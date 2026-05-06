Colombia

Gobernador de Antioquia reaccionó tras muerte de estudiante de la UdeA en Caucasia y anunció millonaria recompensa: “Estaba dedicado a sus estudios”

Andrés Julián Rendón solicitó a las autoridades esclarecer si la muerte del joven está relacionada con acciones criminales del Clan del Golfo, dada su fuerte presencia en el municipio del Bajo Cauca

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La desaparición del estudiante Gabriel Arenas Herazo de la Universidad de Antioquia en Caucasia genera amplia preocupación en la comunidad académica - crédito Universidad de Antioquia
La muerte del estudiante Gabriel Arenas Herazo de la Universidad de Antioquia en Caucasia genera amplia preocupación en la comunidad académica - crédito Universidad de Antioquia

El hallazgo del cuerpo del estudiante de la Universidad de Antioquia Gabriel Arenas Herazo en el municipio de Caucasia ha provocado una rápida reacción de las autoridades departamentales.

De hecho, el gobernador del departamento, Andrés Julián Rendón, apareció en la mañana del miércoles 6 de mayo para lamentar el hallazgo, además de ofrecer una recompensa de hasta 50 millones de pesos para quienes aporten datos que permitan esclarecer el caso y dar con los responsables.

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¡Muy triste el asesinato de Gabriel Arenas, estudiante de Ingeniería de la Universidad de Antioquia! Un muchacho que a sus 20 años estaba dedicado a sus estudios. Dios les dé consuelo a sus familiares y amigos”, señaló el gobernador en su cuenta de X.

Arenas, estudiante de Ingeniería en la Universidad de Antioquia, había sido reportado como desaparecido desde el 30 de abril. Su cuerpo fue encontrado cinco días después en el mismo municipio, una zona marcada por la presencia de grupos armados ilegales.

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Gabriel Arenas Herazo, estudiante de Ingeniería Agropecuaria, fue visto por última vez la noche del 30 de abril de 2026 en Caucasia - crédito Universidad Antioquia
Gabriel Arenas Herazo, estudiante de Ingeniería Agropecuaria, fue visto por última vez la noche del 30 de abril de 2026 en Caucasia - crédito Universidad Antioquia

“Desde la Gobernación de Antioquia ofrecemos una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que permita dar con los responsables de este hecho ocurrido en Caucasia”, señaló el mandatario departamental.

Asimismo, Rendón exigió a las autoridades adelantar una rápida investigación que permita determinar a los presuntos responsables de su muerte, especialmente después de que su familia alegara que el joven no presentaba ningún tipo de amenazas contra su vida.

“Esperamos resultados de los organismos de justicia para aclarar este crimen, en una zona en la que delinque el Clan del Golfo”, concluyó el gobernador de Antioquia.

Lo que se sabe de la muerte del estudiante de la Universidad de Antioquia

El hallazgo del cuerpo de Gabriel Arenas Herazo, estudiante de la Universidad de Antioquia, marcó el desenlace de una búsqueda que se extendió durante cinco días en el municipio de Caucasia. Las autoridades encontraron el cadáver cubierto con una sábana verde en el sector de Pueblo Nuevo, en el caño El Silencio, cerca de las 6:20 de la tarde del 5 de mayo.

La familia de Gabriel Arenas asegura que el estudiante no había recibido amenazas previas, lo que agrega incertidumbre al caso - crédito @Coopetraban/X
La familia de Gabriel Arenas asegura que el estudiante no había recibido amenazas previas, lo que agrega incertidumbre al caso - crédito @Coopetraban/X

El equipo forense verificó la identidad a partir de las características morfológicas y las prendas que vestía el joven el día de su desaparición. Posteriormente, el CTI de la Fiscalía General de la Nación trasladó el cuerpo para realizar los análisis que confirmaron que se trataba de Gabriel Arenas, quien cursaba el séptimo semestre de Ingeniería Agropecuaria.

Distintos relatos circularon en torno al momento en que Arenas fue visto por última vez. La familia relató que recibió una llamada de desconocidos, quienes aseguraron haber retenido la motocicleta del joven y exigieron dinero para su devolución. Los allegados pagaron la suma solicitada, pero nunca recuperaron el vehículo ni supieron más del estudiante.

Otra versión sugiere que Gabriel Arenas salió en la noche para estacionar su motocicleta en un lugar habitual, que encontró cerrado. En ese momento, habría buscado otro sitio para dejar el vehículo, perdiéndose el rastro de su paradero.

Una tercera versión apunta a una llamada que Gabriel habría hecho a su madre en la madrugada del 30 de abril. Según este relato, el joven le pidió dinero para pagar una deuda y, tras esa comunicación, no hubo más noticias sobre él.

Río Cauca en Caucasia-Antioquia-Colombia
Las autoridades intensifican la búsqueda de responsables en medio del temor por la presencia de grupos armados ilegales en la zona - Alcaldía de Caucasia

Por el momento las autoridades mantienen abiertas varias líneas de investigación para esclarecer los hechos y determinar si la desaparición y muerte de Gabriel Arenas están relacionadas con un acto criminal o con otras circunstancias. La comunidad universitaria sigue a la espera de un pronunciamiento oficial, mientras en Caucasia y en la Universidad de Antioquia persiste la conmoción por lo sucedido.

Asimismo, las autoridades continúan recabando pruebas y testimonios para reconstruir las últimas horas de Gabriel Arenas y dar respuesta a sus seres queridos.

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