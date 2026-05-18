El distrito ofrece más de 100 vacantes para restaurantes, hoteles y servicio al cliente, así puede aplicar

Jornada de selección presencial para vacantes en el sector de servicios en el barrio Palermo, Teusaquillo - crédito Secretaría de Desarrollo Económico

Un total de 100 vacantes esperan ser ocupadas este martes 19 de mayo de 2026 en el barrio Palermo, ubicado en la localidad de Teusaquillo.

La convocatoria, organizada por la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá junto a la empresa Asignar Servicios Temporales, busca personal para roles en restaurantes y hoteles, especialmente camareras, meseros, meseras y auxiliares de cocina.

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La jornada se realizará entre las 8:00 a. m. y las 12:00 p. m. en la carrera 19 #44-27, donde quienes deseen postularse podrán presentar su hoja de vida actualizada y optar directamente por alguno de los cargos ofertados.

Quienes resulten seleccionados deberán cumplir funciones como atención al cliente, apoyo en cocina, organización de áreas de trabajo y respeto estricto de los protocolos de servicio e higiene. Para ser elegible, se solicita contar con estudios mínimos de bachillerato académico y acreditar al menos seis meses de experiencia relacionada en restaurantes, hoteles o en atención al cliente.

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Iniciativas dirigidas a jóvenes y personas con estudios desde bachillerato, técnicos y tecnólogos en la capital - crédito Secretaría de Desarrollo Económico

Para participar en la convocatoria, los interesados deberán confirmar su asistencia a través del formulario dispuesto por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico. Se recuerda a los aspirantes que no es necesario realizar pagos ni acudir a intermediarios, ya que todos los procesos son gratuitos y directos, con el fin de evitar fraudes o estafas.

El evento de este martes representa una de las frecuentes macroruedas de empleo que la Secretaría y sus aliados realizan en distintas localidades de Bogotá, con el propósito de reactivar la economía y promover la contratación formal. Estas jornadas permiten a los asistentes conocer de primera mano las vacantes disponibles y postularse de manera presencial, lo que agiliza el proceso de selección y contratación.

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Esta jornada de empleo forma parte de la estrategia Talento Capital, impulsada por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (Sdde) desde 2024. El objetivo principal de esta iniciativa es conectar a quienes buscan empleo formal con las empresas que requieren personal capacitado en áreas operativas del sector de servicios.

Participación exclusiva sin intermediarios ni pagos, garantizada por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico - crédito Secretaría de Desarrollo Económico

Acceder a estas vacantes representa una oportunidad para quienes desean integrarse al sector de servicios en Bogotá bajo condiciones laborales formales. El programa está dirigido a personas con diferentes niveles educativos: bachilleres, técnicos y tecnólogos pueden postularse, siempre que cumplan con el perfil solicitado.

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El programa Talento Capital surgió como respuesta a la necesidad de facilitar el acceso al empleo formal y de calidad en la capital colombiana. La estrategia busca crear un puente entre las empresas y los habitantes de Bogotá que buscan oportunidades laborales dignas, generando así beneficios tanto para el sector empresarial como para la población local.

Además del acceso a vacantes, la estrategia incluye una dimensión de formación y capacitación. Varias entidades distritales participan en el proceso, como la Secretaría de Educación, que se encarga de parte de la formación para el trabajo mediante la bolsa de empleo del Distrito. La Agencia Atenea también ofrece programas de formación de ciclo corto y certificaciones en habilidades requeridas por el mercado laboral.

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Vacantes disponibles para camareras, meseros y auxiliares de cocina, sin cobro de intermediarios ni pagos - crédito Secretaría de Desarrollo Económico

Un elemento diferencial de Talento Capital es la inclusión de iniciativas específicas para jóvenes entre 18 y 28 años, como el programa Socios Talento Capital. Esta iniciativa facilita el acceso al primer empleo y promueve la inserción productiva de la juventud bogotana, un grupo que suele enfrentar mayores barreras para acceder a puestos formales.

La Secretaría de Integración Social también participa activamente, promoviendo la capacitación de empresas en temas de beneficios económicos y tributarios derivados de la contratación y permanencia de personas en situación de vulnerabilidad.

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Quienes deseen mantenerse informados sobre nuevas convocatorias, consejos para procesos de selección, cursos gratuitos y recomendaciones para la elaboración de hojas de vida pueden unirse al canal de WhatsApp Empleo en Bogotá disponible desde la página de la Secretaría de Desarrollo Económico.