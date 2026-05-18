Policía confirmó la captura de dos personas “consideradas clave” en la desaparición de Yulixa Toloza

No hay información sobre las personas que fueron capturadas - crédito Policía Nacional

Sigue la búsqueda de Yulixa Toloza, mujer de 52 años que está desaparecida desde que el 13 de mayo ingresó a un centro estético en Venecia, Bogotá, y desde entonces sus allegados no han tenido información sobre su paradero.

En la investigación se reveló un video en el que la mujer fue retirada del lugar mencionado en brazos de dos sujetos y fue llevada en un vehículo de placas UCQ-340 sin un rumbo específico. Lo último que se sabía de la ubicación del vehículo es que estuvo en un municipio de Cundinamarca.

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En la tarde del 18 de mayo, la Policía Nacional informó que el vehículo fue encontrado en un sector residencial en Cúcuta, Norte de Santander, en donde investigadores y peritos forenses adelantan procedimientos técnico-científicos orientados a la recolección y análisis de elementos materiales probatorios.

“En desarrollo de las investigaciones adelantadas por la desaparición de la ciudadana Yulitza Toloza, en la ciudad de Bogotá, unidades especializadas de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) y de inteligencia policial lograron la ubicación de un vehículo presuntamente vinculado con los hechos que hoy son materia de investigación judicial”, es parte del comunicado de publicado por la institución.

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El carro fue ubicado en Cúcuta, Norte de Santander - crédito Policía Nacional

En otros aspectos mencionados en el documento, la Policía informó que las diligencias judiciales fueron hechas durante inspecciones de exploración lofoscópica, fijación de evidencias y demás actuaciones investigativas que permitirán fortalecer las líneas del caso y avanzar en esclarecimiento sobre la ubicación de Toloza.

Para ello, es importante confirmar que los uniformados capturaron a dos personas que son “consideradas clave dentro del proceso investigativo”, que están siendo puestas a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

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“Autoridad competente que definirá su situación judicial y determinará su posible participación en los hechos investigados”.

Este es el comunicado que fue emitido por las autoridades - crédito Policía Nacional

Debido a los rumores y falsas afirmaciones que se han hecho en redes sociales, incluyendo el presunto hallazgo del cuerpo de Yulixa Toloza en Huila, las autoridades confirmaron que no hay claridad sobre la ubicación de la mujer hasta el momento.

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“Las autoridades informan que seguimos en la búsqueda de Yulitza Toloza, motivo por el cual continuamos de manera intensiva las labores de búsqueda, verificación y análisis criminal en diferentes puntos priorizados. La Policía Nacional reitera que este es un caso en pleno desarrollo investigativo, por lo cual todas las capacidades institucionales de policía judicial, inteligencia e investigación criminal permanecen desplegadas para avanzar con celeridad en el esclarecimiento de los hechos”, es como termina el comunicado.

Los detalles que se han conocido del caso

Autoridades siguen sin conocer la ubicación de Yulixa Toloza- crédito Yulixa Tolosa/Facebook

El propietario del carro en el que fue retirada Yulixa Toloza, George Ramírez Cortázar, se presentó ante la Sijin para aclarar su relación con el vehículo implicado en la desaparición de la mujer. Ramírez, dueño de un local de comidas cercano al centro estético, explicó que, aunque el carro figura a su nombre, en realidad lo utilizaban María Fernanda Delgado Hernández y Edinson Torres, propietarios del centro estético Beauty Láser, debido a que no podían hacer el traspaso formal por falta de documentos legales en Colombia.

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Las autoridades confirmaron que el vehículo de placas UCQ-340, usado para transportar a Toloza tras su salida del centro estético en Venecia, Bogotá, fue visto por última vez en Gachancipá, Cundinamarca, en la madrugada del 14 de mayo, tras pasar por dos peajes.

Además, en diálogo con LaFM, una expaciente del centro estético relató complicaciones médicas luego de una intervención similar a la de Toloza. Detalló infecciones, falta de seguimiento postoperatorio y condiciones de higiene deficientes en el lugar. Reconoció el establecimiento por el número telefónico y denunció que recibió ofertas económicas para no divulgar su experiencia negativa en ese lugar.

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