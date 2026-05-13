Colombia

Gustavo Petro salió en defensa de ‘Nain’, líder de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada: “Ha propuesto entregar todas las rutas del narco”

Las propuestas presentadas contemplan tanto la entrega de rutas del narcotráfico como la búsqueda de acuerdos con autoridades internacionales, así como el reconocimiento de los derechos de las comunidades indígenas

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El líder guerrillero es buscado por las autoridades por múltiples hechos de violencia en La Guajira, ya que cuenta con una recompensa de hasta 500 millones de pesos - crédito Captura de Pantalla Facebook de Naín Pérez/ Presidencia de Colombia
El líder guerrillero es buscado por las autoridades por múltiples hechos de violencia en La Guajira, ya que cuenta con una recompensa de hasta 500 millones de pesos - crédito Captura de Pantalla Facebook de Naín Pérez/ Presidencia de Colombia

En un contexto marcado por la prolongada violencia y el accionar de grupos armados en el departamento de La Guajira, el Gobierno colombiano y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada abrieron una nueva etapa de acercamiento. El reciente anuncio de un cese al fuego y la disposición al diálogo por parte del líder de este grupo armado, conocido como alias Naín, introduce la posibilidad de un cambio profundo en la dinámica del conflicto en la región.

Las propuestas presentadas contemplan tanto la entrega de rutas del narcotráfico como la búsqueda de acuerdos con autoridades internacionales, así como el reconocimiento de los derechos de las comunidades indígenas y el llamado a una transformación social basada en la paz.

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El presidente Gustavo Petro difundió en horas de la mañana del 13 de mayo de 2026, un mensaje que marca un giro en el conflicto en La Guajira: “La Guajira no aguanta más guerra. Entiendo el cansancio de mi pueblo. Por eso anuncio ante el Gobierno y ante mis paisanos un cese al fuego para que entre en todo el departamento”, manifestó Nahim Andrés Pérez Tostel, conocido como alias Naín, identificado como líder de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.

Este material audiovisual presenta el anuncio de la aceptación de diálogo por parte de un miembro de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada con el presidente Gustavo Petro. Se incluye la revelación de un audio atribuido a alias Naín. Las imágenes registran al presidente Petro pronunciando un discurso en un podio frente a una audiencia con múltiples pancartas de apoyo. El fondo muestra una bandera colombiana y una pancarta gubernamental. - crédito @petrogustavo/X

Con estas palabras, Pérez ofreció abrir un proceso de diálogo para buscar la paz y garantizar el fin de la violencia en una de las regiones más golpeadas por las acciones de su grupo.

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La propuesta de pacificación no se limita a la tregua. El propio Petro precisó: “El frente Conquistadores ha propuesto entregar todas las rutas del narco y someter a sus extraditables a negociación con autoridades de EEUU en EEUU”, en referencia directa a los compromisos que el grupo estaría dispuesto a asumir si se concreta la negociación de paz.

Desde su propio mensaje, alias Naín dirigió un saludo tanto a “los hombres y mujeres valientes de Uribia, Maicao, Hatonue, Riohacha y Albania” como a las comunidades indígenas: “Respeto sagrado a la nación wayuu. Mi compromiso es con nuestros hermanos mayores. Respetamos su autonomía, sus leyes ancestrales y sus territorios”.

Además, recalcó que buscan una transformación social: “La paz que buscamos, que nos traiga agua, comida, salud para los niños y no haya más violencia. Todo por la vía de la paz”.

El presidente Gustavo Petro difundió el sábado un mensaje que marca un giro en el conflicto en La Guajira: “La Guajira no aguanta más guerra" - crédito @petrogustavo/X
El presidente Gustavo Petro difundió el sábado un mensaje que marca un giro en el conflicto en La Guajira: “La Guajira no aguanta más guerra" - crédito @petrogustavo/X

La apertura al diálogo es total, según las palabras del líder armado. “Le digo al señor presidente Gustavo Petro que las puertas de La Guajira estén abiertas para el diálogo de paz, que estamos bajo la voluntad de dejar las armas y tomar la palabra. Queremos que el Estado llegue con una inversión, no solo con botas”, expresó alias Naín al comprometer la participación de su organización en la construcción del futuro del territorio.

Al legitimar públicamente la respuesta de los actores armados, Gustavo Petro mencionó: “He pedido que irradie el... la respuesta de un muchacho de banda en La Guajira de nombre Nahim, que me ha respondido lo que yo mismo pronuncié en un discurso como estos en Riohacha hace pocos días. [...] Yo sí mantengo mi palabra de que dialogar es mejor que matar”.

Como gesto inmediato, alias Naín anunció una medida concreta para la región: “Garantizamos el día de hoy la libre movilidad por todas las partes del departamento. Queremos que el comerciante, el turista y el transportador se sienta seguro en nuestra tierra guajira, tierra de gente noble y de palabra. Yo entrego mi palabra el día de hoy y queremos la paz y vamos a conseguirla por la vía del diálogo”.

- crédito Policía Nacional de Colombia
- crédito Policía Nacional de Colombia

La voluntad de diálogo y la disposición a entregar rutas del narcotráfico reflejan una intención de transformar la situación del departamento y fomentar la presencia estatal con acciones orientadas al bienestar de la población.

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