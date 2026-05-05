Colombia

Tras el cierre del puente fronterizo, el tránsito se paralizó en la frontera entre Colombia y Venezuela: personas tienen que cruzar de pie

La interrupción temporal de este corredor internacional ha obligado a los viajeros a movilizarse caminando, mientras las autoridades implementan rutas alternas para garantizar la continuidad del intercambio transfronterizo

Guardar
El flujo peatonal aumentó en la frontera, obligando a cientos de personas a cruzar a pie entre Colombia y Venezuela cada día - crédito Carlos Eduardo Ramirez/REUTERS
El flujo peatonal aumentó en la frontera, obligando a cientos de personas a cruzar a pie entre Colombia y Venezuela cada día - crédito Carlos Eduardo Ramirez/REUTERS

El cierre temporal del puente internacional Francisco de Paula Santander obligó a miles de personas a cruzar la frontera entre Colombia y Venezuela a pie, alterando la rutina diaria y afectando directamente la movilidad y el comercio en la región.

La suspensión del tránsito vehicular, tanto particular como de servicio público y carga, se produjo tras las fallas estructurales ocasionadas por la crecida del río Táchira, consecuencia de las intensas lluvias durante los últimos días. La medida, según los testimonios, ha tenido un fuerte impacto en quienes dependen de la circulación constante entre ambos países.

PUBLICIDAD

Por ejemplo, para las personas que dependen del transporte fronterizo, la situación se tradujo en pérdidas económicas inmediatas. Ante la emergencia, los transportadores propusieron como solución temporal el uso del puente Atanasio Girardot para cubrir la ruta entre Cúcuta y Ureña, permitiendo mantener el servicio y evitar mayores pérdidas.

El conductor de Trans Oriental, Daniel Gualdrón Gómez, fue claro al describir el efecto sobre su trabajo al diario regional La Opinión: “Se siente la diferencia en el flujo de pasajeros, hay una baja en el número de usuarios, porque se pierden los que suelen tomar el transporte desde Venezuela”.

PUBLICIDAD

Puente Internacional Francisco de Paula Santander-Colombia-24.06-2021
El cierre temporal del puente Francisco de Paula Santander afecta la movilidad y el comercio entre Colombia y Venezuela desde el 3 de mayo - crédito Reuters

La imposibilidad de cruzar en bus los obligó a esperar a los pasajeros en la entrada del puente, reduciendo su ingreso habitual.

El comercio binacional y las alternativas para la carga

La actividad comercial no se ha paralizado por completo. El director ejecutivo de la Región Oriente de la Cámara Colombo Venezolana, Víctor Méndez, aclaró que solo el paso de camiones fue interrumpido en el puente afectado, pero que las operaciones aduaneras continúan.

“Hacemos –el trámite de– la exportación en Colombia y pasa por Tienditas (Atanasio Girardot) o hacemos la importación en Venezuela y esta pasa por Tienditas, va al parqueadero de Banderas, se pesa en la báscula, se hace proceso de nacionalización y sigue para el interior del país o se deposita en una bodega en Cúcuta sin ningún problema”, precisó Méndez al medio mencionado.

En respuesta inmediata, las autoridades de la frontera activaron mecanismos para evitar el estancamiento de la carga. Nelson Ureña, director de la Asociación de Auxiliares Aduaneros del Táchira (Asoata), confirmó que “la carga que se mueve por este puente no se detiene”, gracias a un plan de contingencia en la aduana subalterna de Ureña.

Las autoridades venezolanas ejecutan trabajos de dragado y rehabilitación en el puente tras daños por la crecida del río Táchira - crédito Leonardo Fernández Viloria/REUTERS
Las autoridades venezolanas ejecutan trabajos de dragado y rehabilitación en el puente tras daños por la crecida del río Táchira - crédito Leonardo Fernández Viloria/REUTERS

Aunque el recorrido de los vehículos de carga es ahora más largo, el impacto en el comercio se considera manejable. Ureña enfatizó que “los vehículos tendrán que recorrer unos kilómetros más hasta el Atanasio Girardot, habrá un poco de retraso, pero eso no va a incidir negativamente en el movimiento comercial, el cual sigue creciendo en las tres aduanas de la frontera”.

El puente Francisco de Paula Santander es un canal predominante para las importaciones hacia Colombia. La Cámara Colombo Venezolana detalló que por esa vía se mueve el 90% de las importaciones procedentes de Venezuela, “porque por ahí pasa todo lo que es la varilla, las industrias básicas, el hierro, el acero y algunos contenedores con coco”, explicó Méndez.

Venezuela anunció el cierre total de paso fronterizo con Colombia

Un cierre total de 15 días en el puente internacional Francisco de Paula Santander ha obligado a miles de personas a modificar sus rutas habituales entre Cúcuta y Pedro María Ureña. La medida, anunciada por el gobierno de Venezuela desde la tarde del domingo 3 de mayo, surge tras detectar fallas severas en la infraestructura venezolana del viaducto, especialmente en los cimientos y la parte superior.

Aunque las inspecciones conjuntas determinaron que el tramo colombiano no presenta daños críticos, la decisión fue cerrar por completo el paso para evitar riesgos mayores. Las autoridades venezolanas y colombianas coincidieron en que el segmento bajo jurisdicción de Colombia está en condiciones seguras, pero las afectaciones en la estructura vecina obligaron a tomar precauciones adicionales.

Un plan de contingencia aduanero asegura la continuidad del comercio binacional, pese a recorridos más largos y leves retrasos en la frontera - crédito Leonardo Fernández Viloria/REUTERS
Un plan de contingencia aduanero asegura la continuidad del comercio binacional, pese a recorridos más largos y leves retrasos en la frontera - crédito Leonardo Fernández Viloria/REUTERS

El motivo principal del cierre está directamente ligado a las intensas lluvias y el aumento del caudal del río Táchira, que deterioraron la base del puente en territorio venezolano. Según la Secretaría de Gestión del Riesgo de Desastres de Cúcuta, la situación de emergencia se concentra en los cimientos y en la parte superior del lado venezolano, lo que representa un peligro inmediato para los usuarios.

Ante el cierre, la recomendación oficial es buscar rutas alternas. El Ministerio de Transporte de Venezuela instó a la comunidad a tomar previsiones: “Instamos a los conductores y a la población en general a tomar sus previsiones, ante las labores que ejecuta la fuerza trabajadora en pro del bienestar de todas y todos”, comunicó la entidad.

Temas Relacionados

Puente fronterizo Venezuela-ColombiaPuente Francisco Paula SantanderTáchira y CúcutaAfectaciones movilidadColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Nu Bank Colombia anunció que devolverá el 4×1.000 a quienes abran un CDT: así funciona

La decisión de abonar el monto cobrado por el impuesto tiene como objetivo incentivar la competencia y ampliar las opciones en el sistema financiero, en un contexto de ausencia de avances legales por parte de las autoridades

Nu Bank Colombia anunció que devolverá el 4×1.000 a quienes abran un CDT: así funciona

Mario Burgos renunció en forma irrevocable a la Fiscalía: pidió medidas urgentes de seguridad tras su salida

La decisión del fiscal quedó formalizada mediante una carta enviada a la dirección del ente acusador, en la que además advierte sobre una situación de riesgo y solicita protección para su entorno cercano

Mario Burgos renunció en forma irrevocable a la Fiscalía: pidió medidas urgentes de seguridad tras su salida

Consejo de Estado admitió tutela que pondría en ‘jaque’ la candidatura vicepresidenical de Juan Daniel Oviedo: esto se sabe

Samuel Ortiz, estudiante de derecho, argumentó que la resolución que negó la pérdida de investidura del economista en 2025 vulneró derechos fundamentales del debido proceso, la igualdad y la seguridad jurídica

Consejo de Estado admitió tutela que pondría en ‘jaque’ la candidatura vicepresidenical de Juan Daniel Oviedo: esto se sabe

Este es el municipio con la tasa de natalidad más baja de Antioquia: “Este año solo ha nacido un bebé”

El cambio de mentalidad de los jóvenes, la violencia y la migración a las ciudades son factores que han influido en el descenso poblacional de esta zona del país

Este es el municipio con la tasa de natalidad más baja de Antioquia: “Este año solo ha nacido un bebé”

Álvaro Uribe cuestionó el plan de gobierno de Iván Cepeda y la administración del presidente Gustavo Petro: “Austeridad comunista”

En su video, el líder natural del Centro Democrático acusó al proyecto de Cepeda de no ofrecer una fuente realista de recursos para combatir la pobreza

Álvaro Uribe cuestionó el plan de gobierno de Iván Cepeda y la administración del presidente Gustavo Petro: “Austeridad comunista”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Vehículo del Inpec fue incinerado en una carretera entre Cesar y Norte de Santander: funcionarios estaban trasladando a un preso

Vehículo del Inpec fue incinerado en una carretera entre Cesar y Norte de Santander: funcionarios estaban trasladando a un preso

Desde 2022 se han registrado más de 600 atentados de grupos armados ilegales en Cauca y Valle, señaló Fundación Ideas para la Paz

Colombia ocupó el primer lugar del continente en incautaciones de cargamentos de cocaína durante el 2025: los retos para la región en lucha antidrogas

Casi 40.000 colombianos viven confinados por grupos armados y la Defensoría alerta que la crisis se agrava en 2026

El Estado colombiano pedirá perdón por la masacre de Bojayá, en la que inocentes murieron en una iglesia

ENTRETENIMIENTO

Sergio Palau, actor de ‘La Primera Vez’, se sinceró y salió el closet: “Siempre he sido muy abierto con mi sexualidad”

Sergio Palau, actor de ‘La Primera Vez’, se sinceró y salió el closet: “Siempre he sido muy abierto con mi sexualidad”

Valentina Mor se pronunció tras quedar en libertad, había sido capturada acusada de robar a un extranjero: “La plata lo mueve todo”

Karol G anunció boletas gratis para sus conciertos de ‘Viajando por el mundo Tropitour’ 2026: así pueden participar

La Segura salió en defensa de Aida Victoria Merlano tras las críticas por dejar a su bebé para ingresar a ‘La Mansión VIP’: “Abandonar es no hacerse cargo de su hijo”

Raúl Ávila, el arquitecto colombiano de la Met Gala, dio detalles de cómo fue la organización del famoso evento en Nueva York

Deportes

Excampeón del mundo elogió a figuras de la selección de Portugal, rival de Colombia en el Mundial 2026: “Hay que respetar a ese equipo”

Excampeón del mundo elogió a figuras de la selección de Portugal, rival de Colombia en el Mundial 2026: “Hay que respetar a ese equipo”

Estos son los ciclistas colombianos confirmados para el Giro de Italia 2026

Leicy Santos, jugadora de la selección Colombia, explicó por qué se sometió a una operación de senos: “Eran un impedimento”

Así calificó la prensa portuguesa a Luis Javier Suárez tras su gol con el Sporting Lisboa: “Difícil misión”

La selección de Uzbekistán, rival de Colombia, dio a conocer la lista de jugadores previo al Mundial de 2026