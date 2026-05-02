Colombia

José Manuel Restrepo respondió a Petro por arremeter contra el excanciller Guillermo Fernández de Soto: “Demuestra su talante autócrata”

El jefe de Estado criticó al exministro del gobierno de Andrés Pastrana con señalamientos sobre su gestión y su papel en la política internacional

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Restrepo aseguró que el liderazgo de Fernández de Soto en materia internacional no está en discusión - crédito Presidencia y Colprensa
Restrepo aseguró que el liderazgo de Fernández de Soto en materia internacional no está en discusión - crédito Presidencia y Colprensa

El exministro y actual fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella, José Manuel Restrepo, respondió a las declaraciones del presidente Gustavo Petro en las que cuestionó al excanciller Guillermo Fernández de Soto, en un intercambio público que se originó luego del lanzamiento del libro ‘Colombia global’.

En ese contexto, Fernández de Soto había planteado críticas sobre la política exterior del actual gobierno, lo que derivó en una reacción del jefe de Estado y posteriormente en la respuesta de Restrepo.

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En una publicación en su cuenta de X, Restrepo defendió la trayectoria del excanciller y rechazó los señalamientos del mandatario. “El liderazgo del excanciller Guillermo Fernández de Soto en materia de política internacional está fuera de toda duda y discusión”, escribió.

Además, afirmó que las críticas del presidente no afectan la percepción sobre el exfuncionario: “Las acusaciones mentirosas y tendenciosas que utiliza Gustavo Petro para meterse manera personal con el excanciller para nada modifican el respeto que tenemos por uno de los grandes líderes de nuestra política internacional”.

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El exministro cuestionó los señalamientos del mandatario, calificándolos como ataques personales - crédito @jrestrp/X
El exministro cuestionó los señalamientos del mandatario, calificándolos como ataques personales - crédito @jrestrp/X

Las críticas de Petro

El pronunciamiento de Restrepo se produjo como respuesta a un mensaje publicado por el presidente Petro, quien cuestionó directamente al excanciller. En su publicación, el mandatario señaló: “El cómplice de la urbanización narco terrateniente de la zona rural norte de Bogotá cree que no hay liderazgo mundial de Colombia y el sí lo tenía”.

En el mismo mensaje, el presidente también se refirió al papel del exfuncionario, indicando: “Acabó Guillermo Fernández de Soto de rodillas por transformar bajo orden de los EE. UU., un plan nacional de Paz convertido en un plan nacional de guerra extranjera, y dió paso al uribismo en su ala radical: el fascismo”.

El jefe de Estado agregó críticas adicionales sobre la postura de sectores políticos frente a la política internacional: “Godos que nunca comprendieron el camino de la paz de Colombia porque preferían los cócteles de las embajadas y el arrodillamiento”.

Petro criticó al exministro del gobierno de Andrés Pastrana, con afirmaciones sobre su gestión y su papel en decisiones relacionadas con la política internacional - crédito @petrogustavo/X
Petro criticó al exministro del gobierno de Andrés Pastrana, con afirmaciones sobre su gestión y su papel en decisiones relacionadas con la política internacional - crédito @petrogustavo/X

Asimismo, defendió la gestión de su gobierno en materia internacional, mencionando la convocatoria de países en un evento reciente: “Nosotros convocamos 57 países de la Tierra en Santa Marta y vinieron todos, para poner final a la era de los hidrocarburos con la simple intención de mantener la vida en el planeta, y cree que esto no es liderazgo internacional; pobre tonto que debió cambiar de bandera, como muchos quizás que no se sienten ni colombianos, ni latinoamericanos”.

Frente a estas afirmaciones, Restrepo también incluyó cuestionamientos al gobierno actual. “Las falacias de Petro demuestran nuevamente su talente autócrata ante la crítica y el disenso nacional. Usted nos aisló del entorno internacional. En su gobierno, Colombia perdió respeto, presencia y liderazgo internacional. Usted ha dejado el país sumido en múltiples crisis”.

“La política exterior se encuentra en uno de sus puntos más bajos”: Fernández Soto

El excancller advirtió sobre un contexto internacional marcado por tensiones geopolíticas y señaló que el país enfrenta una “pentacrisis” en varios sectores - crédito Colprensa
El excancller advirtió sobre un contexto internacional marcado por tensiones geopolíticas y señaló que el país enfrenta una “pentacrisis” en varios sectores - crédito Colprensa

Durante el lanzamiento de su libro ‘Colombia global’, el exministro de Relaciones Exteriores del gobierno de Andrés Pastrana se refirió a la situación de la política exterior del país y al contexto internacional. En su intervención, Fernández de Soto afirmó: “La política exterior se encuentra en uno de sus puntos más bajos de las últimas décadasy añadió que esa es una de las herencias que nos dejará el presidente Petro”.

El excanciller también describió el escenario global actual, señalando: “El país está inmerso en un escenario global que afronta un momento de cambio y transición, marcado por la ‘geopolítica de la incertidumbre’. Este se caracteriza por la fragmentación, polarización y fragilidad”.

Sobre el panorama interno, Fernández de Soto advirtió: “A nivel interno, durante el cuatrienio 2026-2030, el país deberá atender una situación de múltiples crisis —que hemos denominado ‘pentacrisis’— en temas cruciales como el fiscal, la salud, la energía, la seguridad y las relaciones internacionales”.

Fernández de Soto afirmó que la política exterior colombiana atraviesa uno de sus niveles más bajos en décadas y atribuyó esa situación al actual gobierno - crédito Iván Valencia/AP
Fernández de Soto afirmó que la política exterior colombiana atraviesa uno de sus niveles más bajos en décadas y atribuyó esa situación al actual gobierno - crédito Iván Valencia/AP

En su discurso también mencionó aspectos relacionados con la institucionalidad diplomática: “Se perdió el sentido de la realidad ante la falta de diálogo de alto nivel político, el trabajo con el sector empresarial, la academia y la sociedad civil, y los ataques a una carrera diplomática —que profundamente respetamos y apoyamos—”.

Tras estas declaraciones, el exministro José Manuel Restrepo concluyó su mensaje en redes sociales señalando una proyección política: “A partir del 7 de agosto, vamos a recuperar el lugar de Colombia en el mundo y convertirla en un país milagro”.

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