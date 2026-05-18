Ante un posible ‘fraude’ en las elecciones, Gustavo Petro pidió a los colombianos que se inscriban como testigos electorales: “Millones de ciudadanos a inscribirse”

El presidente de Colombia instó a la ciudadanía a ser testigos electorales para la jornada del 31 de mayo - crédito Luisa González/Reuters

A menos de 15 días para las elecciones presidenciales en Colombia, el presidente Gustavo Petro ha intensificado sus críticas hacia la Registraduría Nacional del Estado Civil ante sus advertencias de un posible fraude que se pueda cometer en los comicios del 31 de mayo de 2026.

En una publicación hecha en su cuenta de X, el mandatario colombiano ha hecho un llamado directo a la ciudadanía para que se registre como testigo electoral, medida con la que busca, según sus palabras, disminuir la posibilidad de engañar los resultados electorales.

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Así mismo, Petro insiste en que no es suficiente con publicar el código fuente del software electoral (instrucciones de programación para el registro, procesamiento y transmisión de resultados), sino que la garantía solo puede provenir de una auditoría técnica independiente en la que participen expertos externos y delegados de todas las fuerzas políticas.

Petro insiste en la necesidad de una auditoría técnica independiente y plural del software electoral, con participación de expertos externos - crédito @petrogustavo/X

“Magistrados y juristas rechazan que la Registraduría no permita la auditoría técnica del software electoral. Millones de ciudadanos a inscribirse como testigos electorales para disminuir riesgos de fraude”, escribió el mandatario nacional en sus redes sociales.

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Incluso, el mandatario replicó las declaraciones de Gustavo Gómez Aranguren, expresidente del Consejo de Estado que, junto con otros exmagistrados de las altas cortes, enviaron un documento a la Registraduría para que se autorice una auditoría forense internacional al software y código fuente para los comicios presidenciales.

“Se trata de una expresión de la sociedad civil en donde es necesario ese vinculo que debe ocurrir entre la institucionalidad y la ciudadanía”, exclamó el exmagistrado en una rueda de prensa, recalcando que su petición se encuentra bajo la revisión de la entidad electoral.

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El exmagistrado presentó una petición a la Registraduría para autorizar auditoría forense internacional - crédito Colprensa

La advertencia de Petro llega en un contexto de debate sobre la transparencia y seguridad del sistema electoral digital empleado para el conteo de votos, un sistema que el mandatario ha cuestionado reiteradamente desde el inicio del periodo electoral.

Sin embargo, la Registraduría sostiene que el código está disponible para revisión de campañas y organismos autorizados bajo estrictos protocolos de seguridad, precaución destinada a impedir vulnerabilidades y posibles ataques informáticos.

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Por su parte, la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea intervino directamente en el debate, desestimando la hipótesis de fraude masivo y calificando el modelo colombiano como “extraordinariamente transparente”. Además, destacó la variedad de garantías disponibles para partidos y campañas en todas las etapas del procedimiento.

Advertencias previas

Esta no es la primera vez que el jefe de Estado colombiano realiza este llamado a la población colombiana de cara a los comicios presidenciales.

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En una publicación realizada el 17 de mayo, Gustavo Petro convocó a la consolidación de un movimiento ciudadano masivo para supervisar el voto y auditar el software electoral, al considerarlo como insuficiente para garantizar la integridad electoral.

El pronunciamiento se dio después de una publicación de la Registraduría Nacional del Estado Civil donde manifestaron que “el Código Fuente SÍ va a ser expuesto para auditoría”.

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No obstante, Petro argumentó que, lejos de ser una garantía de transparencia, la exposición pública del código fuente no tiene utilidad si no es acompañada de auditorías técnicas y una participación ciudadana calificada.

Petro considera insuficiente la exposición del código fuente del software y exige auditorías técnicas con participación de expertos ciudadanos - crédito @petrogustavo/X

“El código fuente de un software de escrutinio electoral es para auditarlo técnicamente por todos y todas quienes participan y por la misma ciudadanía, a través de profesionales expertos y así se garantiza la transparencia electoral”, explicó.

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El presidente también hizo referencia a antecedentes legislativos y judiciales sobre la propiedad y auditoría del software de escrutinio, asegurando que existe una sentencia de la Sala Plena del Consejo de Estado que ordena al Estado colombiano desarrollar y operar un software propio para el conteo de votos.

“Tenemos una regulación electoral que data de hace 40 años y de una sentencia de la sala plena del consejo de estado de hace 8 años que ordena un software de propiedad del estado y hecho desde dentro del estado. Y no se ha cumplido”, complementó.

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La negativa de la Registraduría a aceptar una auditoría independiente agudiza el debate sobre garantías y confianza en el proceso electoral colombiano - crédito @Registraduria/X

Ante esta situación, el jefe de Estado manifestó que la imposibilidad técnica y legal de auditar plenamente el sistema de escrutinio lo llevó a convocar a la ciudadanía y a los expertos a una vigilancia activa en todas las etapas del proceso.

“Cómo no ha sido posible que se audite el software electoral de escrutinios invito a un gran movimiento ciudadano de cuidado del voto. En donde participen las y los mejores expertos en auditado y vigilen que se decida tal cual voto popular”.

Adicionalmente, reclamó que cada partido y campaña asuma el reto de organizar “millones de testigos electorales” para custodiar cada mesa y puesto de votación.