Colombia

Mauricio Gómez atacó a María José Pizarro por asesinato de coordinador de De la Espriella: “Su Paz Total es la culpable de la violencia”

El exsenador acusó a sus adversarios de explotar la coyuntura y de actuar con motivaciones electorales, al asegurar que el país enfrenta una crisis de seguridad que supone amenazas concretas para la ciudadanía y la democracia

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Mauricio Gómez Amín - María José Pizarro
El exsenador Mauricio Gómez Amín arreció contra la congresista María José Pizarro, por cuenta de lo que sería según él el desastre de la Paz Total, promovida por el petrismo - crédito @SenadoGovCo/X - Colprensa

El asesinato de Rogers Mauricio Devia, exalcalde de Cubarral (Meta) y coordinador de campaña del candidato presidencial Abelardo de la Espriella en el departamento, derivó en un fuerte cruce mediático entre el exsenador Mauricio Gómez Amín y la congresista María José Pizarro, por cuenta de lo que sería la responsabilidad política de este crimen, al respaldar la política de Paz Total de Gustavo Petro.

Gómez Amín, que es uno de los jefes de debate del “Tigre” tras su renuncia a su curul en el legislativo, señaló a la senadora María José Pizarro y a la campaña de Iván Cepeda como responsables políticos del clima de violencia. Según Gómez Amín, la implementación de la llamada Paz Total por parte del Gobierno ha fortalecido el crimen en los territorios y restringido la libertad democrática.

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Mauricio Gómez se despachó contra María José Pizarro
Con este mensaje en sus redes sociales, el exsenador Mauricio Gómez se despachó contra la congresista María José Pizarro, por lo que sería el fracaso de la política de Paz Total - crédito @MauricioGomezCO/X

El excongresista reiteró el costo humano de la política oficial y relacionó el asesinato de Devia y Fabián Carmona, ambos integrantes de la campaña en el Meta, con el control criminal creciente en la región. Y al punto de remarcar que las consecuencias de la actual estrategia de seguridad se viven a diario en varias regiones del territorio nacional, a 81 días de que termine el mandato constitucional de Petro.

Ustedes son los responsables de la llamada ‘Paz Total’, que hoy tiene a Colombia sumida en la violencia, el miedo y el fortalecimiento de los criminales en los territorios”, afirmó en un mensaje dirigido a Pizarro y difundido a través de la red social X, con el que elevó el tono y acusó a la campaña del oficialista Iván Cepeda de operar desde una estrategia política con motivaciones electorales.

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Hay responsables materiales, intelectuales y también políticos. Y la llamada ‘Paz Total’, que ustedes defienden, tiene una responsabilidad política inmensa en la entrega de territorios al crimen. Pero aquí también hay una verdad política que ustedes no quieren confesar: esta polémica tiene cálculo electoral. Están asustados. Les preocupa el movimiento popular que crece en Colombia", agregó Gómez Amín.

El exalcalde de Cubarral, Rogers Mauricio Devia hacía parte del comité de la campaña de Abelardo de la Espriella en el Meta - crédito suministrada a REUTERS
El exalcalde de Cubarral, Rogers Mauricio Devia hacía parte del comité de la campaña de Abelardo de la Espriella en el Meta - crédito suministrada a REUTERS

Y es que, como reacción a las críticas previas de Pizarro a la fórmula vicepresidencial de De la Espriella, José Manuel Restrepo, el excongresista, insistió en que la violencia tiene responsables identificables en el actual oficialismo. “No sea cínica, María José Pizarro. No se equivoque. Colombia tiene claro que el pasado son ustedes, son las Farc”, reafirmó el excongresista en sus declaraciones.

El asesinato de Rogers Devia reestructura la discusión sobre la política de seguridad

Para Gómez, la función de la ‘Paz Total’ va mucho más allá de la discusión legislativa y se traduce en amenazas directas a la ciudadanía y el ejercicio democrático. “Son esa falsa Paz Total que ustedes ayudaron a construir, que ayer asesinaron a dos de nuestros grandes hombres en el departamento del Meta”, enfatizó el exsenador, que reiteró cómo el progresismo representa todo lo opuesto.

Ustedes representan la violencia, las balas, el miedo, el terror que tiene hoy asediados a todos los colombianos”, destacó el exsenador, en una reacción que forma parte de un tenso intercambio tras la publicación de Pizarro, que acusó al exministro Restrepo de representar junto a De la Espriella un “régimen” que hoy estaría siendo derrotado por el gobierno actual, que busca reelegir su proyecto.

María José Pizarro y sus críticas a José Manuel Restrepo
En sus redes sociales, la senadora María José Pizarro enfatizó en sus críticas a José Manuel Restrepo, fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella - crédito @PizarroMariaJo/X

“Usted, exministro uribista del gobierno Duque, que dejó al país endeudado con su irresponsabilidad, y Abelardo de la Espriella, el abogado de la impunidad, SON el régimen que este gobierno está derrotando. Ustedes no son tendencia, son el pasado al que Colombia no quiere volver”, destacó Pizarro, que desató toda clase de cuestionamientos, provenientes de la ultraderecha.

El crimen de Devia ha sacudido la campaña hacia la presidencia y, en especial, la posición del exsenador, que, no ocultó su indignación debido al auge, según él, de las estructuras criminales. Es válido destacar que Gómez Amín dio un paso al costado en el Congreso para concentrarse en la campaña de De la Espriella, en medio de la decisión de su partido, el Liberal, que apoya a Paloma Valencia.

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