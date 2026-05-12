Estos son los cortes de la luz del martes 12 de mayo en Santander

ESSA suspende el suministro de energía eléctrica en la zona para realizar trabajos de mantenimiento y garantizar un buen servicio a sus clientes (Jovani Pérez/Infobae)

Este martes 12 de mayo, la Electrificadora de Santander (ESSA) realizará cortes por mantenimiento en el sistema eléctrico a lo largo del departamento.

La razón de las obras habituales en el lugar es la renovación de la infraestructura eléctrica en la zona, según explicó el organismo y estas medidas son fundamentales para garantizar un servicio óptimo.

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ESSA sugirió a sus usuarios apagar sus dispositivos electrónicos para protegerlos y no realizar trabajos que necesiten energía eléctrica, puesto que el servicio podría cortarse en cualquier momento.

El objetivo de estas acciones es mejorar la calidad y la confiabilidad del servicio que se presta a losclientes. Para proteger la integridad de lostrabajadoresy prevenir contratiempos.

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Aquí está la ubicación de los trabajos, las localidades y sectores donde se verá afectado el servicio, así como la duración de los cortes.

Los cortes en el servicio hoy

Localidad: Bolivar.

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Sector(es): Corregimientos San Marcos, Santa Rosa; Veredas Agua Blanca, Altamira, Alto Del Tigre, Combos, El Cruce, El Espejo, El Godo, El Limón, Gallegos, Genderalles, Guacharaca, Joroba, La Balsa, La Cuchilla, La Melona, La Trocha, Montecristo, San José, San Vicente, Santa Cecilia y Cruce Zambito.

Estatus: Programada.

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Duración del corte: 06:00 - 07:00

Trabajos: Mantenimiento de líneas.

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Localidad: Vélez.

Sector(es): eredas El Tagual, La Esperanza, La Soledad, La Tablona, Las Palmas, Mantellina Alta, San Ignacio, San Pedro, Vista Hermosa y sectores de La Helida.

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Estatus: Programada.

Duración del corte: 06:00 - 07:00

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Trabajos: Mantenimiento de líneas.

Localidad: Santa Helena Del Opón.

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Sector(es): Corregimientos La Aragua, Plan De Álvarez; Veredas Bocas Del Plan, El Danto, El Hoyo, Filipinas, La Belleza, La Campana, La Fortuna, Palo De Cuches, Plan De Álvarez, San Isidro y Vainales.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 06:00 - 07:00

Trabajos: Mantenimiento de líneas.

Localidad: Landázuri.

Sector(es): Casco Urbano; Veredas Aguachica, Agua Blanca, Bajo Jordán, Borrascoso, Buenos Aires, Chorolo, Corinto, Dorada, El Carmen, El Retiro, El Tagual, Estanquito, Guamos, Iberia, La Guayabita, La Victoria, Miralindo, Morales, Nacumales, Pedregales, Pitalito, Plan De Armas, Popayán, Porvenir, Quebrada Larga, Rio Blanco, San Pedro Centro, San Pedro Opon, Santa Barbara, Valparaiso, Vizcaínos, Yolandas y Chontorales.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 06:00 - 07:00

Trabajos: Mantenimiento de líneas.

Localidad: El Peñon_Santander.

Sector(es): Corregimientos Girón, Otoval, Rio Blanco, San Francisco; Veredas Alto Ceiba, Bajo Ceiba, El Venado, La Reforma y Toval.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 06:00 - 07:00

Trabajos: Mantenimiento de líneas.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Corregimiento San Rafael De Chucurí; Veredas Aguas Negras y San Rafael De Chucurí.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 06:00 - 07:00

Trabajos: Mantenimiento de líneas.

Localidad: Sucre.

Sector(es): Vereda Buena Esperanza.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 06:00 - 07:00

Trabajos: Mantenimiento de líneas.

Localidad: Simacota.

Sector(es): Veredas Serranía De Los Cobardes o Yarigüíes y La Rochela.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 06:00 - 07:00

Trabajos: Mantenimiento de líneas.

Localidad: Puerto Parra.

Sector(es): Corregimientos Bocas Del Carare, Las Montoyas; Veredas Agua Linda, Aguas Negras, Alto Parra, Bocas del Carare, Campo Capote, Centro, Ciénaga Chucurí, India Alta, La India, La Militosa, La Sierra, Las Montoyas, Olinda, Palestina, Patio Bonito y Pitalito.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 06:00 - 07:00

Trabajos: Mantenimiento de líneas.

Localidad: Cimitarra.

Sector(es): Corregimientos Primavera, Puerto Araujo; Veredas Bellavista, Campo Seco, Caño Baúl, De la Torre, Dos Hermanos, El Águila, La Chisposa, La Terraza, La Verde, Los Indios, Los Morros, Puerto Olaya, Riveras de San Juan, San Fernando, San Juan, Tierra Dentro y Vuelta de Acuña.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 06:00 - 07:00

Trabajos: Mantenimiento de líneas.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Veredas Barro Amarillo, Palestina, Nuevo Mundo, Llana Fria, Guadual, Palmira, Taguales, Naranjito, Campo Hermoso, Marcito y sectores de Arrugas, Cantarranas, Alto Viento, Albania, Esmeralda, El León, Llana Caliente, Vizcaína y La Tempestuosa.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 08:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Zapatoca.

Sector(es): Vereda Mata De Cacao.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 08:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Rionegro.

Sector(es): Todo el casco urbano de municipio, Veredas Alto De Paja, Campo Amor, Las Vegas, Llano de Palmas, San Ignacio, San Isidro, San Jorge, San Juan y San Pablo.

Estatus: Cancelada.

Duración del corte: 08:00 - 09:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Puerto Parra.

Sector(es): Casco Urbano y las veredas Carrilera, Playa Alta y sectores de El Centro.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 06:00 - 09:00

Trabajos: Mantenimiento de líneas.

Localidad: Cimitarra.

Sector(es): Veredas Carare, así como sectores de El Águila y Riveras de San Juan.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 06:00 - 09:00

Trabajos: Mantenimiento de líneas.

Localidad: Girón.

Sector(es): Corregimiento Bocas y Vereda Bocas.

Estatus: Cancelada.

Duración del corte: 08:00 - 09:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Lebrija.

Sector(es): Vereda La Aguada.

Estatus: Cancelada.

Duración del corte: 08:00 - 09:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Urbanización Brisas del Sol.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 09:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Puerto Wilches.

Sector(es): Sectores de la urbanización Nuevo Terraplén.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:15 - 10:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrio Café Madrid sectores La Playa y La Loma.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:45 - 11:15

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Gil.

Sector(es): Barrio Fatima sectores de la carrera 6 con calle 8A.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:30 - 11:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Curití.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda La Laja.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 12:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Urbanización Getsemaní.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 13:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Girón.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Barbosa.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 13:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Puerto Wilches.

Sector(es): Algunos sectores del barrio Las Flores.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 10:15 - 13:15

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Puente Nacional.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Iroba.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:30 - 14:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Alberto.

Sector(es): Barrio Altos Del Progreso.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 14:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Puerto Wilches.

Sector(es): Urbanización 12 de Junio.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 13:15 - 15:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Gil.

Sector(es): Barrio Acacias sectores de la calle 10d con carreras 2A, 3 y 3A.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 13:30 - 15:45

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: El Carmen De Chucurí.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda El Toboso.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Cimitarra.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Tierra Adentro.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Puente Nacional.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Rincon.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 13:30 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Puerto Wilches.

Sector(es): Corregimiento Puente Sogamoso.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Sucre.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Bajo Jazmín.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 10:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrio La Trinidad sectores de las calles 61 y 63 con carrera 19.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 06:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: La Belleza.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Berlín.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Barrio Villa Nueva.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Campo 14.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Pablo.

Sector(es): Vereda Caño Barbu.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrio La Trinidad sectores de las calles 59 y 59a con carreras 18A y 19.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 06:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Pablo.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda El Rosario.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:05

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: El Carmen De Chucurí.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Nueva Granada.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:05

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Centro poblado Los Laureles y sectores de las veredas Cuatro Bocas y Campo 45.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:05

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Urbanización Puente Nariño.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 14:30 - 16:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Algunos sectores de la urbanización Pablo Acuña.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: San Pablo.

Sector(es): Barrio San José sectores de la calle 18 con carrera 12.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: San Pablo.

Sector(es): Barrio Brisas Del Mirador Emisora Voz Celestial.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento correctivo de redes.

Localidad: San Gil.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Puente Tierra y Resumidero.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Barrio Centro sectores de las carreras 8 y 9 entre calles 9 y 12.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Barrio Las Granjas sectores de las diagonales 64,64B y 64C con transversales 44A, 44B,44C.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barbosa.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Francisco de Paula Santander y Buenavista.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Urbanización Antonio Nariño y vereda Las Parrillas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento correctivo de redes.

Localidad: Suaita.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Gad.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Sabana De Torres.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Km 8.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Suaita.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Neftalí.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Páramo.

Sector(es): Veredas El Palmar y Juan Curi.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Socorro.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Árbol Solo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda El Zarzal.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: La Belleza.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Sitio Nuevo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Charalá.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Tinaga y Grima.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Puerto Wilches.

Sector(es): Corregimiento Puente Sogamoso - Antena de Telecomunicaciones.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 15:15 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrios San Cristobal, La Esperanza I y sectores de Transición y Regaderos Norte.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 05:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Oiba.

Sector(es): Barrio Cayita Uno.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Centro poblado Los Laureles y sectores de las veredas Cuatro Bocas y Campo 45.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Charta.

Sector(es): Vereda Pirita Finca Rascadores.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Corregimiento Campo 23 y afectación parcial en sectores de la vereda Campo 23.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento de Subestaciones.

Localidad: San Pablo.

Sector(es): Barrio San José sectores de la carrera 11 con calle 17.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Zapatoca.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda La Cacica.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Guapotá.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Cabras.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bolívar.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Barro Hondo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Veredas Barro Amarillo, Palestina, Nuevo Mundo, Llana Fria, Guadual, Palmira, Taguales, Naranjito, Campo Hermoso, Marcito y sectores de Arrugas, Cantarranas, Alto Viento, Albania, Esmeralda, El León, Llana Caliente, Vizcaína y La Tempestuosa.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barbosa.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Buenavista.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Simacota.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda San Pascual.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Terminal de Transporte; barrios Santa Ana, Buenos Aires, Independencia, Los Héroes, Orquidea Real, Jaime Ramirez, 30 de Agosto, así como sectores de las veredas Merida y Esmeralda.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Confines.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Palmar.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Zapatoca.

Sector(es): Vereda Mata De Cacao.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Puerto Parra.

Sector(es): Afectación parcial en sectores de la vereda Ciénaga Chucurí.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Zapatoca.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Mata de Cacao.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Corregimiento San Rafael de Chucurí y afectación parcial en sectores de las veredas Aguas Negras y San Rafael de Chucurí.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Suaita.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Neftalí y Aser.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Corregimiento Campo 23 y algunos sectores de la vereda Campo 23.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Rionegro.

Sector(es): Casco urbano, específicamente desde la carrera 7 hasta la 11, entre las calles 6 y 11. Asimismo, afectaciones parciales en sectores de las veredas San Pablo, Bremen y Vega Carreño.

Estatus: Cancelada.

Duración del corte: 08:00 - 17:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Rionegro.

Sector(es): Todo el casco urbano de municipio, Veredas Alto De Paja, Campo Amor, Las Vegas, Llano de Palmas, San Ignacio, San Isidro, San Jorge, San Juan y San Pablo.

Estatus: Cancelada.

Duración del corte: 16:30 - 17:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Girón.

Sector(es): Corregimiento Bocas y Vereda Bocas.

Estatus: Cancelada.

Duración del corte: 16:30 - 17:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Lebrija.

Sector(es): Vereda La Aguada.

Estatus: Cancelada.

Duración del corte: 16:30 - 17:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Mogotes.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Arenal.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Cimitarra.

Sector(es): Casco urbano del municipio, Barrios Santo Domingo, La Pradera, Bello Horizonte, Altos del Beltrán, Nueva Cimitarra, Altos de la Paz, Portal de Alejandría, veredas Patio Bonito, Centro, Toroba Baja, San Lorenzo y Canime.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 06:00 - 18:00

Trabajos: Mantenimiento de líneas.

Localidad: Bolivar.

Sector(es): Veredas Auyamera, Locación, Guinea, Zarca, Agua Linda, Puerto Arena, Puerto Pacheco, Horta Media, Arena Alta, Peña Ariza, Nuevo Mundo, Pozo Tortuga y algunos sectores de Joroba.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 06:00 - 18:00

Trabajos: Mantenimiento de líneas.

Localidad: Cimitarra.

Sector(es): Veredas Santa Rosa, La Pérdida, San Juancito, Caño Tilia, Jamaica, Guineal, El Jardín, El Rodeo, Brasil, Plaza Nueva, Cobaplata, Toroba Alta, así como sectores de La Chisposa, De la Torre, El Águila, Los Indios, Bellavista, La Verde, La Terraza y los clientes Compañía Cauchera Colombiana S.A. y Ecopetrol Planta Santa Rosa.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 06:00 - 18:00

Trabajos: Mantenimiento de líneas.

Localidad: Landázuri.

Sector(es): Veredas La India, Cerro de Armas, Kilómetro 21, Quebraditas, La Hermosa, Morronegro y algunos sectores de La Victoria, Vizcaínos, Pedregales, Río Blanco, Chontorales y Guamos.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 06:00 - 18:00

Trabajos: Mantenimiento de líneas.

Localidad: Puerto Parra.

Sector(es): Algunos sectores de India Alta.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 06:00 - 18:00

Trabajos: Mantenimiento de líneas.

Localidad: La Belleza.

Sector(es): Veredas Abarco o Campo Vanda, Ceiba y Pescado.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 06:00 - 18:00

Trabajos: Mantenimiento de líneas.

Localidad: El Peñon_Santander.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Bocas del Horta.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 06:00 - 18:00

Trabajos: Mantenimiento de líneas.

Localidad: Sucre.

Sector(es): Vereda Mata de Guadua, Caoba y La Yumbila.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 06:00 - 18:00

Trabajos: Mantenimiento de líneas.

Localidad: Vélez.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Helida.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 06:00 - 18:00

Trabajos: Mantenimiento de líneas.

Localidad: Vélez.

Sector(es): Urbanización Santa Teresita.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 18:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Cimitarra.

Sector(es): Casco urbano sectores de las carreras 6 a la 13A entre calles 7A y 11, Barrios Santo Domingo, Bello Horizonte, Nueva Cimitarra, Altos de la Paz, Portal de Alejandría, veredas San Fernando, La Chisposa, Campo Seco, Tierra Dentro, De la Torre, Dos Hermanos, Centro, Toroba Baja, San Lorenzo, La Pérdida, Cobaplata, Toroba Alta, La Verde, Brasil y Santa Rosa.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 18:00 - 23:59

Trabajos: Mantenimiento de líneas.

Localidad: Bolivar.

Sector(es): Veredas Puerto Arena, Puerto Pacheco, Horta Media, Arena Alta, Peña Ariza, Nuevo Mundo, Pozo Tortuga, Joroba, Cruce Zambito, Auyamera, Locación, Guinea, Agua Linda y Zarca.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 18:00 - 23:59

Trabajos: Mantenimiento de líneas.

Localidad: Landázuri.

Sector(es): Veredas Pedregales, La India, Cerro de Armas, Kilómetro 21, Quebraditas, La Hermosa, Morronegro, Chontorales, Guamos, así como sectores de La Victoria, Rio Blanco y Vizcaínos.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 18:00 - 23:59

Trabajos: Mantenimiento de líneas.

Localidad: El Peñon_Santander.

Sector(es): Vereda Bocas del Horta.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 18:00 - 23:59

Trabajos: Mantenimiento de líneas.

Localidad: La Belleza.

Sector(es): Veredas Abarco o Campo Vanda, Ceiba y Pescado.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 18:00 - 23:59

Trabajos: Mantenimiento de líneas.

Localidad: Sucre.

Sector(es): Veredas La Pedregosa, Mata de Guadua, Caoba, El Pescado y La Yumbila.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 18:00 - 23:59

Trabajos: Mantenimiento de líneas.

Localidad: Puerto Parra.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda El Centro.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 18:00 - 23:59

Trabajos: Mantenimiento de líneas.

Si quieres ahorrar luz lo más recomendable es utilizar focos LED en lugar de los convencionales. (Pixabay)

Cómo pagar tu factura de luz

ESSA cuenta con una gran lista de métodos de pagos para estar al día las cuotas del servicio eléctrico.

Entre las opcipones está desde la aplicación móvil de APP ESSA, también mediante Kioscos, a través de tarjeta de débito en los bancos Bancolombia o Colpatria, así como por pago electrónico, en las Apuestas La Perla, por Efecty, en Almacenes Éxito y diversos bancos.

El pago de la factura en línea no tiene ningún costo adicional para los clientes y para hacer dicho proceso es necesario que tengas a la mano el número de cuenta, misma que aparece en el documento emitido por la empresa.

En caso de que no tengas tu factura a la mano es importante conservar el número que te identifica como cliente del servicio, mismo que se te pedirá en la aplicación o sitio web de ESSA antes de realizar tu pago.