Colombia

Subgerente del Fondo Adaptación presentó su renuncia a Gustavo Petro: tuvo roces con Angie Rodríguez por irreguralidades en la contratación

La dimisión de Jhonattan Duque se formalizó mediante una carta dirigida al presidente, luego de una serie de enfrentamientos por la gestión de contratos y cambios organizacionales dentro de la entidad

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Duque venía desempeñándose como subgerente del Fondo Adaptación - crédito DNP
Duque venía desempeñándose como subgerente del Fondo Adaptación - crédito DNP

En medio de las fuertes tensiones en el Fondo Adaptación por cuenta de las denuncias de su gerente, Angie Rodríguez, en la tarde del lunes 6 de mayo se conoció que el subgerente de la entidad, Jhonattan Duque, presentó su carta de renuncia por presuntos desacuerdos con su jefa.

El funcionario habría presentado diferencias con Rodríguez después de que denunciara presuntas irregularidades en contratos públicos y tensiones internas por la gestión de proyectos clave.

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Su dimisión, oficializada a través de una carta enviada al presidente Gustavo Petro, se hará efectiva el 31 de mayo, tras un periodo en el que su margen de acción había sido reducido por cambios organizacionales impulsados por la gerente Angie Rodríguez.

“Señor Presidente, con inmensa gratitud y respeto, quiero manifestarle mi decisión de renunciar al cargo de Subgerente de Proyectos del Fondo Adaptación a partir del 1 de junio del año en curso, acción que marca el cierre de mi participación en el gobierno que usted preside”, se lee en la carta.

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La baja ejecución de proyectos en La Mojana genera malestar entre líderes locales y comunidades afectadas por inundaciones - crédito Catalina Olaya/Colprensa/Presidencia/
La baja ejecución de proyectos en La Mojana genera malestar entre líderes locales y comunidades afectadas por inundaciones - crédito Catalina Olaya/Colprensa/Presidencia/

Durante su gestión, Duque identificó y reportó dificultades ajenas a su voluntad para aportar una visión técnica y garantizar el seguimiento adecuado de los recursos públicos, según destacó en su carta de renuncia. El ahora exsubgerente fue relegado de sus funciones luego de una reestructuración interna que, en la práctica, lo dejó sin responsabilidades de peso dentro de la entidad.

La controversia se intensificó por las alertas que Duque emitió en torno al contrato de la llamada Ruta del Arroz en la región de La Mojana. El funcionario detectó situaciones irregulares en la administración de este convenio, actualmente en proceso de cesión por parte de la Fundación San José.

Estas advertencias generaron un distanciamiento visible con la gerente Rodríguez, quien en entrevistas recientes señaló la existencia de presuntos “espías” que pretendían afectar su labor en el Fondo.

Denuncias de coimas y antecedentes de Duque

El ambiente en el Fondo Adaptación se tornó aún más tenso tras las denuncias públicas del exgerente Carlos Carrillo, quien acusó a una asesora de la gerente de solicitar coimas a contratistas vinculados al proyecto de La Mojana. Este hecho profundizó la percepción de crisis interna y sumó presión sobre la administración actual.

La exdirectora del Dapre acusó a Carlos Carrillo y Juliana Guerrero por estar involucrados en presuntas amenazas en su contra - crédito Cristian Bayona/Colprensa
La exdirectora del Dapre acusó a Carlos Carrillo y Juliana Guerrero por estar involucrados en presuntas amenazas en su contra - crédito Cristian Bayona/Colprensa

Jhonattan Duque, con experiencia previa en el Departamento Nacional de Planeación, lideró investigaciones sobre el desvío de regalías hacia proyectos que nunca se ejecutaron.

Dichas pesquisas sirvieron de base para que la Fiscalía pusiera la mira sobre Aremca, una entidad beneficiada con contratos que habrían facilitado un millonario desfalco de fondos públicos. En su trayectoria también figura su paso como director de proyectos especiales en la Vicepresidencia y subdirector de regalías en la administración de Alexander López.

Motivos de la renuncia y reacción institucional

La renuncia de Duque se produce tras semanas de diferencias abiertas con Rodríguez, motivadas por sus alertas sobre la gestión de proyectos y la administración de contratos críticos.

El exsubgerente señaló en su carta que siempre orientó su labor por los principios de transparencia y excelencia en el servicio público, agradeciendo la oportunidad de haber formado parte del “proyecto transformador” del gobierno.

En este rol, y a pesar delas dificultades ajenas a mi voluntad, aporté una visión técnica para definir proyectos estratégicos y hacer seguimiento a los recursos, bajo los mismos principios de transparencia, criterio técnico y compromiso que han caracterizado mi desempeño profesional y que fueron imprescindibles a la hora de concretar soluciones verdaderas a zonas tan importantes como La Mojana”, se lee en el documento.

La decisión de Duque de abandonar el Fondo Adaptación estaría vinculada directamente con la pérdida de funciones tras la reestructuración interna y sus reiteradas advertencias sobre posibles irregularidades en proyectos emblemáticos.

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