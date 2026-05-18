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Intensifican búsqueda de ciudadano francés en Antioquia, está desaparecido hace cuatro días

La investigación se centra en el corregimiento El Aro, donde fue visto por última vez Hamel Leo Thierry Florina, mientras la Fiscalía coordina acciones con las entidades municipales y solicita colaboración a la comunidad

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Hamel Leo Thierry Florina, ciudadano francés, desapareció en El Aro, Ituango, Antioquia, desde el 14 de mayo de 2026 - crédito Verdad Abierta/Gobernación Antioquia
Hamel Leo Thierry Florina, ciudadano francés, desapareció en El Aro, Ituango, Antioquia, desde el 14 de mayo de 2026 - crédito Verdad Abierta/Gobernación Antioquia

El despliegue de búsqueda en el departamento de Antioquia cobró relevancia máxima tras la notificación oficial sobre la desaparición de Hamel Leo Thierry Florina, identificado como un joven de nacionalidad francesa.

El caso tomó especial urgencia al confirmarse que su rastro se perdió en el municipio Ituango, una zona reconocida por sus dificultades de acceso y su proximidad al proyecto Hidroituango.

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El último registro conocido ubica a Thierry Florina en el corregimiento El Aro, área asociada históricamente al conflicto armado y con caminos de difícil tránsito. Las autoridades departamentales indicaron que esta fue la última ubicación confirmada antes de la desaparición.

La preocupación internacional por el caso creció a raíz del testimonio de la madre del joven, quien reportó la falta total de contacto desde el 16 de abril de 2026.

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Autoridades de Antioquia activaron la ruta de búsqueda urgente tras el reporte oficial de la desaparición del ciudadano francés - crédito Gobernación Antioquia
Autoridades de Antioquia activaron la ruta de búsqueda urgente tras el reporte oficial de la desaparición del ciudadano francés - crédito Gobernación Antioquia

Según explicó la señora Paumier, la comunicación entre ambos era habitual a través de mensajes de WhatsApp, por lo general una vez por semana, para informar sobre el avance del viaje de su hijo. La interrupción abrupta de ese contacto habitual encendió la alarma familiar.

Tras un mes sin noticias, la familia optó por recurrir a las autoridades judiciales y diplomáticas en Colombia. La Fiscalía General de la Nación intervino de inmediato para dirigir la investigación.

Al mismo tiempo, la administración departamental de Antioquia coordinó un plan de contingencia y activó la ruta de búsqueda urgente para intentar localizar al ciudadano francés.

En respuesta a la desaparición, las autoridades articularon esfuerzos con la Alcaldía de Ituango y la Personería Municipal. Este equipo conjunto se centró en recoger testimonios de transportadores, hoteleros y residentes del corregimiento El Aro, buscando cualquier dato que pueda conducir al paradero de Thierry Florina.

Policía de Antioquia confirma que Zapata Graciano, de 29 años, murió por impacto de arma de fuego y descarta enfrentamiento con la Fuerza Pública - crédito Página web Mi Municipio
La alcaldía de Ituango y la Personería Municipal apoyan el operativo de búsqueda junto a la administración departamental - crédito Página web Mi Municipio

La comunidad y los sectores turísticos del departamento recibieron el llamado de colaborar con cualquier información relevante. Las autoridades han solicitado la entrega de datos, fotografías recientes o detalles que puedan ayudar en la localización.

El canal habilitado para recibir información de manera confidencial es el correo institucional busqueda_antioquia@antioquia.gov.co.

Hallan muerta a mujer estadounidense de 79 años dentro de una vivienda en Envigado: investigan las causas

El hallazgo de Nancy Ryan Bean, una mujer estadounidense de 79 años, conmocionó al municipio de Envigado. El cuerpo de la extranjera fue encontrado sin vida sobre una cama, en avanzado estado de descomposición, en su vivienda ubicada en el barrio La Magnolia.

La alerta se originó cuando varios vecinos notaron un fuerte olor proveniente del inmueble desde la noche del viernes 15 de mayo. Incapaces de ubicar a la residente, quienes la conocían dieron aviso a las autoridades en la mañana del sábado 16 de mayo.

El hallazgo del cuerpo del tatuador Juan Pablo Arango Uribe, conocido como Pogo, en Medellín, activó una investigación judicial por material oficial y restos humanos en su vivienda - crédito AFP
Vecinos del barrio La Magnolia alertaron a las autoridades por un fuerte olor proveniente del inmueble, donde la extranjera llevaba varios días sin responder llamadas ni mensajes- crédito AFP

El caso movilizó tanto a los bomberos de Envigado como a la Policía, quienes autorizaron el ingreso de los socorristas por un patio del primer piso.

Al acceder a la vivienda, los equipos de rescate localizaron el cadáver en una habitación del segundo nivel. El estado del cuerpo impidió que en el sitio se pudiera determinar una causa clara de muerte, aunque la inspección inicial de los bomberos y la valoración preliminar de un médico legista descartaron, en primera instancia, signos visibles de violencia.

Agentes del CTI de la Fiscalía se encargaron de la inspección judicial del lugar y del cuerpo. Tras la revisión, las autoridades catalogaron el hecho como una muerte “por establecer”. Informaron que será Medicina Legal la entidad responsable de definir, a través de los análisis forenses, las causas exactas del fallecimiento.

La fallecida residía sola en la propiedad desde hacía varios meses. De acuerdo con la información recabada, Nancy Ryan Bean había tramitado una cédula de extranjería válida hasta 2027, tras decidir radicarse en Colombia para pasar sus últimos años en el país.

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