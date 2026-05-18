Polémica por aparición de nuevas imágenes en prisión de alias Negro Ober, cabecilla de Los Rastrojos Costeños: tendría acceso a aparatos tecnológicos

Alias Negro Ober, líder de Los Rastrojos Costeños, acumula sentencias por homicidio, extorsión y tráfico de drogas, sumando más de 110 años de condenas - credito X

Hay polémica en la ciudad de Barranquilla, después de que se difundieron nuevas imágenes que muestran a alias Negro Ober en el interior de la prisión en la que permanece recluido, al parecer, sin ningún tipo de control.

La circulación de estas fotos ocurre mientras la región atraviesa uno de los fines de semana más violentos del año, con al menos nueve homicidios y varios heridos en episodios de violencia que incluyen sicariatos y riñas.

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El cabecilla de Los Rastrojos Costeños apareció en las fotografías compartiendo con otros reclusos y mirando a la cámara, lo que ha intensificado las críticas por los aparentes privilegios y las falencias en los controles carcelarios.

Alias Negro Ober ha sido objeto de múltiples traslados entre centros penitenciarios, acumulando sentencias que suman 80 años por delitos como homicidio, extorsión y tráfico de estupefacientes. Además, en enero de 2026 recibió una condena adicional de 30 años por amenazas a un fiscal.

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Reacciones tras la publicación de las imágenes

La aparición de cabecillas criminales con aparentes privilegios en cárceles genera indignación y dudas sobre la seguridad penitenciaria - credito X

La difusión de las fotos ha provocado cuestionamientos públicos sobre la eficacia de las medidas de seguridad en las cárceles y el trato a los cabecillas criminales. La indignación se ha visto alimentada por los recientes hechos de violencia en el Atlántico, atribuidos a disputas entre bandas y ajustes de cuentas.

Durante el puente festivo, varios ataques armados sacudieron la tranquilidad de la región. En un billar del barrio Villa San Pedro II, en Barranquilla, un hombre armado disparó contra Julio César Orozco Estrada, de 39 años, dejando siete heridos. Según las autoridades, la víctima contaba con antecedentes judiciales y estaría involucrada en el cobro de préstamos informales.

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Las víctimas adicionales fueron identificadas como José Laguna Herrera, de 53 años; Brandon Daniel Arzuza Zacaro, de 24 años; Luis Alfonso Ramos Portillo, de 65 años; Mayra Alejandra Tabares Shobrob, de 38 años; Francisco Polo Barón, de 44 años, y Luis Alberto Mestra Vega, de 62 años

Otro episodio especialmente grave se registró en el restaurante La Mona, ubicado en Ciudadela 20 de Julio. Allí, sicarios armados con fusiles asesinaron al comerciante Juan Camilo López España frente a otros comensales, un hecho que la Policía Metropolitana asoció con el accionar de organizaciones criminales.

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Estos hechos se suman a una escalada de violencia que, según las investigaciones, está vinculada con la disputa de territorios y el control de economías ilegales.

Crisis estructural en el sistema penitenciario

En más de una ocasión el Negro Ober ha salido en videos difundidos en redes sociales amenazando a sus víctimas para que paguen el dinero de las extorsiones e incluso amenazó a la misma Fuerza Pública - crédito Colprensa

El politólogo Luis Trejos, de la Universidad del Norte, explicó que el fenómeno de criminales con privilegios tras las rejas revela un problema profundo en el sistema penitenciario colombiano.

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“Las cárceles se han convertido en centros dinamizadores del delito. Lastimosamente no resocializan a los delincuentes, pero tampoco logran limitar su actividad criminal”, comentó Trejos en diálogo con Caracol Radio.

El experto también considera que la ciudadanía ya no se sorprende ante este tipo de imágenes, especialmente por el largo historial de denuncias sobre presuntos beneficios a máximos líderes de bandas delincuenciales a través de sobornos al personal de los centros penitenciarios.

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“Por eso, aunque indigna, este tipo de imágenes ya no sorprende a los colombianos”, señaló.

El criminal tenía celulares y hasta anillos de oro en la cárcel - crédito redes sociales

Trejos también enfatizó que la crisis de seguridad y el control criminal desde las cárceles deberían ocupar un lugar central en el debate político de cara a las próximas elecciones presidenciales.

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El experto advirtió sobre la necesidad de que las propuestas de los candidatos incluyan políticas claras sobre seguridad ciudadana y estrategias para enfrentar la criminalidad que opera desde los centros de reclusión.

“Esto debe hacer parte de las discusiones sobre las políticas de seguridad ciudadana y también de paz que propongan los candidatos presidenciales”, concluyó el politólogo al medio radial.

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