Estación de Policía de El Carmen, Norte de Santander, habría sido atacada con armas de largo alcance: autoridades investigan

Un ataque de varios impactos alcanzaron paredes y parte de la estructura externa - crédito Policía Norte de Santander

Ocho días después de que se conocieran imágenes de presuntos integrantes del ELN patrullando el municipio de El Carmen, en Norte de Santander, en la mañana del lunes 18 de mayo se habría presentado un nuevo hostigamiento contra la estación de Policía del municipio.

Según información difundida por Caracol Radio, la sede policial habría sido atacada con armas de largo alcance, mientras la seguridad en el municipio se ha visto fuertemente alterada por la fuerte presencia de grupos ilegales.

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De hecho, el municipio se mantiene bajo un toque de queda que se extenderá hasta el 19 de mayo, en respuesta a los ataques contra miembros de la fuerza pública. La medida, sustentada en el Decreto 048 de 2026, busca salvaguardar el orden público y la seguridad de los habitantes tras los incidentes violentos registrados en la región.

El toque de queda estará vigente todos los días entre las 6:00 p. m. y las 6:00 a. m., cubriendo la totalidad del municipio. La decisión fue adoptada como un recurso preventivo luego de que, en las últimas 24 horas, se produjeran dos ataques distintos: uno dirigido contra una unidad militar mediante el uso de drones en la zona rural de Guamalito, que dejó a un soldado herido, y otro que afectó a un vehículo de la Policía en la vía hacia Ocaña, donde solo se reportaron daños materiales.

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Un nuevo ataque armado contra la estación de Policía de El Carmen agrava la crisis de seguridad en el municipio - crédito Colprensa

Ante la escalada de violencia, la administración municipal decidió restringir el tránsito nocturno para evitar nuevos hechos y proteger a la comunidad. Según reportaron las autoridades, los ataques han sido atribuidos al ELN, que actuaría en represalia por los operativos militares recientes en la zona.

El ataque al Ejército Nacional en El Carmen, Norte de Santander

Tropas de la Segunda División del Ejército Nacional neutralizaron en la tarde del 13 de mayo un intento de ataque en la zona rural de El Carmen, Norte de Santander, durante una operación que incluyó enfrentamientos contra miembros de un grupo armado organizado, según información oficial difundida.

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A raíz de esta acción, el despliegue militar prosigue en el área con soporte de la Fuerza Aeroespacial Colombiana para garantizar la seguridad de la población y controlar cualquier nueva amenaza, según el reporte de las autoridades.

La ofensiva se desencadenó luego de que habitantes del corregimiento de Guamalito alertaran sobre ráfagas de fusil y ataques con drones en la finca La María. Durante el enfrentamiento, las tropas afirmaron haber recibido ataques desde un dron, en momentos en que realizaban labores de control territorial.

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La Segunda División del Ejército Nacional neutralizó un intento de ataque terrorista en El Carmen durante operaciones de control territorial - crédito Mauricio Dueñas/EFE

“Tropas de la Segunda División, orgánicas de la Fuerza de Tarea Vulcano, neutralizaron una acción terrorista contra la población civil, lo que generó un combate de encuentro contra integrantes de un grupo armado organizado en zona rural de El Carmen”, señaló la institución en su momento.

Entretanto, el Frente de Guerra Nororiental del Ejército de Liberación Nacional (ELN) ha exigido la implementación de mecanismos humanitarios supervisados internacionalmente para proteger a la población del Catatumbo, en el departamento de Norte de Santander, tras un nuevo ciclo de violencia y desplazamientos masivos.

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El grupo armado sostiene que la supuesta coordinación entre actores estatales y paramilitares ha intensificado el conflicto, lo que, sumado a las recientes muertes de civiles en la zona fronteriza con Venezuela, agrava la crisis humanitaria en una región afectada por 16 meses consecutivos de enfrentamientos.

El ELN solicitó la intervención de la Defensoría del Pueblo y organismos internacionales para implementar mecanismos humanitarios en zonas impactadas - crédito @jhonjacome/X

Esta postura surge luego de que el gobernador, William Villamizar, instara públicamente a una reducción de la confrontación armada para disminuir los daños sobre las comunidades rurales.

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El comunicado difundido por el ELN responsabiliza del incremento de la violencia tanto a las Fuerzas Militares como a lo que denominan “grupo narco paramilitar del 33”. Según este frente guerrillero, existe “una clara y evidente coordinación” entre ambos actores, lo que se evidenciaría en bombardeos con aviación y artillería pesada lanzados desde el batallón de Tibú, con el propósito de despejar el paso para incursiones paramilitares.