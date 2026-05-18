CAR reportó aumento en rescates y liberaciones de fauna silvestre en Sabana Centro: aves, reptiles y mamíferos, los más afectados

En el primer trimestre de 2026, la CAR atendió 53 ingresos de aves, reptiles y mamíferos en los centros de rescate de Sabana Centro - crédito CAR

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) encendió las alarmas por el aumento de fauna silvestre en entornos urbanos de Sabana Centro, una tendencia que pone en riesgo a especies de aves, reptiles y mamíferos y exige la acción conjunta de autoridades y ciudadanía.

El balance presentado por profesionales de fauna de la CAR muestra que, solo en el primer trimestre de 2026, se atendieron 53 ingresos de animales silvestres en el Centro de Atención y Valoración (CAV) y la Unidad de Rescate y Rehabilitación de Animales Silvestres (Urras), reflejo de una mayor interacción entre la vida silvestre y los ambientes urbanos.

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Aumentan ingresos y rescates de fauna silvestre urbana

Durante enero y febrero se reportaron 17 ingresos cada mes, donde predominaron aves, especialmente loros, junto a reptiles y mamíferos. En marzo la cifra subió a 19 individuos, confirmando la tendencia al alza y evidenciando que la pérdida de hábitat, colisiones y la presencia en zonas urbanas son factores que incrementan el contacto y los riesgos para la fauna silvestre.

El director regional de la CAR en Sabana Centro, Mauricio Garzón, señaló: “Son 38 animales silvestres que lograron ser liberados y retornaron a su hábitat natural”, subrayando el esfuerzo técnico y especializado del equipo en la rehabilitación y liberación. Garzón reiteró el llamado a la comunidad para proteger la fauna silvestre y reportar cualquier caso de presencia, tráfico o maltrato.

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Los factores como la pérdida de hábitat y colisiones urbanas incrementan el contacto y peligro para la fauna silvestre en la región - crédito Ministerio de Ambiente

Impacto del tráfico ilegal: reptiles, aves y mamíferos, los más afectados

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible lanzó una alerta nacional por el tráfico ilegal de flora y fauna, uno de los delitos ambientales que más amenaza la biodiversidad en Colombia. Entre 2023 y 2025, los reportes muestran que el tráfico mantiene una tendencia persistente, operando en cadenas ilegales estructuradas y afectando especialmente a reptiles, aves y mamíferos.

El análisis taxonómico revela que los reptiles encabezan el tráfico ilegal, con más de 9.000 individuos registrados. Entre las especies más afectadas están la tortuga hicotea (Trachemys callirostris), el caimán de anteojos (Caiman crocodilus), la iguana verde (Iguana iguana) y la tortuga de patas rojas (Chelonoidis carbonarius).

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Su extracción ilegal responde a la demanda de carne, huevos y su comercialización, lo que implica captura masiva en sitios de anidación y transporte en condiciones que ponen en riesgo la supervivencia de los ejemplares.

Las aves ocupan el segundo lugar con 2.621 individuos afectados, incluyendo especies como el loro real amazónico (Amazona ochrocephala), el canario sabanero (Sicalis flaveola) y el periquito bronceado (Brotogeris jugularis). La extracción de nidos y el confinamiento en condiciones inadecuadas provocan lesiones, mortalidad temprana y alta tasa de pérdida durante el transporte, lo que sugiere que el número real de ejemplares afectados es superior al de las incautaciones oficiales.

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Entre 2023 y 2025, los reptiles lideraron las incautaciones por tráfico ilegal, destacando especies como la tortuga hicotea y el caimán de anteojos - crédito @cornare/X

En cuanto a los mamíferos (1.553 individuos), el tráfico se concentra en crías y juveniles de especies como la zarigüeya (Didelphis marsupialis), el armadillo de nueve bandas (Dasypus novemcinctus) y el mono aullador rojo (Alouatta seniculus). El manejo inadecuado genera estrés, problemas fisiológicos y baja supervivencia en cautiverio.

El ministerio advirtió que el maltrato animal es inherente al tráfico ilegal, presente en todas sus etapas: captura, transporte, acopio y comercialización. Esto se traduce en altos niveles de mortalidad antes de la incautación, el ingreso de animales en condiciones críticas a los CAV y bajas tasas de rehabilitación y retorno a su hábitat.

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Ruta de acción y sanciones

Los animales incautados son llevados a los CAV para su recuperación médica y etológica antes de la liberación. La Ley 2111 de 2021 penaliza el tráfico con multas de hasta $56 millones (100 salarios mínimos) y penas de prisión entre 5 y 11 años. Las autoridades han reforzado los operativos en temporadas de alta movilidad, como Semana Santa, logrando una reducción en el comercio ilegal, aunque persiste la necesidad de mayor vigilancia ciudadana.

La Ley 2111 de 2021 endurece sanciones contra el tráfico ilegal de fauna silvestre, estableciendo multas y penas de prisión para los infractores - crédito Ministerio de Ambiente

Llamado a la protección y denuncia

La CAR y el Ministerio de Ambiente insisten en que el tráfico ilegal de fauna silvestre no solo es un delito ambiental, sino una forma de violencia contra los animales y una amenaza directa a la sostenibilidad de los ecosistemas. Se invitó a la ciudadanía a no comprar, comercializar ni mantener animales silvestres como mascotas y a denunciar cualquier caso de tráfico ilegal o maltrato ante las autoridades ambientales y policiales.

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