Pico y placa regional en Bogotá: así serán las restricciones y cierres para el lunes 15 de junio en Cundinamarca

Bogotá aplicará el Plan retorno y el Pico y placa regional el 15 de junio para gestionar el ingreso masivo de viajeros tras el puente festivo del Sagrado Corazón - crédito Secretaría de Movilidad

El lunes 15 de junio, Bogotá implementará el Plan retorno y la medida de Pico y placa regional para gestionar el ingreso masivo de viajeros tras el puente festivo del Sagrado Corazón.

Para enfrentar el alto flujo vehicular, las secretarías de Movilidad de Cundinamarca y Bogotá dispondrán de más de 260 personas en vía –incluyendo guías, agentes y policías de tránsito– que trabajarán desde el Centro Estratégico de Movilidad, apoyadas por más de 10.000 cámaras de monitoreo y ajustes en los tiempos semafóricos en los puntos de mayor afluencia.

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Además, se realizarán 28 operativos de control durante el fin de semana para prevenir riesgos como la conducción en estado de embriaguez o el exceso de velocidad.

Pico y Placa Regional: horarios y corredores habilitados

El lunes festivo se aplicará el Pico y Placa Regional para el ingreso a Bogotá entre las 12:00 p. m., y las 8:00 p. m. De 12:00 a 4:00 p. m., podrán ingresar los vehículos con placas terminadas en número par (0, 2, 4, 6, 8). De 4:00 p. m. a 8:00 p. m., podrán hacerlo las placas impares (1, 3, 5, 7, 9). La medida rige en los nueve corredores de acceso:

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Autopista Norte: desde el peaje Andes hasta el Portal Norte del sistema TransMilenio, sentido norte-sur.

Autopista Sur: desde el límite municipal de Soacha hasta la avenida Boyacá, sentido sur-norte.

Avenida Centenario (calle 13): desde río Bogotá hasta avenida Cali (avenida Carrera 86), sentido occidente-oriente.

Avenida Calle 80: desde el puente de Guadua hasta el Portal 80 del sistema Transmilenio, sentido occidente-oriente.

Avenida Carrera 7: desde la calle 245 hasta la calle 183, sentido norte-sur.

Avenida Boyacá vía al Llano: desde el túnel Argelino Durán Quintero hasta la antigua vía al Llano, sentido sur-norte.

Vía Suba Cota: desde el río Bogotá hasta avenida calle 170, sentido norte-sur.

Vía La Calera: desde el peaje Patios hasta la avenida Carrera 7, sentido oriente-occidente.

Vía a Choachí: desde la vía Monserrate hasta la avenida Circunvalar, sentido oriente-occidente.

Sanciones y recomendaciones

La medida de Pico y placa regional operará en nueve corredores de acceso a Bogotá, entre ellos la Autopista Norte, la Autopista Sur, la Calle 13, la Calle 80 y la carrera Séptima - crédito Secretaría de Movilidad

Quienes no acaten la restricción de pico y placa regional se exponen a una multa de $633.200. Por eso, la Secretaría de Movilidad recomienda planificar el regreso con anticipación, respetar los horarios establecidos y consultar los canales oficiales para evitar contratiempos y congestiones.

Operativos especiales y gestión del tráfico

Durante el lunes, se activarán intermitencias semafóricas en la Autopista Sur, en coordinación con Soacha, y se habilitará el reversible de la carrera Séptima entre calles 245 y 183 para quienes ingresan desde el norte.

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En el corredor Soacha se implementará un reversible continuo entre la intersección de la Avenida Canoas y la avenida San Marón, en sentido Mondoñedo – Soacha, entre las 4:00 p. m. y las 8:00 p. m. Adicionalmente, entre Apulo y Mosquera, el reversible funcionará de 10:00 a. m. a 11:59 p. m., con acompañamiento permanente de agentes de tránsito.

Para mitigar la congestión y facilitar la movilidad, se mantendrán ajustes semafóricos, monitoreo aéreo con drones en puntos críticos como Soacha – Maiporé, peaje Chusacá, glorieta Toreros en Mosquera, Anapoima – La Mesa – La Gran Vía y peaje Mondoñedo, y coordinación permanente con autoridades regionales y concesionarios viales.

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El corredor Soacha y el tramo entre Apulo y Mosquera contarán con reversibles en horarios definidos y acompañamiento de agentes de tránsito durante el Plan retorno - crédito Secretaría de Movilidad

Restricciones y recomendaciones

El 15 de junio se aplicarán restricciones para vehículos de carga de 3,4 toneladas o más en corredores estratégicos como Chía – Mosquera – La Mesa – Girardot, Soacha, Alpes – Villeta y Chuguacal – Cambao. La medida exceptúa vehículos de emergencia, organismos de seguridad y automotores del ICCU para atención de eventualidades.

La Secretaría de Movilidad recomendó a los conductores de carga planificar sus recorridos considerando los cierres y restricciones, mientras que los vehículos livianos podrán circular por rutas alternas en Mosquera y Funza.

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La vía entre Mosquera y Funza tendrá cierres temporales para instalar vigas prefabricadas del Puente Férreo Mosquera 1, parte fundamental del RegioTram de Occidente. Los cierres diurnos serán de 1:30 p. m. a 2:30 p. m., y los nocturnos, de 11:00 p. m. a 4:00 a. m., con intervalos aproximados de 1 hora y 15 minutos, garantizando señalización preventiva y rutas alternas para vehículos livianos.

El Portal Datos360 ofrecerá información en tiempo real sobre tráfico, siniestralidad y condiciones climáticas. Se recomendó activar el TAG electrónico para agilizar el pago de peajes y reducir tiempos de espera. Los operativos buscan reducir la siniestralidad: en el puente de 2025, se reportaron cuatro fallecidos y seis lesionados, siendo el viernes el día más crítico.

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El 15 de junio habrá restricciones para vehículos de carga de 3,4 toneladas o más en corredores estratégicos, con excepción de vehículos de emergencia, seguridad e Iccu - crédito Gobernación de Cundinamarca

Las autoridades hacen un llamado a la prudencia: bajar la velocidad, evitar distracciones, descansar antes de conducir y planificar los viajes son recomendaciones clave para proteger la vida.