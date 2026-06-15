Colombia

Petro reaccionó al acuerdo de EE. UU. e Irán, que puso fin a más de 100 días de guerra, con sorpresivo mensaje a Trump: “Le agradezco”

El acuerdo mediado por Pakistán provocó la reacción del presidente de Colombia, que respaldó el cese de las hostilidades y planteó nuevos retos para la comunidad internacional

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Primer plano de Gustavo Petro, presidente de Colombia, usando lentes y un traje beige, frente a las banderas de Estados Unidos (izquierda) e Irán (derecha).
Gustavo Petro habló sobre la tregua entre Estados Unidos e Irán - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El presidente de Colombia, Gustavo Petro Urrego, se pronunció sobre el histórico acuerdo de paz alcanzado entre Estados Unidos e Irán bajo la mediación de Pakistán, un hecho que puso fin a los más de 100 días de hostilidades militares directas en el Medio Oriente.

La tregua global, confirmada por el primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, y respaldada por el presidente estadounidense, Donald Trump, contempla un cese de hostilidades permanente, la suspensión de operaciones en Líbano y el levantamiento del bloqueo naval en el Estrecho de Ormuz.

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Ante el impacto comercial del anuncio, el jefe de Estado colombiano utilizó sus canales oficiales para fijar la postura del país frente al fin de las operaciones militares; el pronunciamiento presidencial adquiere una relevancia debido a su polémica postura de las guerras en Medio Oriente, sobre todo cuando llamó “genocida” a Israel por la guerra que tuvo con Palestina y muchas naciones se fueron en su contra.

Estados Unidos e Irán llegaron a un acuerdo de paz, con lo que pusieron fin a más de 100 días de enfrentamientos directos - crédito Vahid Salemi/Foto AP
Estados Unidos e Irán llegaron a un acuerdo de paz, con lo que pusieron fin a más de 100 días de enfrentamientos directos - crédito Vahid Salemi/Foto AP

Un sorpresivo respaldo de Petro a las políticas de Estados Unidos

La postura del mandatario colombiano combinó el reconocimiento a la desescalada bélica en el Golfo Pérsico con una sutil reiteración de sus desacuerdos políticos frente al gobierno estadounidense. Petro recordó los compromisos previos asumidos en escenarios bilaterales, ubicando la paz de la humanidad por encima de las controversias ideológicas que sostienen ambos ejecutivos.

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“A pesar de mi distancia por su intervención inconstitucional en la política interna de Colombia, le agradezco al presidente Donald Trump su esfuerzo cuando se trata de la paz de la humanidad, tal como le dije en la Oficina Oval de la Casa Blanca”, escribió Petro en su cuenta en la red social X.

El jefe de Estado aprovechó la coyuntura para resaltar el papel que desempeñará la delegación nacional en el desarrollo e implementación del pacto alcanzado por las potencias.

“Colombia hoy está en la presidencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y aportará todo lo que esté a su alcance para apoyar el esfuerzo de paz entre EEUU y la República Islámica Irán”, señaló el jefe de Estado en su post.

El presidente Gustavo Petro se pronunció tras el acuerdo que puso fin a las hostilidades entre Estados Unidos e Irán - crédito @petrogustavo/X
El presidente Gustavo Petro se pronunció tras el acuerdo que puso fin a las hostilidades entre Estados Unidos e Irán - crédito @petrogustavo/X

Para el líder del Pacto Histórico y que está ad portas de salir de la Casa de Nariño, el fin de las restricciones militares y comerciales debería abrir paso a un debate profundo sobre el control y eliminación de tecnologías de destrucción masiva.

La propuesta de Gustavo Petro para las Américas

“El desbloqueo económico y militar de todos los países del Medio Oriente y ojalá, del mundo, y la posibilidad de un tratado futuro de eliminación de armas nucleares en todos los países que las tengan”, agregó el presidente a su publicación.

Asimismo, el mensaje conectó la tregua internacional con la necesidad de replantear los lazos de cooperación en el hemisferio, enfocando los esfuerzos en el desarrollo de infraestructuras sostenibles: “Hace falta un esfuerzo multilateral de diálogo entre EE. UU. y América Latina y el Caribe en la perspectiva de cimentar la libertad y la democracia, además de la integración energética con energías limpias de todas las Américas”.

Gustavo Petro propuso fortalecer el diálogo político entre Estados Unidos, América Latina y el Caribe - crédito Nicolas Tucat/Reuters
Gustavo Petro propuso fortalecer el diálogo político entre Estados Unidos, América Latina y el Caribe - crédito Nicolas Tucat/Reuters

Al cierre de su publicación, el presidente hizo un llamado a construir un bloque continental libre de violencias tradicionales, proponiendo un acuerdo de coexistencia basado en el reconocimiento de las diversidades.

“Un pacto entre iguales y reconociendo nuestra diversidad que haga de las Américas el espacio de libertad, paz y de resolución acordada de todos los problemas que tenemos y que tendremos siempre con el objetivo de cuidar y expandir la vida en nuestro continente”, concluyó.

Así, la tregua, oficializada por el primer ministro pakistaní, no solo contempla un cese de hostilidades permanente en todos los frentes, sino la suspensión de operaciones en territorio de Líbano y el levantamiento definitivo del bloqueo naval en el Estrecho de Ormuz por orden de la Casa Blanca; de allí las peticiones que surgieron del mandatario colombiano.

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