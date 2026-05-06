Colombia

Capturan a abuelo que abusó, presuntamente, a sus nietas desde los 6 y 8 años en Cali

Autoridades insisten en crear redes de protección y advierten que la prevención depende de romper mecanismos de intimidación invisibles en las familias vulnerables de la ciudad

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La detención de un hombre señalado como agresor de sus nietas menores activó la alarma en una comunidad que registra altos índices de denuncias por delitos sexuales contra menores en el oriente de Cali - crédito Grupo Sipse
La detención de un hombre señalado como agresor de sus nietas menores activó la alarma en una comunidad que registra altos índices de denuncias por delitos sexuales contra menores en el oriente de Cali - crédito Grupo Sipse

La captura de un hombre acusado de abuso sexual infantil conmocionó al barrio El Diamante, en el oriente de Cali.

La Fiscalía General de la Nación y la Policía Metropolitana de Cali detuvieron a un abuelo biológico señalado de acceso carnal abusivo agravado y actos sexuales con menor de catorce años.

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El hombre, compañero sentimental de la abuela paterna, fue arrestado tras ser identificado como presunto agresor sexual de sus dos nietas menores de edad.

Los hechos, ocurridos cuando las niñas tenían seis y ocho años, se conocieron luego de investigaciones coordinadas por la Policía Metropolitana de Cali y la Fiscalía General de la Nación, enfocadas en zonas con alta incidencia de denuncias por delitos sexuales contra menores en la ciudad.

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Monumento del Cristo Rey hace parte de los ambiciosos proyectos de infraestructura que continuaran bajo ejecución del mandato de Alejandro Eder - crédito Alcaldía de Cali
La privación de libertad del sospechoso ocurrió tras evidencias que lo vinculan con agresiones a sus nietas cuando quedaban a su cuidado en el distrito de Aguablanca, según información de fuentes judiciales - crédito Alcaldía de Cali

El detenido quedaba al cuidado de las menores cuando sus padres trabajaban y la abuela asistía a la iglesia. La detención se realizó por la unidad básica de investigación criminal en la comuna 13, distrito de Aguablanca.

La mayor de las hermanas habría sido víctima de tocamientos desde los seis años y obligada a presenciar contenido para adultos. Al cumplir once años, el acusado cometió acceso carnal abusivo con ella. La hermana menor, de ocho años, también fue afectada por tocamientos durante ese período.

Los métodos de intimidación y manipulación usados por el acusado

El diario colombiano El Tiempo detalló que el hombre aprovechaba su vínculo familiar para quedarse solo con las menores, ofrecerles artículos y dinero a cambio de actos sexuales e imponer silencio mediante amenazas y engaños económicos. El círculo de silencio se rompió cuando una de las niñas relató los hechos a su madre.

El subcomandante de la Policía Metropolitana de Cali, coronel Milton Andrés Melo, afirmó que el miedo y la manipulación económica impedían que las víctimas denunciaran antes los hechos.

Llamados de las autoridades a denunciar el abuso infantil

El coronel Milton Andrés Melo pidió que los hogares sean espacios seguros para niñas, niños y adolescentes, no escenarios de temor. Reiteró que familiares y vecinos deben denunciar cualquier caso similar de forma inmediata ante las autoridades correspondientes.

Las declaraciones institucionales subrayan la necesidad de crear ambientes seguros para los menores y la importancia de la colaboración ciudadana para detectar y reportar situaciones de riesgo - crédito Procuraduría General de la Nación
Las declaraciones institucionales subrayan la necesidad de crear ambientes seguros para los menores y la importancia de la colaboración ciudadana para detectar y reportar situaciones de riesgo - crédito Procuraduría General de la Nación

Las instituciones reafirmaron el compromiso de proteger la integridad de los menores y recalcaron que la denuncia es fundamental para detener cualquier forma de violencia sexual.

Contexto social y campañas de prevención en Cali

El barrio El Diamante, en el distrito de Aguablanca, es una de las zonas con elevados reportes de denuncias por abusos a menores en Cali.

Diversas campañas, como ‘No es hora de callar’ de Jineth Bedoya y otras impulsadas por entidades estatales como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar o la Secretaría de Bienestar Social Municipal, junto a organizaciones civiles de protección a la infancia, buscan generar conciencia sobre la protección de la niñez en la ciudad.

Hombre ponía cámaras ocultas para grabar a su hijastra en el baño

Un hombre identificado como Dayro Alejandro Herrera Zapata es buscado por las autoridades policiales de Cali tras haber sido señalado de instalar cámaras ocultas en el baño de su hijastra.

La búsqueda de Dayro Alejandro Herrera Zapata, acusado de grabar clandestinamente a una menor en Cali y de huir tras dejar a su expareja bajo amenazas y presiones de prestamistas ilegales, mantiene en alerta a las autoridades y pone en evidencia el riesgo que enfrenta la familia de la víctima - crédito @ColombiaOscura / X

El hecho, reportado oficialmente el 13 de abril de 2026, movilizó una investigación judicial y ha generado una espiral de hostigamientos y amenazas contra la madre de la menor.

La madre atribuye esta situación a deudas contraídas por Herrera Zapata mediante el método ilegal de préstamos gota a gota, en el que la familia, tras la fuga del sospechoso, ha enfrentado visitas intimidatorias a su domicilio por parte de individuos que exigen el pago pendiente.

El caso expone la violencia digital, la vulnerabilidad de los menores y la debilidad en la protección familiar ante delitos de privacidad, según lo consignado por Infobae.

La entrega de las grabaciones a las instituciones judiciales colombianas dio inicio a una causa penal que se ha visto agravada por la exposición pública del caso en redes sociales y la ola de reacciones ciudadanas que suscitó. Frente a este delito, las autoridades policiales han solicitado colaboración y reiteran la urgencia de denunciar cualquier conducta que amenace a menores.

La legislación penal colombiana es taxativa respecto a la protección de la intimidad, especialmente en situaciones que involucran fines sexuales.

El artículo 192 del Código Penal colombiano prohíbe grabar, interceptar o captar comunicaciones privadas sin consentimiento, tipificando estas conductas como violación al derecho a la intimidad. La Ley 1257 reconoce la violencia digital como una agresión contra la mujer y la Constitución, en su artículo 15, declara inviolable el derecho a la intimidad.

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