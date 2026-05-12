Estos son los turnos de racionamiento de agua en Bogotá, hoy martes

Por trabajos en el servicio, Bogotá programa cortes de agua (Infobae)

El suministro de agua será suspendido temporalmente en diversas zonas de la capital, informó la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.

Una serie de trabajos provocarán cortes de agua que pueden durar desde unas cuantas horas hasta días enteros. Estos son los programados para este martes 12 de mayo.

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Los cortes de agua de hoy

Localidad: San Cristóbal.Barrios: Los Libertadores.Lugar: De la Calle 54 Sur a la Calle 62 Sur, entre la Carrera 10 Este a la Transversal 12B Este.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Mantenimiento preventivo

Localidad: Ciudad Bolívar.Barrios: Barlovento.Lugar: Por la Carrera 72, entre la Avenida Calle 72 a la Calle 60A Sur.Inicio del corte: 8:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Empates redes acueducto

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Localidad: Soacha.Barrios: León XVIII.Lugar: De la Carrera 7 a la Carrera 20, entre la Calle 53 a la Calle 57.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Cierre a terceros

Localidad: Soacha.Barrios: El Cedro, El Cedro I, Juan Pablo I, La Despensa Soacha, La María, La María, León XIII, Los Ocales, Los Olivos, Los Olivos I, Los Olivos II, Los Olivos III, Los Olivos IV, Olivares, Olivos III, Pablo VI, Reina Sofia, Rincón de Santa Fe.Lugar: De la Diagonal 34 a la Calle 58, entre la Carrera 4 a la Carrera 23B.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Mantenimiento preventivo

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Localidad: Usaquén.Barrios: Conjunto Hacienda La Estancia Navarra.Lugar: Calle 170 con Carrera 8.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 4 horas.Trabajos: Verificación macromedidor

Localidad: Usaquén.Barrios: El Redil, San Antonio Norte, La Uribe.Lugar: De la Calle 170 a la Calle 189, entre la Carrera 7 a la Carrera 9.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 4 horas.Trabajos: Verificación macromedidor

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Localidad: Kennedy.Barrios: Lusitania.Lugar: De la Avenida Carrera 68 a la Carrera 68G, entre la Avenida Calle 6 o Avenida Américas a la Avenida Calle 13.Inicio del corte: 8:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Cierre a terceros

¿Qué hacer en caso de cortes de agua?

Ante los cortes de agua, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá realiza una serie de recomendaciones a los usuarios para evitar mayores afectaciones:

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Antes del corte de agua, prepare una reserva.

Si almacena agua en recipientes, úsela antes de las 24 horas.

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Use el agua de forma racional, privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.

Si se requiere suministro especial con carrotanques, se puede solicitar el servicio en la Acualínea 116.

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Es importante mencionar que el servicio de carrotanques tendrá prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público.