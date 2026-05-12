Daniel Quintero, el nuevo superintendente de Salud, anunció que pedirá la renuncia a todos los interventores de EPS

El superintendente de Salud afirmó que es un cambio necesario para luchar contra la corrupción - crédito @QuinteroCalle/X

Daniel Quintero, superintendente nacional de Salud de Colombia, exigió la renuncia a todos los interventores actuales de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) bajo medida especial, con el objetivo de analizar su gestión y determinar si continuarán o serán reemplazados en sus funciones.

Esta decisión, comunicada por Quintero el 12 de mayo de 2026 en su cuenta de X, es consecuencia directa de la falta de resultados tras la intervención de estas entidades, y busca responder tanto a las inquietudes del Gobierno nacional sobre el control de la corrupción como al fracaso señalado recientemente en la supervisión de las EPS.

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Conforme a declaraciones previas de Quintero, la misión fijada por el presidente Gustavo Petro es “perseguir la corrupción y proteger a los pacientes, víctimas del entramado”, tarea que, según su criterio, requiere fortalecer la capacidad de vigilancia de la Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud).

En la misma jornada, el titular del organismo reconoció públicamente que “la intervención a las EPS no funcionó”, adhiriendo a las conclusiones de un reciente informe de la Contraloría General de la República, que también advirtió sobre los nulos avances. “Los interventores no pueden capitalizar y muchos han mantenido el mismo régimen corrupto que llevaron a esas EPS a ser intervenidas. La Superintendencia es un desastre en el manejo de información y le ha faltado rigor para hacer vigilancia y control”, según citó el propio Quintero en su red social.

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Daniel Quintero ratificó su postura, argumentando que responde a la necesidad de un cambio más profundo en el sistema y en defensa del paciente como eje central- crédito @QuinteroCalle/X

El listado oficial de las EPS intervenidas incluye a Asmet Salud EPS, Capresoca EPS, EMS Sanar EPS, Famisanar, Nueva EPS, S. O. S. EPS y Savia Salud EPS, de acuerdo con la documentación institucional consultada por la Supersalud.

Se trata de una de las medidas más drásticas en la gestión de la crisis de las EPS, entidades encargadas de la salud de millones de colombianos. En palabras directas de Quintero, “mi misión, cumpliendo la orden del presidente, es enfrentar a los corruptos y defender al paciente que siempre resulta ser la víctima”, declaración hecha desde su cuenta de X.

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El gobierno atribuye la permanencia de los problemas a deficiencias internas y designaciones propias

El superintendente Daniel Quintero informó que los contratos suscritos hasta el momento y las denuncias que hay por corrupción en el Fomag serán auditadas - crédito @Supersalud/X

El congresista Andrés Forero, integrante del Centro Democrático, criticó la decisión del superintendente Daniel Quintero. Forero señaló: “Parece que Pinturita no se ha enterado que todos los interventores que mal administran las EPS han sido nombrados por este Gobierno”, cita tomada de su reacción en redes sociales.

A través de los canales oficiales, la Superintendencia Nacional de Salud precisó que esta revisión a todos los interventores era necesaria no solo por la falencia en el manejo administrativo y financiero de las EPS bajo control estatal, sino porque —según el organismo— muchos de quienes habían sido designados no lograron modificar las prácticas previas ni eliminar las causas de la intervención.

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Este movimiento ocurre mientras parte de la ciudadanía y actores del sector cuestionan las decisiones del exalcalde de Medellín en su nueva función federal. Usuarios en plataformas digitales resaltaron que algunos de los aliados de Quintero en la administración pública fueron vinculados anteriormente a presuntas irregularidades durante su gestión como mandatario distrital, información que se hizo visible en las últimas horas.

El gobierno atribuye la permanencia de los problemas a deficiencias internas y designaciones propias - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El propio Quintero ratificó su postura en defensa del paciente como eje central, agregando que la reciente ola de intervenciones “no constituye la reforma a la salud”, sino que “es la evidencia de la necesidad de un cambio más profundo dentro del sistema”, en sus palabras reproducidas por su perfil en X.

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La decisión de pedir la renuncia a los interventores de las EPS intervenidas fue dada a conocer el 12 de mayo de 2024, con el respaldo explícito de las advertencias previas de la Contraloría General de la República y en cumplimiento de la directriz presidencial establecida para la Superintendencia Nacional de Salud: fortalecer el control y la transparencia en el sistema de aseguramiento en salud colombiano, cuya crisis estructural afecta de forma directa a millones de usuarios en todo el país.