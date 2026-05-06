Sondra Macollins le salió al paso a Paloma Valencia y cuestionó el debate en solitario que realizó: “Llega tarde senadora”

La candidata presidencial Paloma Valencia sonríe mientras interviene desde un podio durante un debate, dirigiéndose a un público presente en el auditorio - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La publicación del debate respaldado por inteligencia artificial de Paloma Valencia el martes 5 de mayo de 2026 por la noche movilizó las redes sociales al exhibir una estrategia publicitaria sin la presencia de sus dos oponentes más destacados, Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella. La candidata le dio formato televisivo al evento, llegando incluso a incorporar una presentadora en la transmisión.

Mientras la transmisión generaba comentarios en línea, la también candidata Sondra Macollins criticó públicamente a la senadora.

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En su cuenta de X dirigió un mensaje a Valencia: “Llega tarde senadora @PalomaValenciaL con la idea que quiso copiar su campaña de la mía, hace dos semanas hicimos el debate real con los ciudadanos ya que usted, @IvanCepedaCast y @ABDELAESPRIELLA se niegan a debatir. Le dejo una foto para que a la próxima no lo haga con IA sino real 😌😉. Todos decían que mi candidatura es la ‘anónima’ pero los veo copien que copien”, escribió Macollins.

El debate y su forma virtual reactivaron el intercambio entre candidaturas. A pesar del formato innovador, la ausencia de los principales rivales fue señalada como argumento central en la controversia.

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Sondra Macollins le salio al paso a Paloma Valencia sobre debates presidenciales sin más candidatos - crédito @SondraMacol/X

Carta con la que Paloma Valencia y Oviedo invitaron a Abelardo de la Espriella a un debate

Un nuevo punto de tensión electoral se instaló en el panorama colombiano tras la invitación de Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo a un debate público, dirigida formalmente a Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo. El pedido, plasmado en una carta enviada desde Bogotá el 5 de mayo, buscó acelerar la confrontación de ideas ante la cercanía de la primera vuelta.

El llamado fue explícito: la fórmula de Valencia y Oviedo afirmó que “ha llegado el momento de discutir de cara a los colombianos qué proponemos para Colombia y en qué nos diferenciamos”. De este modo, los candidatos subrayaron la urgencia de exponer sus propuestas y contrastar visiones antes del día de los comicios.

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En la misma comunicación, los firmantes hicieron referencia a prácticas recientes en la contienda. Cuestionaron a Iván Cepeda por “rehuir los escenarios de debate”, una conducta que, según Valencia y Oviedo, “le hace daño a la democracia y los electores tienen derecho a vernos contrastar nuestras ideas, así como vernos responder preguntas difíciles”.

Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo enviaron una carta formal a Abelardo de la Espriella y a su campaña, proponiéndole un debate público - crédito Equipo de prensa Paloma Valencia

La carta también incluyó una crítica a la postergación de estos encuentros por aprte de todos los implicados, sintetizada en la frase: “No esperemos más a quienes no quieren venir y hagamos lo que el país nos está pidiendo”. A través de este mensaje, los candidatos buscaron presionar a sus rivales y marcar distancia con quienes, según su visión, evitan el contraste público.

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La propuesta de debate incluyó detalles logísticos. La senadora junto a su formula precisaron que “nuestros equipos coordinarán con celeridad la fecha y reglas del debate”, mostrando así su disposición operativa para materializar el encuentro.

En las últimas horas, la campaña de Valencia y Oviedo ha buscado posicionarse como promotora del debate abierto, argumentando que el país exige claridad y confrontación directa entre quienes aspiran a la presidencia. El pedido de un encuentro público, sumado a los retos lanzados por sus adversarios, configura un nuevo escenario en la recta final del proceso electoral colombiano.

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El candidato del Pacto Histórico se consolida como el candidato más respaldado de la ciudadanía para la primera vuelta presidencial - crédito Colprensa/@delaespriellastyle - Instagram

La urgencia de un debate público entre los principales candidatos presidenciales tomó fuerza tras la invitación de Valencia y Oviedo a De la Espriella y Restrepo. La campaña recalcó que el país necesita ver a los aspirantes contrastar sus ideas de manera transparente, ante la inminencia de la primera vuelta. La misiva marcó el tono: los equipos de las fórmulas deberán coordinar la fecha y las reglas, sin esperar a quienes rehúyen el diálogo.