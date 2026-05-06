La justicia avaló la condena de 21 años de cárcel contra Harold Barragán Ovalle por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay

En total serán 21 años de cárcel para el séptimo implicado en el asesinato del senador en 2025 - crédito Fiscalía General de la Nación

Harold Daniel Barragán Ovalle, uno de los operadores principales detrás del asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, será condenado a 21 años y 4 meses de prisión tras un preacuerdo con la Fiscalía.

La negociación, ya validada por un juez penal especializado de Bogotá, implica el reconocimiento de responsabilidad en el ataque que marcó un punto de quiebre en la política colombiana el 7 de junio de 2025.

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La Fiscalía General de la Nación identificó la participación directa de Barragán Ovalle en la fase de planeación del atentado, estableciendo que coordinó acciones clave mediante cuatro videollamadas, entre ellas el reconocimiento previo del sitio elegido para concretar el crimen.

“Durante la planificación del atentado, Harold Daniel Barragán Ovalle participó en cuatro videollamadas realizadas a través de un grupo de WhatsApp destinado a documentar los seguimientos del senador. Estas llamadas se dieron para coordinar los detalles del atentado, incluida la participación del menor de edad que dispararía el arma”, explicó el fiscal del caso.

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La detención de alias Harold se dio en el mismo barrio de Bogotá donde se escondió alias El Costeño: El Muelle, ubicado en la localidad de Engativá, y vecina a Fontibón, donde queda ubicada el parque El Golfito del barrio Modelia, lugar donde se perpetró el ataque por parte del sicario de 15 años, alias Tianz - crédito Policía Nacional

Asimismo, el uso de tecnología en la preparación del asesinato permitió organizar las tareas de facilitadores y ejecutores a distancia.

En el expediente judicial consta que Barragán Ovalle también seleccionó personalmente al adolescente que disparó contra Uribe Turbay. De igual manera, proporcionó apoyo para el ocultamiento de Elder José Arteaga, alias Chipi, uno de los sicarios centrales en el caso, y facilitó su fuga y la evasión de los operativos policiales posteriores al magnicidio.

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La admisión de los hechos abarca varias conductas agravadas: homicidio agravado, concierto para delinquir –figura que agrupa la coordinación para ejecutar delitos–, uso de menores en la comisión del crimen y posesión agravada de armas de fuego.

“El día anterior al homicidio, es decir, el día 6 de junio de 2025, Carlos Eduardo Mora González y Elder José Arteaga Hernández y un menor de edad se desplazaron al lugar donde se llevaría a cabo el atentado, parque El Golfito, para realizar un reconocimiento previo. Durante este recorrido, Elder contactó a Harold Daniel Barragán Ovalle a través de videollamada, mostrándole el lugar y al menor que accionaría el arma de fuego”, agregó el encargado del caso.

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Harold Daniel Barragán Ovalle, alias Harold, hombre que participó en el asesinato de Miguel uribe UTrbay - crédito captura de pantalla redes sociales/X

Además del homicidio de Uribe Turbay, la Fiscalía obtuvo pruebas de que Barragán Ovalle estaba integrado en una estructura criminal dedicada a los homicidios selectivos y al tráfico de drogas, lo que demuestra el alcance y la complejidad de la banda implicada.

Red de responsables identificada

La acción judicial contra Barragán Ovalle forma parte de una investigación mucho más amplia, que ya ha vinculado formalmente a nueve personas. Entre los nombres clave figura Simeón Pérez Marroquín, señalado por la Fiscalía como intermediario entre los autores intelectuales del homicidio y los responsables de ejecutar el ataque.

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Otros dos nombres aparecen en la sentencia: Katherine Andrea Martínez Martínez y Carlos Eduardo Mora González. Ambos también recibieron penas superiores a 21 años de prisión, bajo el mismo esquema de sanciones que se aplicará a Barragán Ovalle cuando se formalice el preacuerdo.

- crédito Fiscalía General de la Nación

Barragán Ovalle reconoció: “Participé en la planeación a través de varias videollamadas”, según el documento aceptado por el tribunal. La condena, aceptada tras el preacuerdo, ubica este episodio como uno de los mayores golpes judiciales contra estructuras dedicadas a eliminar adversarios políticos en Colombia.

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En las próximas semanas, la Fiscalía prepara nuevas audiencias y podría sumar cargos vinculados no solo al asesinato del senador, sino también a la trama delictiva que rodea al grupo investigado.

Otras condenas por el magnicidio del senador

Carlos Eduardo Mora González fue sentenciado a 21 años de prisión por su implicación en el asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, perpetrado el 7 de junio de 2025 en el barrio Modelia, en el occidente de Bogotá. El señalado, además, fue multado con 9.525 Salarios Mínimos Legal Mensual Vigente (smlmv) e inhabilidad por 20 años.

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Elder José Arteaga Hernández, alias Chipi, enfrenta nuevos cargos por homicidio relacionado con disputas de microtráfico en Bogotá - crédito Fiscalía General de la Nación

“El Juzgado 5 Especializado de Bogotá administrando justicia en nombre de la República resuelve: condenar por preacuerdo a Carlos Eduardo Mora a las penas principales de 21 años de prisión y multa de 9.525 salarios mínimos legales para 2025 por los delitos de homicidio agravado, porte ilegal de armas agravado y concierto para delinquir agravado”, dijo el juez, que dejó en firme la sentencia porque nadie la apeló.

La Fiscalía General de la Nación acusó a Elder José Arteaga Hernández, conocido como alias Chipi o el Costeño, por su presunta participación en el atentado contra Miguel Uribe Turbay.

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Según las investigaciones, la acusación sostiene que Arteaga Hernández habría organizado el plan criminal, asignó los roles a cada uno de los involucrados y coordinó varias reuniones de planeación, específicamente el 4 de junio de 2025 y en fechas posteriores, realizadas en Bosa y otros sectores de la ciudad.