Colombia

Asopetrol alertó por presuntas irregularidades en la negociación colectiva con Ecopetrol en favor de la USO y pidió equidad

El sindicato advirtió sobre posibles vicios de nulidad, discriminación sindical y trato preferencial a la Unión Sindical Obrera (USO) y exigió la intervención urgente del Ministerio del Trabajo y la Procuraduría General de la Nación para que se garantice la igualdad de condiciones en la mesa de negociación

Guardar
Óscar Bravo Mendoza, presidente del sindicato, detalló las preocupaciones sobre el inicio de la negociación de la convención colectiva en Ecopetrol y señaló posibles incumplimientos a la normativa y la necesidad de una negociación multinivel justa - crédito suministrada a Infobae Colombia

La Asociación Sindical de Empleados de la Industria Energética (Asopetrol) puso en conocimiento de las autoridades y la opinión pública lo que sería, según la organización, una serie de presuntas irregularidades que, según su directiva, afectan la legalidad y la equidad del proceso. Además de exigir la intervención urgente de los entes de control, cuestionó la transparencia y la representatividad en la mesa de negociación.

La negociación colectiva entre Ecopetrol y sus sindicatos inició de manera formal tras suscribirse el acta de garantías el 27 de abril. Sin embargo, Óscar Bravo Mendoza, presidente de este colectivo, advirtió que “no se está cumpliendo con el decreto 0234 del 6 de marzo de 2026, que habla que cuando en una negociación se incluye otras empresas y otros actores de la industria, se debe dar una negociación multinivel”.

PUBLICIDAD

Lo anterior, en términos más claros, implicaría un único pliego y una única mesa de negociación con todas las organizaciones sindicales. “Y esa condición en este momento no se está dando”, remarcó el dirigente sindical, que sostuvo que el proceso podría ser inválido si no se garantiza la plena legalidad y equidad en las condiciones de participación, pues alertó sobre favorecimientos a la Unión Sindical Obrera (USO).

Asopetrol interpuso una queja ante la Procuraduría
Asopetrol interpuso una queja ante la Procuraduría en la que denunció discriminación sindical - crédito suministrada a Infobae Colombia

Llamamos la atención sobre la importancia de que antes que la historia, la tradición, se mire la equidad asociada a la cantidad de afiliados que tiene un sindicato. Aquí no se puede negociar solamente pensando en historia, sino en realidades”, alertó Bravo Mendoza, en relación con lo que estaría ocurriendo con este proceso, que se suma a otros reclamos que el directivo sindical ha elevado sobre este y otros asuntos de relevancia.

PUBLICIDAD

Negociación colectiva de Ecopetrol con los sindicatos estaría bajo lupa

El nuevo proceso de negociación colectiva comenzó con la firma de actas de garantías por parte de los sindicatos de Ecopetrol, entre ellos Asopetrol y la USO. Sin embargo, la organización advirtió que el proceso se da en un entorno que califica de restrictivo e impuesto, más que en un escenario genuino de concertación equilibrada. “No puede interpretarse como una aceptación libre y plena”, remarcó el sindicato.

Asopetrol también interpuso recursos ante el Ministerio del Trabajo
Con esta comunicación, Asopetrol también interpuso recursos ante el Ministerio del Trabajo frente a este caso - crédito suministrado a Infobae Colombia

Así pues, el sindicato denunció que la empresa mantiene una “posición dominante en materia logística, económica, documental y operativa”, lo que se traduce en una evidente asimetría negocial. Además, aseguró que la Unión Sindical Obrera habría recibido garantías más amplias y favorables, sin que estas hayan sido puestas en conocimiento de las demás organizaciones sindicales, en lo que sería un evidente desequilibro.

“En un escenario de pluralismo sindical, la empresa no puede ocultar, fragmentar o reservar información esencial sobre las condiciones materiales de negociación reconocidas a cada organización, cuando esa información es necesaria para verificar si existe igualdad real de trato”, afirmó Asopetrol en su pronunciamiento ante los entes de control, como la Procuraduría General de la Nación.

La USO advierte sobre los riesgos fiscales y sociales de una transición energética acelerada sin hidrocarburos - crédito @usofrenteobrero/X
Según Asopetrol, se buscaría favorecer a la USO con el pliego de negociación colectiva - crédito @usofrenteobrero/X

Por tal motivo, la agrupación también presentó una solicitud formal ante el Ministerio del Trabajo para que se verifique la legalidad del pliego de peticiones presentado por la USO, principal sindicato del sector. En la comunicación, firmada por Bravo Mendoza, se advirtió sobre “cuestionamientos serios y generalizados sobre el cumplimiento de los requisitos legales y estatutarios en la aprobación del pliego de peticiones presentados”.

En consecuencia, el sindicato reclamó el derecho a que se le reconozcan cinco negociadores, en correspondencia con su número de afiliados. Además, exigió la aplicación integral del Decreto 0234 de 2026, que regula la negociación multinivel cuando están involucradas filiales y empresas del Grupo Empresarial Ecopetrol. “El proceso debe regirse por dicho decreto, indicando que se desarrollará en una única mesa”, dijo.

En su comunicación, este sindicato también ha advertido sobre una supuesta relación preferente entre la administración de Ecopetrol y la USO. Según sus declaraciones, la actual dirección de la empresa, encabezada por Ricardo Roa, tendría vínculos con la Unión Sindical Obrera, siendo esta organización que “presuntamente aportó más de $1.000 millones de pesos a la campaña que él gerenció”, de Gustavo Petro.

De confirmarse las denuncias sobre mejores garantías, mayor interlocución o incidencia para la USO, mientras se restringen las condiciones de Asopetrol y otras organizaciones, la situación “podría configurar discriminación sindical indirecta”, se señaló. Por ello, el sindicato consideró indispensable la intervención inmediata de la Procuraduría “para evitar la distorsión del derecho constitucional a la negociación”.

Temas Relacionados

AsopetrolEcopetrolUnión Sindical ObreraSindicatos de EcopetrolColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Descubren desguazadero de patinetas en pleno centro de Bogotá y destapan red que alimenta el mercado ilegal

El operativo dejó capturas, decenas de vehículos desarmados y evidencia de cómo operan estos puntos clave para mover piezas robadas sin dejar rastro

Descubren desguazadero de patinetas en pleno centro de Bogotá y destapan red que alimenta el mercado ilegal

Esta es la programación para los últimos dos partidos de la selección Colombia femenina en la Liga de Naciones Conmebol

Las cafeteras quieren asegurar su cupo al Mundial de Brasil 2027 de manera directa y solo un triunfo garantizará su cuarta clasificación en toda la historia

Esta es la programación para los últimos dos partidos de la selección Colombia femenina en la Liga de Naciones Conmebol

Por qué la inteligencia artificial ya está en las mochilas escolares: cambio del 100% en aulas

Las familias pueden aprovechar herramientas modernas que facilitan el aprendizaje y optimizan tareas diarias, según AMD Colombia

Por qué la inteligencia artificial ya está en las mochilas escolares: cambio del 100% en aulas

Costilla Fest en Bogotá: cinco días de festival gastronómico con un corte de un metro como protagonista

La celebración culinaria presenta un corte inédito en el país, acompañado de diferentes preparaciones y actividades, con el objetivo de crear un espacio donde la comida y la convivencia sean el centro de la experiencia durante cinco días

Costilla Fest en Bogotá: cinco días de festival gastronómico con un corte de un metro como protagonista

María José Pizarro rechazó la coacción al voto y lanzó advertencia: “Ni la presión, el miedo o la violencia van a definir los resultados”

Desde el Pacto Histórico, la senadora rafirmó que no se tolerará ningún tipo de presión electoral y que el voto debe ejercerse de manera libre y sin intimidaciones, tanto para su campaña como para otras candidaturas

María José Pizarro rechazó la coacción al voto y lanzó advertencia: “Ni la presión, el miedo o la violencia van a definir los resultados”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Vehículo del Inpec fue incinerado en una carretera entre Cesar y Norte de Santander: funcionarios estaban trasladando a un preso

Vehículo del Inpec fue incinerado en una carretera entre Cesar y Norte de Santander: funcionarios estaban trasladando a un preso

Desde 2022 se han registrado más de 600 atentados de grupos armados ilegales en Cauca y Valle, señaló Fundación Ideas para la Paz

Colombia ocupó el primer lugar del continente en incautaciones de cargamentos de cocaína durante el 2025: los retos para la región en lucha antidrogas

Casi 40.000 colombianos viven confinados por grupos armados y la Defensoría alerta que la crisis se agrava en 2026

El Estado colombiano pedirá perdón por la masacre de Bojayá, en la que inocentes murieron en una iglesia

ENTRETENIMIENTO

Valerie Domínguez dio inspirador mensaje sobre la maternidad a los 40: “La mejor decisión que he tomado”

Valerie Domínguez dio inspirador mensaje sobre la maternidad a los 40: “La mejor decisión que he tomado”

Exparticipante de ‘La casa de los famosos Colombia’ confirmó la muerte de su madre: “El momento más duro de mi vida”

Maca y Gero presentan su nuevo EP ‘Lo que queda en el aire’ y se preparan para iniciar un nuevo capítulo en su carrera

Carla Giraldo se refirió a su nueva relación sentimental con Roberto Asís: “A curar muchas heridas”

Alexa Torrex anunció que no devolverá el anillo de compromiso y así reaccionó su expareja Jhorman Toloza: “Que se lo quede”

Deportes

Esta es la programación para los últimos dos partidos de la selección Colombia femenina en la Liga de Naciones Conmebol

Esta es la programación para los últimos dos partidos de la selección Colombia femenina en la Liga de Naciones Conmebol

New York Knicks vs. Philadelphia 76ers: hora y dónde ver en Colombia el juego 2 de las semifinales del Este de la NBA

Luis Suárez denunció drama familiar que vive hace más de dos años: “¿Cuánto tiempo más seguirán... ?"

Jermein Peña armó escándalo en Junior de Barranquilla por polémico mensaje: “Tengo la conciencia tranquila”

Dylan Borrero quiere irse de América de Cali: esta son las razones y su historia en el equipo