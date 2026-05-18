Colombia

Concejal de Medellín rechazó señalamientos de cuenta relacionada con Abelardo de la Espriella: “Hechos de extrema gravedad”

Andrés ‘Gury’ Rodríguez solicitó públicamente a la campaña del aspirante a la Casa de Nariño esclarecer la administración del perfil ‘De La Espriella Presidente’

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Concejal de Medellín calificó de grave la difusión de ataques personales desde perfiles políticos asociados al abogado Abelardo de la Espriella - crédito @AndresGuryRod/X - @AbelardoPTE/X
Concejal de Medellín calificó de grave la difusión de ataques personales desde perfiles políticos asociados al abogado Abelardo de la Espriella - crédito @AndresGuryRod/X - @AbelardoPTE/X

En el centro del debate político colombiano, una serie de acusaciones directas entre Tomás Uribe Moreno, hijo del exmandatario Álvaro Uribe Vélez, el candidato presidencial Abelardo de la Espriella y el concejal de Medellín Andrés ‘Gury’ Rodríguez, elevó la tensión en redes sociales y expuso nuevas confrontaciones entre sectores rivales.

El intercambio, ampliamente difundido en la plataforma de X, involucró señalamientos sobre financiación de campañas, supuestos vínculos con estructuras armadas y la utilización de influenciadores para atacar adversarios.

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El detonante fue una publicación de Tomás Uribe Moreno, quien en su cuenta oficial compartió el mensaje: “#NiAbelardo Ni Cepeda”. En ese espacio, Uribe Moreno sostuvo que “@IvanCepeda es el heredero de las Farc” y afirmó, en referencia al abogado y candidato presidencial, que “@ABDELAESPRIELLA ha pagado $3.000 millones a influenciadores para atacarnos”.

Estas expresiones generaron reacciones inmediatas de los aludidos y del entorno político tras el cruce de enfrentamientos que han tenido en las últimas semanas las campañas de los candidatos Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella.

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Cuenta De la Espriella Presidente respondió a Tomás Uribe y señaló a concejal Gury por gastos de campaña no reportados - crédito @tomasuribeEco/X - @AbelardoPTE/X
Cuenta De la Espriella Presidente respondió a Tomás Uribe y señaló a concejal Gury por gastos de campaña no reportados - crédito @tomasuribeEco/X - @AbelardoPTE/X

Tras lo anterior, desde la cuenta de seguidores De La Espriella Presidente en X, replicaron: “Tomás se preocupa más por cómo se gasta la plata la campaña de Abelardo que por cómo se la gasta la campaña de Paloma o los amigos de Paloma, como el concejal Gury, amigo íntimo del falso escolta que pretendía atentar contra Abelardo en Envigado. Aunque ese tipo de gastos seguramente no los reporten”.

La mención de Andrés ‘Gury’ Rodríguez en este contexto llevó al concejal a emitir un comunicado dirigido a la opinión pública desde la ciudad de Medellín.

En el documento, Rodríguez expresó: “Solicito de manera pública a la campaña del señor @ABDELAESPRIELLA informar si el perfil denominado ‘De La Espriella Presidente’ pertenece oficialmente a su estructura de campaña, si es administrado directa o indirectamente por personas vinculadas a dicha campaña, o si cuenta con algún tipo de autorización, coordinación o validación política por parte de la misma”.

Rodríguez consideró “profundamente grave que desde perfiles asociados al debate político se estén promoviendo publicaciones que buscan construir insinuaciones y asociaciones malintencionadas sobre mi persona, vinculándome indirectamente con supuestos hechos criminales, sin una sola prueba, denuncia formal o sustento verificable”.

Andrés Gury Rodríguez cuestionó campaña de insinuaciones sin pruebas y defiende su honra - crédito @AndresGuryRod/X
Andrés Gury Rodríguez cuestionó campaña de insinuaciones sin pruebas y defiende su honra - crédito @AndresGuryRod/X

El concejal reiteró que tales afirmaciones no constituyen simples opiniones, sino “señalamientos que intentan instalar un relato de sospecha pública mediante insinuaciones personales y referencias a presuntos actos violentos, afectando de manera irresponsable mi honra, mi reputación y mi ejercicio político”.

En su comunicado, el ‘Gury’ Rodríguez solicitó que cualquier persona que cuente con “información, pruebas o elementos reales que pretendan vincularme con cualquier conducta ilegal o criminal, proceda inmediatamente a interponer las denuncias correspondientes ante las autoridades competentes”.

Rodríguez advirtió que, de no existir tales pruebas, “quedará en evidencia que este tipo de publicaciones no tienen otro propósito distinto al de fabricar una cortina de humo política, desviar la discusión pública y promover campañas de desprestigio mediante narrativas falsas e insinuaciones irresponsables”.

El concejal añadió que “el debate democrático debe desarrollarse con argumentos, transparencia y responsabilidad”.

Por último, consideró que el uso de perfiles políticos para difundir mensajes ambiguos, insinuaciones sin pruebas y ataques personales “constituye una degradación peligrosa del debate público y una práctica incompatible con cualquier ejercicio serio de la democracia”.

Cabe destacar que desde el equipo de prensa del aspirante Abelardo de la Espriella afirmaron que la cuenta ‘De la Espriella Presidente’ no pertenece al abogado, “esa cuenta no es de nosotros”.

Gury Rodríguez pidió pruebas ante acusaciones y rechazó estrategias de desprestigio por parte de seguidores de Abelardo de la Espriella - crédito @AndresGuryRod/X
Gury Rodríguez pidió pruebas ante acusaciones y rechazó estrategias de desprestigio por parte de seguidores de Abelardo de la Espriella - crédito @AndresGuryRod/X

Campaña de Abelardo de la Espriella denunció presencia de falso escolta armado en Medellín

El miércoles 13 de mayo de 2026, la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella denunció la presencia de un hombre que se hacía pasar por escolta en Belén, comuna 16 de Medellín, durante una visita del candidato.

Según el comunicado, el individuo portaba un arma traumática y habría realizado presuntas labores de inteligencia en el lugar, sin autorización del equipo oficial. La Policía confirmó que no hubo capturas tras el incidente.

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