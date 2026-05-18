Así puede hacer unos wafles caseros en tan solo 15 minutos, aunque no tenga waflera

La receta casera de wafles permite personalizar el acompañamiento, desde frutas frescas hasta arequipe, adaptándose a los gustos locales - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

El wafle se originó en Bélgica durante el siglo XII. Su nombre deriva del francés “walfre”, vinculado al aspecto de panal de abejas que tenían los primeros ejemplares.

En la Edad Media, los wafles eran un lujo reservado para celebraciones, como bodas o bautizos. Con el tiempo, este alimento cruzó fronteras y comenzó a prepararse en distintos países, donde surgieron versiones propias. Así, el waffle pasó de ser un manjar exclusivo a un platillo popular, adoptando diversas formas y estilos según cada cultura, pero conservando siempre su característica textura y su significado festivo.

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Y aunque los wafles no son originarios de Colombia, se han ganado un espacio en la mesa de muchas regiones, especialmente en ciudades como Bogotá y Medellín, donde la influencia internacional se mezcla con toques locales. Son ya un clásico de desayunos, brunch y onces, y su preparación casera se ha popularizado por ser fácil y rápida.

La mezcla de ingredientes como harina, huevos, leche y mantequilla garantiza una textura aireada y dorada en cada wafle - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de wafles caseros

Los wafles caseros son una masa suave a base de harina, huevos, leche y mantequilla, cocidos en una plancha especial que les da su forma característica cuadriculada. La técnica principal consiste en lograr una mezcla homogénea, aireada y cocinar los waffles a alta temperatura para obtener ese contraste de textura que tanto gusta.

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Tiempo de preparación

Total: 15 minutos

Preparación: 7 minutos

Cocción: 8 minutos

Ingredientes

2 huevos grandes 2 tazas de harina de trigo 1 1/2 tazas de leche 1/3 taza de mantequilla derretida (puede ser margarina) 1/4 taza de azúcar 1 cucharadita de esencia de vainilla 1 cucharada de polvo de hornear 1 pizca de sal

No es necesario sobrebatir la mezcla para lograr unos wafles esponjosos y bien cocidos - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer wafles caseros, paso a paso

Bate los huevos en un bowl grande hasta que estén espumosos. Añade la leche, la mantequilla derretida y la esencia de vainilla. Mezcla bien. Incorpora la harina, el azúcar, el polvo de hornear y la sal. Mezcla solo hasta integrar (no sobre mezcles para que queden esponjosos). Calienta la waflera. Si no tienes waflera, sigue el consejo del final para un molde alternativo. Unta ligeramente la superficie con un poco de mantequilla o aceite. Vierte una porción de mezcla (aprox. 1/2 taza) en el centro de la waflera o sartén/molde, y cierra o cubre. Cocina 3-4 minutos hasta que estén dorados y se despeguen fácilmente. Repite hasta terminar la mezcla. Sirve inmediatamente con tus acompañantes favoritos.

Consejo técnico: No abras la waflera antes del tiempo recomendado, así evitas que se rompan. Si usas sartén, cocina a fuego medio y voltea con cuidado usando una espátula ancha. No sobrebatas la mezcla para mantener la textura aireada.

¿Qué hacer si no tienes waflera? Opción de molde alternativo

Una alternativa para quienes no poseen waflera es cocinar la masa en sartén o sandwichera, manteniendo la textura suave y crujiente - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si no tienes waflera, puedes usar una sartén antiadherente (idealmente cuadrada, pero sirve redonda) o una plancha para asar. Para simular la forma típica, puedes hacer lo siguiente:

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Usa moldes de silicona antiadherentes (los de galleta grandes funcionan bien).

Coloca el molde sobre la sartén, vierte la mezcla y cocina tapado a fuego bajo.

Otra opción es usar una sandwichera (sin relleno) o una parrilla eléctrica con placas planas, presionando ligeramente para marcar la forma.

Quedarán deliciosos, aunque no tan cuadriculados, pero con la misma textura y sabor.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde para 6 wafles grandes o 8 medianos.

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¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: 250-300 kcal

Proteína: 7g

Grasas: 11g

Carbohidratos: 37g

Azúcares: 7g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Guarda los wafles en la nevera hasta por 2 días, bien tapados. También puedes congelarlos hasta por 1 mes. Para recalentarlos, usa tostadora, horno o sartén para recuperar la textura crujiente.

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