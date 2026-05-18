Fiscalía envía a la cárcel a 18 presuntos miembros del Tren de Aragua en Santander, por más de 20 asesinatos en la región

La investigación señala a la red sicarial por su posible vínculo con 26 asesinatos en Bucaramanga y municipios cercanos - crédito Fiscalía

El envío a prisión de 18 presuntos integrantes de una red sicarial vinculada al Tren de Aragua en Santander marca un nuevo episodio en la lucha estatal contra la criminalidad organizada en la región.

La Fiscalía General de la Nación confirmó que este grupo fue capturado tras meses de investigación conjunta con la Policía Nacional.

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Según los datos revelados porel ente investigador, los detenidos estarían relacionados con 26 asesinatos ocurridos en Bucaramanga y municipios cercanos. La fiscal del caso señaló que parte de estos crímenes corresponden a una disputa violenta por el control del tráfico de estupefacientes y la extorsión.

La autoridad judicial resaltó la gravedad de los hechos. “Los elementos materiales probatorios indican que los demás detenidos serían los responsables de ejecutar los homicidios, cumplir actividades logísticas, de apoyo y vigilancia, entre otros roles”, expuso la Fiscalía.

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Un juez decretó prisión preventiva para 18 presuntos integrantes de una red sicarial asociada al Tren de Aragua en Santander - crédito Fiscalía

El 25 de octubre del 2025, en el barrio Villa Esperanza de Floridablanca, tres personas fueron asesinadas en un ataque con arma de fuego.

Durante la audiencia, el fiscal señaló: “El día 25 de octubre del año 2025, en zona boscosa del asentamiento humano Villa Esperanza, del municipio de Floridablanca, Santander, Bryan Alejandro Javier Uranga Peña, como líder de la organización Tren de Aragón, ordenó matar a fin de tomar posesión de este territorio para la venta de sustancias estupefacientes, siendo los sicarios encargados de llegar al lugar en motocicletas. Yosmar Andrés García Salazar, alias Sarenita, Miguel David Núñez Machado, alias Lechuga o Colín, Reni Alexander Pérez Morales, alias Rino o Reni, y un menor. Las víctimas recibieron disparos en orificio en la región del antebrazo izquierdo, orificio en la región de palma izquierda de la mano, orificio en el tercio superior del brazo derecho de la región supramamaria izquierda, orificio en la región fosa ilíaca izquierdo, orificio en la región cervical derecha y orificio en la región masetérica izquierda".

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Los elementos materiales probatorios recolectados por la Policía y la Fiscalía exhiben que los implicados habrían cumplido funciones de ejecución de homicidios, apoyo logístico y vigilancia. De acuerdo con la autoridad judicial, estas acciones responderían a una disputa violenta por el control del tráfico de estupefacientes, el cobro de extorsiones y otras rentas ilícitas, además de buscar amedrentar a la población civil de Bucaramanga, Floridablanca y Piedecuesta.

El caso más destacado es el crimen ocurrido el 25 de octubre de 2023 en Villa Esperanza, Floridablanca, con tres víctimas mortales - crédito Fiscalía

El operativo conjunto permitió establecer que estos homicidios estarían relacionados con el amedrentamiento a la población civil y la disputa por el control de rentas ilícitas en Bucaramanga, Floridablanca y Piedecuesta.

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“Fue ordenada por un sujeto denominado como alias Brian, uno de los líderes de la organización criminal El Tren de Aragua y que opera en Bucaramanga. Y fue por situaciones que se presentaron con el tío de la víctima de alias Iguano, a quien antes de disparar le hacen un videollamada exigiéndole a alias Brian la suma de diez millones de pesos para no quitarle la vida a su sobrino, y que al haberse cortado la comunicación con alias el Iguano, Brian da la orden de eliminarlo, la cual cumplen los sujetos Luis Fernando Alboca Santiago, quien era quien había llevado a la víctima al sitio y proporciona el arma de fuego con la que le disparan, Jean Carlo Guerra Romero, quien dispara, y Edwin Angen Mayen Junior Mendoza, alias Junior, quien no solo graba el video donde se le dispara y da muerte, sino quien también, ya estando la víctima en el piso, procede a disparar con arma de fuego en su contra”, indicó el fiscal del caso.

La presunta red criminal disputaba el control del tráfico de estupefacientes, extorsiones y rentas ilícitas en Santander - crédito Fiscalía

Con esta acción, las autoridades buscan frenar la escalada de violencia atribuida al Tren de Aragua y sus redes aliadas, responsables de generar zozobra en el área metropolitana de Santander. Los capturados permanecerán privados de la libertad hasta que concluyan las diligencias legales.

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