, ataques con explosivos y amenazas contra la población civil.

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El norte del Cauca se ha convertido en uno de los principales escenarios de confrontación armada del país, debido a la disputa territorial entre grupos ilegales y las operaciones adelantadas por la Fuerza Pública para recuperar el control de la región.

En los últimos meses, el departamento ha registrado un incremento de acciones violentas atribuidas a las disidencias, entre ellas ataques contra estaciones de Policía, retenes ilegales, enfrentamientos armados y atentados con explosivos.

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Operaciones contra estructuras bajo mando de alias “Iván Mordisco”

De acuerdo con El Espectador, la ofensiva militar en Suárez hace parte de las operaciones desplegadas por las autoridades contra estructuras criminales que estarían bajo el mando de alias “Iván Mordisco”, uno de los principales cabecillas de las disidencias de las Farc.

Las autoridades han intensificado las acciones luego de la ola de atentados ocurrida en el suroccidente del país a finales de abril, cuando se registraron al menos 26 ataques entre Cali y Cauca.

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Uno de los hechos más graves ocurrió en el sector de El Túnel, en Cajibío (Cauca), donde un atentado con cilindro bomba dejó 20 personas muertas y más de 36 heridas, incluidos varios menores de edad.

Tras esos hechos, las Fuerzas Militares y organismos de inteligencia reforzaron las operaciones para identificar y capturar a los responsables de la escalada terrorista.

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El pasado 28 de abril fue capturado Alex Vitonco Andela, alias “Mi Pez”, señalado de coordinar varios ataques y de pertenecer a la estructura Dagoberto Ramos del Estado Mayor Central. Días después, tropas del Ejército también reportaron la captura de alias “El Mono”, presunto integrante de la estructura Jaime Martínez y cercano a alias “Marlon”.

Alias “Marlon”, uno de los principales jefes de las disidencias en el Cauca

Información de inteligencia conocida en los últimos días señala que Iván Jacobo Idrobo Arredondo, alias “Marlon”, sería uno de los principales cabecillas de las disidencias de las Farc en el suroccidente del país.

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Según las autoridades, este hombre estaría al frente de la estructura Jaime Martínez y tendría influencia criminal en municipios estratégicos del norte del Cauca como Buenos Aires, Morales y Suárez.

Las autoridades consideran que esta estructura es una de las más fuertes y violentas dentro del bloque de disidencias que opera en el país, especialmente por el uso de explosivos, ataques contra la Fuerza Pública y presuntas presiones contra comunidades rurales.

Iván Jacobo Idrobo Arredondo, alias “Marlon”, es señalado como uno de los principales cabecillas de las disidencias de las Farc en el suroccidente del país. - crédito captura @PedroSanchezCol / X

Denuncias políticas y presuntas presiones armadas en Cauca

En medio del recrudecimiento de la violencia en el Cauca, el expresidente Álvaro Uribe Vélez denunció recientemente que las columnas Jaime Martínez y Dagoberto Ramos estarían presionando a comunidades para favorecer electoralmente al senador Iván Cepeda Castro.

Uribe aseguró que en algunas veredas de Santander de Quilichao, presuntos integrantes de estos grupos armados estarían exigiendo a habitantes entregar actas electorales y manipulando procesos de votación.

El expresidente Álvaro Uribe denuncia presiones del ELN y disidencias de las Farc en el departamento del Cauca para influir en la votación a favor de Iván Cepeda. El exmandatario insta a las autoridades electorales a mantener vigilancia en la región para prevenir fraudes en la jornada del 31 de mayo - crédito X

Por su parte, Cepeda también había advertido semanas atrás sobre información relacionada con presuntas presiones ejercidas por grupos armados ilegales para intentar influir en las elecciones presidenciales de 2026.

Mientras avanzan las investigaciones y continúan los operativos militares, la situación de orden público en el Cauca sigue generando preocupación entre las autoridades y las comunidades afectadas por la persistencia del conflicto armado.