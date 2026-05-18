Colombia

Disidencias de alias Calarcá y otros grupos armados también tendrían zonas de ubicación temporal otorgadas por el Gobierno Petro: dónde estarían

La estrategia estatal contempla la instalación de áreas destinadas a facilitar acercamientos con diversos frentes insurgentes, a pesar de la controversia sobre miembros que enfrentan procedimientos legales en Colombia y solicitudes de extradición

Guardar
Google icon
La presencia de grupos armados ilegales en García Rovira genera temor entre los habitantes rurales de Santander - crédito Defensoría del Pueblo
El Frente Comuneros del Sur, el Frente 33 y el Estado Mayor de los Bloques tendrán ZUT en regiones clave como Nariño y Norte de Santander - crédito Defensoría del Pueblo

En medio de la polémica por la pelea del Gobierno nacional con la Fiscalía General de la Nación por cuenta de la negativa a suspender las órdenes de captura contra 29 miembros del Clan del Golfo para instalarse en las zonas de ubicación temporal (ZUT), se conoció que el Ejecutivo también prepara estos espacios para otros grupos armados.

En medio de su estrategia de paz total, el Gobierno Petro también busca crear ZUT para organizaciones como el Frente Comuneros del Sur, el Estado Mayor de los Bloques y Frentes o Frente 33 de las disidencias de alias Calarcá, y la Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano, según información revelada por Noticias RCN.

PUBLICIDAD

Estos espacios resultan ser un beneficio para los integrantes que se acogieron a la estrategia de paz del Gobierno, pues las ZUT les permite reunirse sin riesgo de operativos militares en su contra.

Según el medio nacional, ya están listas ZUT para los grupas armados y abarca varias regiones: Mallama, en Nariño se instalaría el Frente Comuneros del Sur; en Tibú, en Norte de Santander, quedaría ubicado el Estado Mayor de los Bloques y Frentes o Frente 33.

PUBLICIDAD

Algunos cabecillas de grupos armados con órdenes de extradición vigentes podrán permanecer en las ZUT sin riesgo de arresto durante las conversaciones - crédito Captura de Video Policía Nacional
Algunos cabecillas de grupos armados con órdenes de extradición vigentes podrán permanecer en las ZUT sin riesgo de arresto durante las conversaciones - crédito Captura de Video Policía Nacional

Asimismo, la Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano tendría dos espacios en los municipios de Roberto Payán en Nariño y Valle del Guamuez en Putumayo, y el Clan del Golfo quedaría ubicado en el municipio de Tierralta en Córdoba y Belén de Bajirá y Unguía en el Pacífico colombiano. Estos espacios, a cielo abierto, se han dispuesto para facilitar el avance de los diálogos de paz.

La implementación de estas zonas tiene un aspecto polémico: algunos de los cabecillas que podrían hacer uso de ellas tienen órdenes de extradición vigentes. Entre los nombres señalados se encuentran Jobanis de Jesús Ávila, conocido como Chiquito Malo y perteneciente al Clan del Golfo; Javier Velosa, alias John Mechas del Frente 33; y Andrés Allende, de la Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano.

Durante el desarrollo de los diálogos, los líderes de estos grupos podrían permanecer en las ZUT sin temor a ser capturados por las autoridades, pese a los procesos judiciales pendientes.

Esta situación ha generado inquietud, especialmente porque la Corte Suprema ya había autorizado la extradición de figuras como Willington Henao (Mocho Olmedo) y Giovanni Rojas (Araña), pero el presidente ha decidido suspender temporalmente esas entregas en espera de resultados positivos en la negociación con los grupos armados.

El presidente Gustavo Petro ha señalado que la detención del proceso de extradición de cabecillas es permitido por la ley - crédito EFE/Captura de Pantalla Redes sociales
El presidente Gustavo Petro ha señalado que la detención del proceso de extradición de cabecillas es permitido por la ley - crédito EFE/Captura de Pantalla Redes sociales

La pelea entre la Fiscalía y el Gobierno nacional por cuenta del Clan del Golfo

La Fiscalía ratificó la vigencia de 29 órdenes de captura contra cabecillas del Clan del Golfo tras una reunión entre la fiscal general Luz Adriana Camargo y el consejero Otty Patiño, lo que postergará el traslado de estos integrantes a las Zonas de Ubicación Temporal previstas para avanzar en la negociación de paz con el Gobierno. Esta definición obstaculiza el inicio de una nueva etapa del proceso, que el Ejecutivo planeaba implementar desde el 25 de junio.

La decisión fue formalizada a través de la Resolución No. 0-142 de 2026, documento en el que la Fiscalía General de la Nación enfatizó que solo suspenderá las órdenes de captura cuando reciba información suficiente y verificable sobre el cumplimiento de los requisitos legales y el avance real de los compromisos asumidos en la mesa de diálogo.

Entre los puntos que la fiscal Camargo exigió acreditar figuran la entrega de armas, la liberación de menores reclutados, la cooperación para ubicar a personas desaparecidas, la suspensión de cualquier violación al derecho internacional humanitario y a la población civil, así como el desmonte de las estructuras financieras del grupo armado.

El 14 de mayo se formalizó un encuentro de más de tres horas entre la fiscal y el consejero de Paz tras un debate originado en abril, cuando la Oficina del Consejero Comisionado de Paz aceptó “de buena fe” el listado de los 29 miembros y solicitó suspender las capturas para facilitar su traslado a las Zonas de Ubicación Temporal.

La Consejería Comisionada de Paz rechazó decisión de la Fiscalía de no suspender las órdenes de captura de 29 integrantes del EGC - crédito @ComisionadoPaz/X
La Consejería Comisionada de Paz rechazó decisión de la Fiscalía de no suspender las órdenes de captura de 29 integrantes del EGC - crédito @ComisionadoPaz/X

El Gobierno considera que la presencia de estos cabecillas en cinco áreas específicas es esencial para continuar el diálogo. Sin embargo, Camargo reiteró que “la suspensión temporal de órdenes de captura y la puesta en funcionamiento de las Zonas de Ubicación Temporal no interrumpen el ejercicio de la acción penal ni afectan las competencias constitucionales y legales de investigación, acusación y juzgamiento”.

El consejero Otty Patiño expresó mediante un comunicado su desacuerdo con la postura del ente acusador, advirtiendo que la Ley 2272 de 2022, que sustenta la política de paz de Estado, condiciona este tipo de suspensiones a las propias normas y no a la “valoración discrecional” de la fiscal.

“Toda actuación en mi calidad de Comisionado de Paz y de la Consejería que dirijo, se ha desarrollado en estricto cumplimiento a la Constitución y a la ley. En ningún momento se ha pretendido sustituir las competencias constitucionales ni legales de la Fiscalía General de la Nación, siempre se ha actuado en respeto de la autonomía de las ramas del poder público, sin interferir en el ejercicio de la acción penal”, explicó el funcionario.

Temas Relacionados

Zona de Ubicación TemporalDiálogos de PazGobierno nacionalGrupos armados en ColombiaColombia-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Suspenden a nueve concejales de Ipiales, Nariño, por irregularidades administrativas

La Procuraduría suspendió a nueve concejales de Ipiales luego de que sesionaran y aprobaran proyectos en un corregimiento distinto al autorizado, con sanciones que alcanzan hasta seis meses

Suspenden a nueve concejales de Ipiales, Nariño, por irregularidades administrativas

María Fernanda Cabal desata comentarios entre sus seguidores por publicación en vestido de baño: presumió su figura

La congresista que está dando sus primeros pasos como influenciadora, llamó incluso la atención de su hijo Juan José Lafaurie, que le hizo un contundente llamado de atención y provocó risas

María Fernanda Cabal desata comentarios entre sus seguidores por publicación en vestido de baño: presumió su figura

Un motociclista resulta gravemente herido tras invasión al carril exclusivo de TransMilenio en Bogotá

Las imágenes evidenciaron cómo un grupo invadió una vía exclusiva, provocando una colisión grave en pleno recorrido y reactivando la vigilancia sobre conductas riesgosas motivadas por grabaciones para redes sociales

Un motociclista resulta gravemente herido tras invasión al carril exclusivo de TransMilenio en Bogotá

Gustavo Petro no se quiso quedar con las ganas y mostró su lámina personalizada del álbum Panini: “Juego por la vida”

Con ayuda de la inteligencia artificial, el mandatario nacional recreó la imagen personalizada como si fuera de colección, lo que generó una oleada de reacciones en las plataformas digitales

Gustavo Petro no se quiso quedar con las ganas y mostró su lámina personalizada del álbum Panini: “Juego por la vida”

Varios lesionados dejó un tiroteo en billar de Barranquilla: Policía investiga posible ajuste de cuentas

Las autoridades atribuyen el hecho a disputas ligadas al grupo delincuencial Los Costeños y mantienen la investigación en curso para dar con el atacante

Varios lesionados dejó un tiroteo en billar de Barranquilla: Policía investiga posible ajuste de cuentas
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Ataque con explosivos contra patrulla de la Policía en El Bordo, Cauca, deja dos heridos: esto fue lo que pasó

Ataque con explosivos contra patrulla de la Policía en El Bordo, Cauca, deja dos heridos: esto fue lo que pasó

Un sargento y un soldado fueron asesinados durante un combate con el Clan del Golfo en Chocó

La defensa de ‘Simón Trinidad’ apeló la decisión de la JEP y pidió que el exguerrillero de las Farc sea considerado víctima del conflicto en Colombia

Seis integrantes de las disidencias de las Farc fueron abatidos en medio de combates en Belalcázar, Cauca

El Clan del Golfo estaría aumentando sus operaciones ilegales en el Pacífico colombiano tras decisión de la Fiscalía de no suspender las órdenes de captura

ENTRETENIMIENTO

Mamá de Yina Calderón mostró cómo cicatrizaron las heridas de su cara tras accidente de tránsito

Mamá de Yina Calderón mostró cómo cicatrizaron las heridas de su cara tras accidente de tránsito

Cronología del caso Shakira y Hacienda española: La reconstrucción fiscal, las pruebas clave y el desenlace judicial tras casi una década de investigación en España

Daramola, productor de ‘Choka Choka’, desmintió a las artistas argentinas que acusaron de plagio a Shakira y Anitta

La Segura se desató contra Mariana Zapata por su cercanía con Juanda Caribe: “Lávate la c...”

‘Dai Dai’ de Shakira: Las redes explotaron tras encontrar indirectazo a Piqué en adelanto del video musical, usó a Ronaldo

Deportes

Con 10 nacionalizados, rival de Colombia presentó la lista de 26 jugadores convocados a la Copa Mundial de la FIFA 2026

Con 10 nacionalizados, rival de Colombia presentó la lista de 26 jugadores convocados a la Copa Mundial de la FIFA 2026

Estos son los departamentos que más talentos aportan a la prelista de la selección Colombia para el Mundial 2026

Con Luka Modric a la cabeza, la selección de Croacia presentó la lista de 26 jugadores convocados a la Copa Mundial de la FIFA 2026

Así funciona la Fundación Carlos Cuesta, jugador de la selección Colombia, del Chocó a la Copa del Mundo 2026

Avanzan las obras del Alfonso Galvis de cara al Panamericano de Atletismo: así fue la llegada del tapete para el estadio