Colombia

Sondra Macollins le salió al paso a Paloma Valencia y cuestionó el debate en solitario que realizó: “Llega tarde senadora”

Ante la controversia por los sesgos que se han venido presentando en los encuentros de los candidatos a la Presidencial, varios aspitrantes han decidido exponer su propuestas de manera diferente

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Ilustración a mano alzada de Paloma Valencia, de pie en un podio con su nombre, hablando en un debate presidencial con un auditorio lleno al fondo.
La candidata presidencial Paloma Valencia sonríe mientras interviene desde un podio durante un debate, dirigiéndose a un público presente en el auditorio - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La publicación del debate respaldado por inteligencia artificial de Paloma Valencia el martes 5 de mayo de 2026 por la noche movilizó las redes sociales al exhibir una estrategia publicitaria sin la presencia de sus dos oponentes más destacados, Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella. La candidata le dio formato televisivo al evento, llegando incluso a incorporar una presentadora en la transmisión.

Mientras la transmisión generaba comentarios en línea, la también candidata Sondra Macollins criticó públicamente a la senadora.

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En su cuenta de X dirigió un mensaje a Valencia: “Llega tarde senadora @PalomaValenciaL con la idea que quiso copiar su campaña de la mía, hace dos semanas hicimos el debate real con los ciudadanos ya que usted, @IvanCepedaCast y @ABDELAESPRIELLA se niegan a debatir. Le dejo una foto para que a la próxima no lo haga con IA sino real 😌😉. Todos decían que mi candidatura es la ‘anónima’ pero los veo copien que copien”, escribió Macollins.

El debate y su forma virtual reactivaron el intercambio entre candidaturas. A pesar del formato innovador, la ausencia de los principales rivales fue señalada como argumento central en la controversia.

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Sondra Macollins le salio al paso a Paloma Valencia sobre debates presidenciales sin más candidatos - crédito @SondraMacol/X
Sondra Macollins le salio al paso a Paloma Valencia sobre debates presidenciales sin más candidatos - crédito @SondraMacol/X

Carta con la que Paloma Valencia y Oviedo invitaron a Abelardo de la Espriella a un debate

Un nuevo punto de tensión electoral se instaló en el panorama colombiano tras la invitación de Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo a un debate público, dirigida formalmente a Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo. El pedido, plasmado en una carta enviada desde Bogotá el 5 de mayo, buscó acelerar la confrontación de ideas ante la cercanía de la primera vuelta.

El llamado fue explícito: la fórmula de Valencia y Oviedo afirmó que “ha llegado el momento de discutir de cara a los colombianos qué proponemos para Colombia y en qué nos diferenciamos”. De este modo, los candidatos subrayaron la urgencia de exponer sus propuestas y contrastar visiones antes del día de los comicios.

En la misma comunicación, los firmantes hicieron referencia a prácticas recientes en la contienda. Cuestionaron a Iván Cepeda por “rehuir los escenarios de debate”, una conducta que, según Valencia y Oviedo, “le hace daño a la democracia y los electores tienen derecho a vernos contrastar nuestras ideas, así como vernos responder preguntas difíciles”.

Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo enviaron una carta formal a Abelardo de la Espriella y a su campaña, proponiéndole un debate público - crédito Equipo de prensa Paloma Valencia
Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo enviaron una carta formal a Abelardo de la Espriella y a su campaña, proponiéndole un debate público - crédito Equipo de prensa Paloma Valencia

La carta también incluyó una crítica a la postergación de estos encuentros por aprte de todos los implicados, sintetizada en la frase: “No esperemos más a quienes no quieren venir y hagamos lo que el país nos está pidiendo”. A través de este mensaje, los candidatos buscaron presionar a sus rivales y marcar distancia con quienes, según su visión, evitan el contraste público.

La propuesta de debate incluyó detalles logísticos. La senadora junto a su formula precisaron que “nuestros equipos coordinarán con celeridad la fecha y reglas del debate”, mostrando así su disposición operativa para materializar el encuentro.

En las últimas horas, la campaña de Valencia y Oviedo ha buscado posicionarse como promotora del debate abierto, argumentando que el país exige claridad y confrontación directa entre quienes aspiran a la presidencia. El pedido de un encuentro público, sumado a los retos lanzados por sus adversarios, configura un nuevo escenario en la recta final del proceso electoral colombiano.

El candidato del Pacto Histórico se consolida como el candidato más respaldado de la ciudadanía para la primera vuelta presidencial - crédito Colprensa/@delaespriellastyle - Instagram
El candidato del Pacto Histórico se consolida como el candidato más respaldado de la ciudadanía para la primera vuelta presidencial - crédito Colprensa/@delaespriellastyle - Instagram

La urgencia de un debate público entre los principales candidatos presidenciales tomó fuerza tras la invitación de Valencia y Oviedo a De la Espriella y Restrepo. La campaña recalcó que el país necesita ver a los aspirantes contrastar sus ideas de manera transparente, ante la inminencia de la primera vuelta. La misiva marcó el tono: los equipos de las fórmulas deberán coordinar la fecha y las reglas, sin esperar a quienes rehúyen el diálogo.

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