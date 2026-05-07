Colombia

La EPS Famisanar aclaró cuántos millones le deben a la Liga contra el Cáncer seccional Bogotá

La entidad implementa procedimientos internos y una agenda técnica para garantizar la sostenibilidad y la operatividad en la red oncológica de la capital

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La Procuraduría anunció que inspeccionará la EPS Famisanar debido al elevado número de Pqrs y tutelas en contra de la entidad de salud - crédito Famisanar EPS/Facebook
La Procuraduría anunció que inspeccionará la EPS Famisanar debido al elevado número de Pqrs y tutelas en contra de la entidad de salud - crédito Famisanar EPS/Facebook

La respuesta oficial de EPS Famisanar frente a los cuestionamientos sobre los pagos con la Liga Contra el Cáncer Seccional Bogotá destaca que más del 72% de la cartera corresponde a operaciones habituales, sin interrupciones en los desembolsos.

La entidad asegura que mantiene procesos internos activos y ha programado reuniones técnicas para ratificar su compromiso.

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La cartera entre EPS Famisanar y la Liga Contra el Cáncer Seccional Bogotá asciende a $137.092.008, según datos con corte al 31 de marzo de 2025.

De ese monto, más del 72% corresponde a servicios en operación corriente, sujetos al ciclo regular de auditoría y pago, mientras una fracción menor corresponde a servicios anteriores a la intervención del 1 de agosto de 2023 y requiere trámites adicionales antes de su reconocimiento.

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Detalle de la cartera y operación corriente

EPS Famisanar informó que de los $137.092.008 reclamados, $91.899.144 corresponden a servicios prestados después de la intervención, avanzando en el flujo normal de auditoría, conciliación y pago.

Las gestiones comprenden actividades de revisión técnica, procedimientos regulatorios y encuentros de conciliación, con el objetivo de garantizar el avance en los pagos y resolver las diferencias identificadas - crédito Famisanar
Las gestiones comprenden actividades de revisión técnica, procedimientos regulatorios y encuentros de conciliación, con el objetivo de garantizar el avance en los pagos y resolver las diferencias identificadas - crédito Famisanar

Por su parte, $38.276.279 derivan de servicios anteriores al 1 de agosto de 2023 y están sujetos a procedimientos administrativos y regulatorios para su abono.

Asimismo, el comunicado identifica $6.916.085 ya pagados al prestador, pero pendientes de legalización.

La entidad remarcó que “una parte significativa de la cartera no corresponde a obligaciones vencidas en términos operativos, sino a procesos en curso dentro del marco regulatorio”, refiriéndose a los señalamientos de la Liga Contra el Cáncer.

Agenda técnica y conciliación en curso

La cartera está en revisión técnica y cuenta con una agenda activa entre ambas partes.

Las actividades incluyen una mesa técnica dedicada a la validación de glosas y liberación de valores, programada para el 8 de mayo de 2026.

Habrá también una jornada de conciliación el 6 de julio de 2026, orientada al saneamiento financiero.

Las reuniones programadas entre ambas instituciones buscan validar soportes y avanzar en procesos de conciliación financiera, permitiendo así una liberación progresiva de recursos y el saneamiento de cuentas - crédito Famisanar
Las reuniones programadas entre ambas instituciones buscan validar soportes y avanzar en procesos de conciliación financiera, permitiendo así una liberación progresiva de recursos y el saneamiento de cuentas - crédito Famisanar

EPS Famisanar indicó que estas acciones aseguran el flujo continuo de los pagos y la resolución progresiva de diferencias, bajo procesos de auditoría y conciliación permanentes.

Compromisos para la atención y estabilidad de la red

La entidad reiteró que estos procedimientos buscan mantener la atención a los afiliados y la estabilidad de los prestadores en Bogotá, incluyendo a la Liga Contra el Cáncer Seccional Bogotá.

EPS Famisanar enfatizó las labores constantes de depuración y monitoreo, orientadas a prevenir interrupciones y posibilitar los desembolsos oportunos.

El compromiso es avanzar en los acuerdos y liberar recursos conforme a la regulación, preservando la confianza de los usuarios y la operatividad del sistema de atención oncológica en la capital.

EPS Famisanar continúa implementando acciones técnicas y financieras para asegurar que los recursos lleguen en el momento adecuado, fortalecer la red de servicios y mantener la calidad y continuidad en la atención de sus afiliados en Bogotá.

Ministro Jaramillo aclara sobre la propuesta de integración entre Famisanar y Nueva Eps

En su momento, la posible fusión entre Famisanar y Nueva EPS ha colocado en el centro del debate la sostenibilidad y el futuro del sistema de salud colombiano, tras conocerse que funcionarios y propietarios de ambas entidades dialogan con el objetivo de recuperar los 1.6 billones de pesos que, según una fuente del Gobierno citada por Infobae Colombia, el Estado adeuda a Famisanar.

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo confirmó que Famisanar solicitó fusionarse con Nueva EPS, afectando a más de 14 millones de afiliados en Colombia - crédito @MinSaludCol/X
El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo confirmó que Famisanar solicitó fusionarse con Nueva EPS, afectando a más de 14 millones de afiliados en Colombia - crédito @MinSaludCol/X

Esta operación, propuesta el 21 de abril del 2026, busca transformar a la nueva entidad en pública, lo que habilitaría el desembolso de esos recursos y responde también a recientes cambios en las cúpulas directivas del sector, desencadenando dudas sobre la gobernanza y la transparencia financiera.

Durante una rueda de prensa celebrada el 20 de abril, el ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo confirmó la existencia de negociaciones, señalando que Famisanar, propiedad de Cafam y Colsubsidio —ambas también socias de Nueva EPS— había solicitado formalmente la integración en un contexto de dificultades financieras y operativas. Según sus palabras, “A nosotros siempre Famisanar nos ha pedido el favor, como somos socios (...) nos está pidiendo algo que nos parece muy lógico y lo hemos venido trabajando en qué hacer”, y añadió que la propuesta está siendo evaluada por el Ministerio de Hacienda y depende del curso de la discusión legislativa, según lo informado por Infobae Colombia.

La eventual integración tendrá impacto sobre el acceso y la calidad del servicio para 14.5 millones de afiliados, cifra divulgada por una fuente gubernamental a Infobae Colombia.

Este volumen de usuarios representa un reto sin precedentes para la capacidad operativa y la gobernabilidad del sistema. Las inquietudes no se limitan a las cifras: recae especial atención en los recientes relevos en la dirección de ambas entidades.

En este escenario, el Gobierno designó a Jorge Iván Ospina como interventor de la Nueva EPS y anunció a Daniel Quintero como nuevo superintendente nacional de Salud. Estas designaciones han generado reservas entre funcionarios, que cuestionan la experiencia técnica y el conocimiento específico de estos nuevos titulares frente a los desafíos que enfrentan.

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