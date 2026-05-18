Colombia

Policía confirmó la captura de dos personas “consideradas clave” en la desaparición de Yulixa Toloza

Las autoridades confirmaron que están adelantando la recolección de los elementos materiales probatorios que podrían estar en el vehículo encontrado en Cúcuta

Guardar
Google icon
Vehículo caso Yulixa Toloza
No hay información sobre las personas que fueron capturadas - crédito Policía Nacional

Sigue la búsqueda de Yulixa Toloza, mujer de 52 años que está desaparecida desde que el 13 de mayo ingresó a un centro estético en Venecia, Bogotá, y desde entonces sus allegados no han tenido información sobre su paradero.

En la investigación se reveló un video en el que la mujer fue retirada del lugar mencionado en brazos de dos sujetos y fue llevada en un vehículo de placas UCQ-340 sin un rumbo específico. Lo último que se sabía de la ubicación del vehículo es que estuvo en un municipio de Cundinamarca.

PUBLICIDAD

En la tarde del 18 de mayo, la Policía Nacional informó que el vehículo fue encontrado en un sector residencial en Cúcuta, Norte de Santander, en donde investigadores y peritos forenses adelantan procedimientos técnico-científicos orientados a la recolección y análisis de elementos materiales probatorios.

“En desarrollo de las investigaciones adelantadas por la desaparición de la ciudadana Yulitza Toloza, en la ciudad de Bogotá, unidades especializadas de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) y de inteligencia policial lograron la ubicación de un vehículo presuntamente vinculado con los hechos que hoy son materia de investigación judicial”, es parte del comunicado de publicado por la institución.

PUBLICIDAD

Vehículo caso Yulixa Toloza
El carro fue ubicado en Cúcuta, Norte de Santander - crédito Policía Nacional

En otros aspectos mencionados en el documento, la Policía informó que las diligencias judiciales fueron hechas durante inspecciones de exploración lofoscópica, fijación de evidencias y demás actuaciones investigativas que permitirán fortalecer las líneas del caso y avanzar en esclarecimiento sobre la ubicación de Toloza.

Para ello, es importante confirmar que los uniformados capturaron a dos personas que son “consideradas clave dentro del proceso investigativo”, que están siendo puestas a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

“Autoridad competente que definirá su situación judicial y determinará su posible participación en los hechos investigados”.

Policía Nacional
Este es el comunicado que fue emitido por las autoridades - crédito Policía Nacional

Debido a los rumores y falsas afirmaciones que se han hecho en redes sociales, incluyendo el presunto hallazgo del cuerpo de Yulixa Toloza en Huila, las autoridades confirmaron que no hay claridad sobre la ubicación de la mujer hasta el momento.

Las autoridades informan que seguimos en la búsqueda de Yulitza Toloza, motivo por el cual continuamos de manera intensiva las labores de búsqueda, verificación y análisis criminal en diferentes puntos priorizados. La Policía Nacional reitera que este es un caso en pleno desarrollo investigativo, por lo cual todas las capacidades institucionales de policía judicial, inteligencia e investigación criminal permanecen desplegadas para avanzar con celeridad en el esclarecimiento de los hechos”, es como termina el comunicado.

Los detalles que se han conocido del caso

Yulixa Consuelo Toloza se hizo un procedimiento estético en Beauty Laser - crédito Yulixa Tolosa/Facebook
Autoridades siguen sin conocer la ubicación de Yulixa Toloza- crédito Yulixa Tolosa/Facebook

El propietario del carro en el que fue retirada Yulixa Toloza, George Ramírez Cortázar, se presentó ante la Sijin para aclarar su relación con el vehículo implicado en la desaparición de la mujer. Ramírez, dueño de un local de comidas cercano al centro estético, explicó que, aunque el carro figura a su nombre, en realidad lo utilizaban María Fernanda Delgado Hernández y Edinson Torres, propietarios del centro estético Beauty Láser, debido a que no podían hacer el traspaso formal por falta de documentos legales en Colombia.

Las autoridades confirmaron que el vehículo de placas UCQ-340, usado para transportar a Toloza tras su salida del centro estético en Venecia, Bogotá, fue visto por última vez en Gachancipá, Cundinamarca, en la madrugada del 14 de mayo, tras pasar por dos peajes.

Además, en diálogo con LaFM, una expaciente del centro estético relató complicaciones médicas luego de una intervención similar a la de Toloza. Detalló infecciones, falta de seguimiento postoperatorio y condiciones de higiene deficientes en el lugar. Reconoció el establecimiento por el número telefónico y denunció que recibió ofertas económicas para no divulgar su experiencia negativa en ese lugar.

Temas Relacionados

Yuliza TolozaCúcutaCapturasPolicía NacionalColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Tabla de posiciones de la Liga Femenina tras la fecha 11: Atlético Nacional, Deportivo Cali y América con cupo asegurado en las finales

A las finales del fútbol femenino en Colombia clasifican las ocho mejores, que dividas en dos grupos buscarán un cupo a la semifinal y posteriormente a la gran final del año

Tabla de posiciones de la Liga Femenina tras la fecha 11: Atlético Nacional, Deportivo Cali y América con cupo asegurado en las finales

Estación de Policía de El Carmen, Norte de Santander, habría sido atacada con armas de largo alcance: autoridades investigan

Las autoridades atribuyen la más reciente ola de hostigamientos contra instalaciones policiales y militares en la región a presuntos integrantes del ELN, mientras permanece la restricción nocturna de movilidad para la población

Estación de Policía de El Carmen, Norte de Santander, habría sido atacada con armas de largo alcance: autoridades investigan

Gustavo Petro acusó a expresidente del Senado de sabotear ley que proponía reducir impuestos a empresas en Colombia

El presidente de Colombia criticó a Efraín Cepeda por no aprobar una ley impulsada por el Gobierno que buscaba reducir el impuesto a las empresas productivas

Gustavo Petro acusó a expresidente del Senado de sabotear ley que proponía reducir impuestos a empresas en Colombia

Fiscalía envía a la cárcel a 18 presuntos miembros del Tren de Aragua en Santander, por más de 20 asesinatos en la región

Los individuos fuern señalados de formar parte de una estructura criminal que estaría relacionada con múltiples casos de homicidio y actividades ilícitas en varias ciudades de este departamento

Fiscalía envía a la cárcel a 18 presuntos miembros del Tren de Aragua en Santander, por más de 20 asesinatos en la región

Ante un posible ‘fraude’ en las elecciones, Gustavo Petro pidió a los colombianos que se inscriban como testigos electorales: “Millones de ciudadanos a inscribirse”

El mandatario insistió en la participación ciudadana ante sus inquietudes sobre la verificación independiente de los resultados electorales del 31 de mayo

Ante un posible ‘fraude’ en las elecciones, Gustavo Petro pidió a los colombianos que se inscriban como testigos electorales: “Millones de ciudadanos a inscribirse”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Tres muertos dejó atentado en Santander de Quilichao, Cauca: Es la masacre número 55 del 2026

Tres muertos dejó atentado en Santander de Quilichao, Cauca: Es la masacre número 55 del 2026

ELN amenazó a mineros en el Bajo Cauca antioqueño por supuestos nexos con el Clan del Golfo: “Objetivo militar”

Ataque con explosivos contra patrulla de la Policía en El Bordo, Cauca, deja dos heridos: esto fue lo que pasó

Un sargento y un soldado fueron asesinados durante un combate con el Clan del Golfo en Chocó

La defensa de ‘Simón Trinidad’ apeló la decisión de la JEP y pidió que el exguerrillero de las Farc sea considerado víctima del conflicto en Colombia

ENTRETENIMIENTO

Diva Jessurum contó la verdad detrás del final de su matrimonio por una “deslealtad económica”

Diva Jessurum contó la verdad detrás del final de su matrimonio por una “deslealtad económica”

Ana del Castillo fue captada bajando de un árbol unos mangos sin permiso y su reacción desató risas

El abogado de Shakira celebra la sentencia que tumba el caso fiscal de 2011 y argumentó que hubo "presión moral y psicológica"

Mamá de Yina Calderón mostró cómo cicatrizaron las heridas de su cara tras accidente de tránsito

Cronología del caso Shakira y Hacienda española: La reconstrucción fiscal, las pruebas clave y el desenlace judicial tras casi una década de investigación en España

Deportes

Tabla de posiciones de la Liga Femenina tras la fecha 11: Atlético Nacional, Deportivo Cali y América con cupo asegurado en las finales

Tabla de posiciones de la Liga Femenina tras la fecha 11: Atlético Nacional, Deportivo Cali y América con cupo asegurado en las finales

São Paulo vs. Millonarios: hora y dónde ver el partido de Copa Sudamericana, al Embajador solo le sirve ganar

“Lumumba”, el viral hincha de República Democrática del Congo que hará parte de la delegación en el Mundial 2026 por pedido de los mismos jugadores

Citado en la prelista de la selección Colombia la ve como favorita en el Mundial 2026: “Puede pelear por el título”

Santa Fe vs. Platense: hora y dónde ver el partido donde el León se juega la vida en la Copa Libertadores