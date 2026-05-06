Juan José Lafaurie siguió ‘tirándole’ a Paloma Valencia: “Miente, va en caída en las encuestas, mientras Abelardo sigue subiendo”

Juan José Lafaurie acusó a Paloma Valencia de “mentir” y cuestionó su liderazgo en el Centro Democrático - crédito @LafaurieCabal/X - Nathalia Angarita/Reuters

A menos de un mes para las elecciones presidenciales en Colombia, la senadora María Fernanda Cabal no ha manifestado respaldo público a Paloma Valencia, candidata por el Centro Democrático.

Ambas han compartido curul en el Senado durante más de ocho años, pero la postura de Cabal ha sido de cautela. No ha ocultado sus críticas hacia la permanencia de la izquierda en el poder, pero tampoco ha salido a los medios ni a la plaza pública a promover la fórmula de su colega de bancada.

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En contraste, el entorno familiar de la senadora se ha volcado hacia otro aspirante. Su esposo, José Félix Lafaurie, y su hijo, Juan José Lafaurie, apoyan abiertamente la campaña del abogado y candidato Abelardo de la Espriella. José Félix Lafaurie, además, forma parte de Salvación Nacional, el partido dirigido por Enrique Gómez Martínez que impulsó la candidatura de De la Espriella.

La confrontación más notoria ha venido de Juan José Lafaurie, quien en redes sociales y declaraciones públicas ha dirigido fuertes señalamientos contra Paloma Valencia. Este miércoles 6 de mayo de 2026, el joven abogado e hijo de Cabal volvió a acusar a Valencia de “mentir”, argumentando que “ella nunca lideró la campaña por el No en el plebiscito; promovía la abstención”.

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Juan José Lafaurie desafió a Paloma Valencia y denunció supuesta manipulación en el Centro Democrático - crédito @LafaurieCabal/X

Según Lafaurie, mientras la candidata reprocha a De la Espriella por haber votado a favor del acuerdo de paz, “hoy la rodean santistas y promotores del acuerdo con las Farc: Aurelio Iragorri, David Luna y su propia fórmula vicepresidencial, Juan Daniel Oviedo”.

Las críticas de Lafaurie fueron más allá. Sostuvo que “miente porque va en caída libre en las encuestas, mientras Abelardo de la Espriella sigue subiendo”. Añadió que, a su juicio, en el Centro Democrático “estaban acostumbrados a amañar resultados. Ahora les toca competir con voto limpio”. Además, cuestionó la legitimidad del proceso interno para escoger candidato, señalando que “todos saben que fue fraudulento. Esconden la información”.

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Las diferencias internas en el partido no son nuevas, pero la virulencia de los mensajes de Juan José Lafaurie ha llamado la atención. Desde hace semanas, ha insistido en que la campaña de Paloma Valencia “se llenó de santistas y zurdos”, y que su desempeño electoral muestra una tendencia negativa, mientras “Abelardo de la Espriella crece sin parar”.

En una publicación reciente, afirmó: “El establecimiento, que antes se escondía del debate con De la Espriella, ahora corre a pedirlo. Así termina el que juega al ‘centro’: pierde el rumbo, abandona a los suyos y se queda sin principios”.

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Tras lo anterior, ni José Félix Lafaurie ni María Fernanda Cabal han intervenido para moderar las declaraciones del joven abogado. Aunque en una ocasión el dirigente ganadero solicitó a su hijo evitar involucrarse en disputas políticas relacionadas con el Centro Democrático, no se ha registrado un llamado reciente a la prudencia.

El hijo de María Fernanda Cabal se despachó contra la campaña de Paloma Valencia - crédito @LafaurieCabal/X

Esto dijo María Fernanda Cabal sobre su actual relación con Paloma Valencia: “Mi problema es con el partido”

María Fernanda Cabal presentó su autobiografía “Soy Cabal: no solo de apellido sino de principios y valores” durante la Feria Internacional del Libro de Bogotá.

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En una charla con Yesid Lancheros, la senadora abordó los rumores sobre su relación con Paloma Valencia, candidata presidencial de su partido.

“Mi problema es con el partido, con la forma de selección, que no fue clara, y finalmente, cómo lo asumieron””, aseguró Cabal, precisando que sus diferencias son con el Centro Democrático.

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María Fernanda Cabal habló sobre Paloma Valencia - crédito Colprensa-Colprensa/Montaje Infobae

La congresista criticó la forma de selección de la candidatura y recordó episodios que, según afirmó, vulneraron su liderazgo. “La primera vez, cuando Óscar Iván Zuluaga, yo tenía las mediciones hechas por una empresa extranjera”, explicó, relatando que pese a resultados favorables fue removida de la cabeza de lista, situación que la marcó.

Cabal resaltó que la disputa interna no se limita al proceso de elección, sino también al trato recibido.

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“Después me quitan la cabeza de lista. Eso hasta me sirvió, porque por eso saqué esa votación mía”. La senadora agregó que dentro del partido existen personas que la consideran enemiga y señaló: “Uno no sabe quién te quiere y quién te detesta”.