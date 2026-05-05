Colombia

Primera Línea del metro de Bogotá presenta retrasos en espacio público y acabados: barrios y comercios son los más afectados

Las autoridades locales y los contratistas recibieron llamados para priorizar la apertura de andenes y accesos, mientras que comerciantes y vecinos manifestaron preocupación por la persistencia de cierres y la lentitud en el proceso de recuperación de la zona

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Las denuncias del Partido Político Mira en el Concejo de Bogotá resaltan el retraso en los acabados de las estaciones del Metro de Bogotá - crédito Empresa Metro de Bogotá
Las denuncias del Partido Político Mira en el Concejo de Bogotá resaltan el retraso en los acabados de las estaciones del Metro de Bogotá - crédito Empresa Metro de Bogotá

El avance de la Primera Línea del metro de Bogotá enfrenta cuestionamientos tras las denuncias recientes de la bancada del Partido Político Mira en el Concejo de la ciudad, que señala que el proyecto cumple con la ejecución del viaducto, pero muestra grandes rezagos en los acabados de estaciones y en la recuperación del espacio público para los barrios circundantes.

La preocupación se fundamentó en los Informes Mensuales de Interventoría del Contrato 148 de 2020, el mecanismo oficial de seguimiento de la obra, específicamente el Informe No. 67, con corte a marzo de 2026. El caso más emblemático es el de la Estación 5 Kennedy, donde los acabados presentan un avance de apenas 4,06%, muy por debajo del 33,80% programado para marzo.

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Lo anterior significa que solo se ha ejecutado poco más del 12% de lo que debía estar listo a la fecha. En cuanto a los accesos peatonales de la misma estación, el retraso es aún mayor: 1,83% ejecutado sobre un 16% previsto. El proyecto, en su conjunto, acumula un rezago de 3,90 puntos porcentuales respecto al cronograma, con un avance real de 72,56% frente al 76,46% programado.

Finaliza la subestructura del viaducto entre el patio taller y la avenida Boyacá, habilitando dos carriles por sentido - crédito Metro de Bogotá
El Informe N° 67 de interventoría revela un rezago notable en la Estación 5 Kennedy, con solo el 4,06% de acabados ejecutados frente al 33,80% programado - crédito Metro de Bogotá

Para los cabildantes, las obras que más impactan la vida cotidiana —como vías, andenes y urbanismo— son las que acumulan mayor atraso. Un ejemplo concreto se registra en la avenida Primero de Mayo, entre calle 40 sur y calle 39 sur, donde los cerramientos de la Estación 5 permanecen ampliados, el paso peatonal está interrumpido y los comercios del sector han sufrido una disminución significativa en el flujo de clientes.

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En estaciones cercanas del mismo corredor, los acabados tampoco superan el 20% de lo programado, mientras que los cerramientos y la falta de urbanismo afectan corredores de alta circulación y la actividad normal de residentes y comerciantes.

El concejal Samir Bedoya advirtió que “los comerciantes no viven de porcentajes de avance; viven de que la gente pueda pasar, entrar y comprar. Bogotá no puede normalizar que las obras sobre los andenes y frente a los negocios duren más de lo previsto”.

Además le solicitó a la Administración distrital, al concesionario y a la interventoría a priorizar las obras de espacio público, acelerando la ejecución de andenes y accesos, reduciendo los tiempos de cerramiento en zonas comerciales y residenciales, publicando cronogramas claros por estación y fortaleciendo la señalización y los pasos peatonales seguros.

La construcción de pilotes y viaductos obliga a modificar el tránsito en importantes vías de la capital - crédito Metro de Bogotá
El avance global del proyecto del Metro de Bogotá alcanza el 72,56%, cuando lo esperado para la fecha era del 76,46%, acumulando un rezago de casi 4 puntos porcentuales - crédito Metro de Bogotá

El concejal exigió la implementación de medidas de mitigación efectivas para los comerciantes afectados y pidió garantizar el seguimiento público a los retrasos reportados en los informes de interventoría. Para Bedoya, el éxito del metro no puede medirse únicamente en columnas y vigas, sino también en la recuperación de andenes, habilitación de accesos y la normalización del tránsito peatonal y comercial en los barrios impactados por las obras.

Avances generales y nuevos proyectos de la Primera Línea

La Empresa Metro de Bogotá reportó un avance del 76% en la ejecución de la Primera Línea: 13 km de viaducto construido, 97% en estructuras complementarias, 69% en material rodante y 87% en el patio taller. Recientemente, la llegada del décimo tren, cada uno con capacidad para 1.800 pasajeros y 252 sillas, marcó un hito en la consolidación del sistema. Los trenes están diseñados para ofrecer viajes seguros, eficientes y accesibles para todos los usuarios.

El proyecto de extensión de la Primera Línea hasta la calle 100 avanza en su etapa de factibilidad. La propuesta contempla 3,2 kilómetros adicionales de viaducto y tres nuevas estaciones: Calle 82 (estación 17), Calle 93 (estación 18) y Calle 102 (estación 19). Las estaciones, de tipo mezzanine, serán compactas y plenamente integradas al entorno urbano, lo que permitirá evitar cierres viales y mantener la fluidez vehicular.

El concejal Samir Bedoya exige priorizar la recuperación del espacio público, acelerar la ejecución de accesos y mejorar la señalización y pasos peatonales - crédito Metro de Bogotá
El concejal Samir Bedoya exige priorizar la recuperación del espacio público, acelerar la ejecución de accesos y mejorar la señalización y pasos peatonales - crédito Metro de Bogotá

Uno de los cambios técnicos más relevantes de la extensión es el aumento de la altura promedio del viaducto de 13 a cerca de 20 metros, especialmente para superar los puentes existentes en la Autopista Norte, sin necesidad de costosos procesos de demolición. Este diseño optimiza la accesibilidad peatonal y de biciusuarios, mejora la iluminación y elimina puntos ciegos bajo el viaducto, fortaleciendo así la seguridad en el espacio público.

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