Colombia

Trasladar los hipopótamos de Pablo Escobar a la India: la compleja y millonaria logística que redefine el manejo de una especie invasora

El proyecto surge ante la necesidad de controlar la expansión de la especie en Colombia y evitar sacrificios, pero expertos alertan sobre la idoneidad del destino y los retos involucrados en la transferencia

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El traslado de hipopótamos desde Colombia a la India enfrenta desafíos técnicos y legales - crédito Luis Bernardo Cano/dpa
El traslado de hipopótamos desde Colombia a la India enfrenta desafíos técnicos y legales - crédito Luis Bernardo Cano/dpa

La posibilidad de trasladar decenas de hipopótamos desde Colombia hasta la India se ha convertido en uno de los proyectos de relocalización de fauna más ambiciosos y polémicos de los últimos años.

La iniciativa, impulsada por el empresario indio Anant Ambani, plantea llevar cerca de 80 ejemplares —descendientes de los animales introducidos por Pablo Escobar— hacia el centro de conservación Vantara, en el oeste del país asiático.

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La operación no solo implica un desafío ambiental, también una logística de gran escala que, según estimaciones preliminares, podría costar alrededor de tres millones de dólares y detrás de esta cifra hay un entramado técnico, sanitario y legal que ha comenzado a estructurarse desde 2023, cuando surgieron los primeros acercamientos entre autoridades colombianas, el santuario mexicano Ostok y representantes del proyecto indio.

El traslado contempla un recorrido de aproximadamente 15.000 kilómetros desde territorio colombiano hasta Jamnagar, ciudad donde se ubica el complejo Vantara y para lograrlo, los animales —que pueden superar las tres toneladas de peso— tendrían que ser movilizados inicialmente por vía terrestre hasta un aeropuerto cercano a Medellín, desde donde partirían en aviones de carga especializados.

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La iniciativa para reubicar hipopótamos colombianos en el santuario indio Vantara genera debate y dudas -crédito EFE
La iniciativa para reubicar hipopótamos colombianos en el santuario indio Vantara genera debate y dudas -crédito EFE

El viaje completo, que podría extenderse por más de 30 horas, exige condiciones estrictas de bienestar animal, pues cada hipopótamo sería transportado en guacales diseñados a medida, con sistemas que garanticen ventilación, alimentación y estabilidad durante el trayecto.

Antes del vuelo, el proceso incluiría una fase de adaptación clave: los animales serían atraídos mediante alimento hacia corrales previamente construidos, donde especialistas los entrenarían para reducir el estrés sin necesidad de anestesia.

Esta preparación busca minimizar riesgos durante el transporte y asegurar que los ejemplares lleguen en condiciones óptimas.

¿Quién asume los costos?

Uno de los puntos que aún genera incertidumbre es la financiación total de la operación, pues aunque la propuesta contempla que los animales sean recibidos en la India, no se ha confirmado oficialmente quién cubrirá los gastos del traslado.

Hipopótamos de Pablo Escobar | Colprensa
El futuro de cerca de 80 hipopótamos será decidido entre Colombia y la India tras evaluaciones internacionales - crédito Colprensa

Sin embargo, expertos vinculados a las negociaciones consideran probable que el proyecto Vantara asuma una parte significativa de los costos, teniendo en cuenta antecedentes de cooperación con otros centros de rescate internacional.

Más allá de la logística, el traslado depende de un complejo proceso de autorizaciones internacionales, ya que el Gobierno colombiano ya elevó una solicitud formal a la India para evaluar la viabilidad del traslado, en un trámite que también involucra a la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres.

La ministra de Ambiente encargada, Irene Vélez, hace un tiempo enfatizó que este tipo de procesos requiere cumplir estrictamente con las normativas internacionales.

“Es importante recordar que la translocación de especímenes no solo requiere la voluntad de privados, necesita permisos y autorizaciones ambientales gubernamentales, en cumplimiento estricto de las convenciones internacionales sobre biodiversidad ratificadas por Colombia”, indicó.

La polémica mudanza de los hipopótamos: ¿salvación o riesgo ambiental desde Colombia hasta la India? - crédito AP
La polémica mudanza de los hipopótamos: ¿salvación o riesgo ambiental desde Colombia hasta la India? - crédito AP

Las autoridades también solicitaron información detallada sobre los protocolos sanitarios, las condiciones de recepción y las entidades responsables en la India, elementos clave para garantizar la legalidad y el bienestar de los animales.

El proyecto surge en medio de la necesidad urgente de controlar la población de hipopótamos en Colombia, declarados especie invasora desde 2022. Actualmente, se estima que estos animales representan un riesgo tanto para los ecosistemas acuáticos como para comunidades cercanas, debido a su comportamiento territorial y su rápida reproducción.

Sin medidas de control, expertos advierten que la población podría superar los mil ejemplares en la próxima década, lo que ha llevado al Gobierno a considerar incluso la eutanasia como alternativa.

En ese contexto, el traslado a la India aparece como una opción para evitar el sacrificio de parte de los animales. Sin embargo, no está exento de críticas.

Algunos especialistas cuestionan la idoneidad del destino y la utilidad real del proyecto. Señalan que el ecosistema donde se ubica Vantara —un complejo de más de 1.200 hectáreas construido en medio de infraestructura industrial— podría no ser el más adecuado para esta especie.

Además, voces dentro de la comunidad científica han advertido sobre la falta de transparencia en torno al funcionamiento del centro, así como sobre la prioridad de invertir recursos en fauna extranjera en lugar de fortalecer la conservación local en la India.

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