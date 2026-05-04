El Banco de la República mantuvo la tasa de interés sin cambios: qué evitó con la decisión y por qué genera alerta el aplazamiento de subidas

La tasa de interés del Banco de la República está en 11,25% - crédito Jaime Saldarriaga/Reuters

La tasa de interés del Banco de la República, que es el porcentaje base al que el banco central le presta o recibe dinero de las entidades financieras, permanecerá en 11,25% luego de la decisión unánime de la junta directiva del Emisor, adoptada en su sesión del 30 de abril.

La entidad mantuvo el tipo de intervención de esa manera para preservar la estabilidad institucional y evitar episodios de volatilidad en el sistema financiero colombiano. La decisión refuerza la independencia de la política monetaria ante el contexto electoral y la presión política, con consecuencias para la inflación, el crecimiento económico y la percepción internacional sobre Colombia.

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El análisis no fue puramente técnico

Al respecto, el codirector del Banco de la República, Mauricio Villamizar, afirmó a Bloomberg que el análisis de la junta no fue puramente técnico y señaló que “la medida respondió a la necesidad de preservar la estabilidad institucional y evitar episodios de volatilidad financiera”.

Mauricio Villamizar es uno de los codirectores del Banco de la República - crédito Banco de la República

De paso, explicó que la decisión incorporó no solo variables técnicas, sino también el entorno en el que opera la política monetaria. Advirtió que “el análisis no se limitó a variables estrictamente técnicas, sino que también incorporó elementos relacionados con el entorno en el que opera la política monetaria”.

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A pesar de que desde la perspectiva técnica existía margen para revisar la tasa, la junta optó por mantenerla invariable. En el trasfondo, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, manifestó su desacuerdo con posibles aumentos e incluso consideró no asistir a la sesión decisiva, lo que incrementó la presión política sobre el emisor.

Villamizar, según el medio, sostuvo que introducir cambios en estas condiciones “habría podido amplificar las tensiones” y que la prudencia de la junta buscó asegurar un entorno ordenado, así como evitar señales de volatilidad para los inversionistas.

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Implicaciones institucionales y políticas de la decisión

La resolución adoptada destaca la importancia de la independencia institucional del banco central frente a las presiones del Ejecutivo y el calendario electoral. Así las cosas, la Junta Directiva consolidó consenso interno y protegió la credibilidad del Banco de la República. Villamizar expresó que “las decisiones del banco central no se toman en abstracto, sino dentro de un marco institucional que exige ponderar factores como la estabilidad del sistema y el funcionamiento ordenado de la economía”.

Gustavo Petro comparó la gestión del Banco de la República bajo su mandato con la administración de Iván Duque, asegurando que el Emisor favoreció al gobierno anterior con tasas de interés bajas - crédito @petrogustavo/X

Por su parte, Investigaciones Económicas del Banco de Bogotá (IE) indicó que la decisión permite que “el accionar del banco central pase a un segundo plano en el debate político y electoral del momento, si bien las consecuencias de la decisión podrían ser no menores”. Los analistas resaltan que la defensa de la institucionalidad del emisor es esencial para la estabilidad macroeconómica, especialmente ante los desafíos de la política fiscal.

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“El banco central ha sido uno de los pilares clave en la estabilidad macroeconómica del país. Hoy incluso más cuando la política fiscal enfrenta grandes desafíos”, detallaron desde el Banco de Bogotá. Para el área de IE, mantener la credibilidad del banco central es fundamental en medio de la presión política y para la evaluación internacional del riesgo soberano.

El informe también incorpora advertencias de Standard & Poor’s (S&P) respecto al riesgo de debilitamiento de la autonomía del emisor. La agencia internacional alertó que un deterioro de la independencia del banco central podría llevar a una nueva rebaja en la calificación soberana de Colombia.

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Perspectiva macroeconómica y efectos sobre inflación y actividad económica

Desde la óptica macroeconómica, el Banco de Bogotá estimó que la política monetaria actual se ubica cerca de una desviación estándar por encima de su histórico, lo que favorece la convergencia de la inflación hacia el objetivo fijado. Según IE, este posicionamiento contribuye a controlar la inflación mientras que el crecimiento económico y el desempleo en niveles bajos evidencian un impacto moderado sobre la actividad.

El informe agregó que, incluso considerando los aumentos en la tasa real neutral tras el ajuste del salario mínimo y repuntes inflacionarios recientes, la política se sitúa en una posición similar a la vigente hacia finales de 2025, anterior a los últimos choques en expectativas de inflación.

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El Banco de Bogotá resaltó que el Banco de la República tendrá más información en junio para tomar una nueva decisión sobre la tasa de interés - crédito Banco de Bogotá

La transparencia en la toma de decisiones y el compromiso con la convergencia de la inflación se mantienen como prioridades. “Cálculos de Investigaciones Económicas del Banco de Bogotá muestran que la posición actual de la política monetaria está cerca de una desviación estándar por encima de su histórico, una situación que favorece la convergencia de la inflación a la meta, pero que no parecería tener un impacto desproporcionado sobre la actividad”, remarcó el área de IE.

Desafíos a futuro y escenarios posibles

De cara a los próximos meses, el Banco de Bogotá resaltó que el escenario político-electoral, la prolongación de riesgos externos como el conflicto en Medio Oriente y el fenómeno de El Niño mantienen abiertas varias alternativas para la junta directiva en la reunión prevista para junio.

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El análisis de IE identifica tres condiciones para el futuro inmediato: un ejecutivo fiscalmente disciplinado, la disminución de la incertidumbre económica y la adopción de medidas públicas basadas en criterios técnicos. Para los analistas, garantizar la independencia del banco central será clave para preservar la objetividad en la ejecución de la política monetaria.

Villamizar también mostró preocupación acerca del riesgo de “aplazar ajustes”, lo que podría requerir medidas más contundentes en el futuro para corregir el rumbo de la inflación. Y es que el último reporte de S&P señaló que la vigilancia sobre la independencia del emisor continuará, ya que su debilitamiento podría acarrear consecuencias para la calificación país.

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Con la vista puesta en junio y al cierre de 2025, la mayoría de la junta parece contemplar un panorama prudente, esperando la moderación de los factores externos y un entorno local que facilite decisiones graduales y técnicas. De esta manera, el Banco de la República asume la responsabilidad de intervenir a tiempo si la dinámica inflacionaria lo exige, para evitar respuestas forzadas bajo presión y conservar su credibilidad ante actores nacionales e internacionales.