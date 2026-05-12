Disidencias atacaron con drones al Ejército en Jamundí: dos soldados resultaron heridos

Las tropas lograron derribar dos drones utilizados durante el ataque en zona rural de Jamundí. - crédito @Ejercito_Div3/X

Las disidencias de las extintas Farc realizaron un nuevo ataque contra tropas del Ejército Nacional en zona rural de Jamundí. De acuerdo con información oficial, la ofensiva ocurrió en la vereda El Cedro, ubicada en el corregimiento de San Antonio, donde fueron utilizados drones cargados con explosivos.

Según confirmó el Ejército, dos soldados resultaron heridos por esquirlas durante los enfrentamientos registrados en ese sector del sur del Valle del Cauca. Los uniformados recibieron atención por parte de enfermeros de combate y las lesiones, de acuerdo con el reporte preliminar, no revisten gravedad.

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La institución señaló que los ataques provinieron desde la parte alta del corregimiento y que las tropas reaccionaron para contener la ofensiva armada.

“Gracias a la reacción oportuna de la Fuerza Pública, se han logrado derribar dos drones y la aviación del Ejército ya se encuentra apoyando las operaciones para contrarrestar estos hechos”, indicó una fuente oficial según Semana.

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Ejército confirmó el derribo de dos drones

A través de sus redes sociales, la Tercera División del Ejército Nacional entregó detalles sobre lo ocurrido en el corregimiento de San Antonio.

“En el corregimiento de San Antonio, municipio de Jamundí, Valle del Cauca, tropas de la Tercera Brigada fueron objeto de un ataque con explosivos lanzados desde aeronaves no tripuladas”, informó la institución.

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El Ejército agregó que, en medio de la reacción de las tropas, fueron derribados dos drones utilizados para atacar a los uniformados en tierra.

La Tercera División confirmó el ataque con explosivos lanzados desde aeronaves no tripuladas. - crédito @Ejercito_Div3/X

Además, confirmó que la Fuerza Aérea y las unidades desplegadas en la zona mantienen operaciones para contrarrestar este tipo de acciones y brindar seguridad a la población del sector.

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Los soldados lesionados sufrieron heridas en sus extremidades inferiores producto de las esquirlas generadas por las detonaciones.

Ataques recientes en Jamundí

Este hecho se suma a otros ataques registrados recientemente en diferentes corregimientos de Jamundí.

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El pasado sábado 9 de mayo de 2026, autoridades reportaron un ataque con explosivos contra la subestación de Policía del corregimiento de Potrerito.

De igual forma, el jueves 7 de mayo, en el corregimiento de Robles, también se registraron ataques con explosivos y drones dirigidos contra unidades de la Policía Nacional.

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Las autoridades han señalado que estos hechos se presentan en medio de las operaciones que adelantan las Fuerzas Militares contra estructuras armadas ilegales que operan en esta zona del Valle del Cauca.

“La presión sostenida que venimos ejerciendo ha afectado de manera significativa sus economías ilícitas, especialmente el narcotráfico, así como su accionar delictivo. Ante esta ofensiva de las Fuerzas Militares, estos criminales recurren al terrorismo y a la ejecución de crímenes de lesa humanidad”, señaló el Ejército según el medio Semana.

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El pasado 9 de mayo se reportó un ataque con explosivos contra la subestación de Policía de Potrerito. - crédito @BLUPacifico/X

Disidencias de la estructura Jaime Martínez

De acuerdo con información de las autoridades, la estructura Jaime Martínez, perteneciente a las disidencias de las extintas Farc y comandada por Iván Mordisco, mantiene presencia en varios corregimientos rurales de Jamundí.

Entre las zonas donde se ha reportado actividad de este grupo se encuentran San Antonio y Robles, sectores donde recientemente se han presentado hostigamientos y ataques con explosivos.

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De acuerdo con el medio ya mencionado, en enero de este año también se reportó la instalación de vallas alusivas a las disidencias en el corregimiento de San Antonio.

La estructura Jaime Martínez es señalada por las autoridades de estar detrás de los recientes ataques en Jamundí. - crédito AFP

Continúan operaciones militares en la zona

Tras los hechos registrados en la vereda El Cedro, el Ejército confirmó que continúan las operaciones militares en la parte alta de Jamundí.

La institución indicó que el despliegue operacional se mantiene con apoyo aéreo y presencia de tropas en la zona rural para responder a nuevos hostigamientos y garantizar la seguridad en el sector.

Mientras avanzan las operaciones, las autoridades continúan monitoreando la situación de orden público en este municipio del sur del Valle del Cauca, donde en las últimas semanas se han reportado varios ataques contra la Fuerza Pública.